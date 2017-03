Tortul care arată ca-n Avatar, un deliciu dulce de poveste

Atunci când munca este şi o pasiune, nu doar o formă de a-ţi câştiga existenţa, plăcerea cu care munceşti poate da naştere unor lucruri deosebite.

Un bun exemplu în acest sens este familia Râpa, cei care excelează în domeniul cofetăriei de ani buni şi care nu încetează ca, de la an la an, să îşi surprindă clienţii şi cunoscuţii cu lucruri la care altfel nici nu te-ai fi putut gândi. În acest sfârşit de săptămână ei au fost prezenţi la unul dintre cele mai mari evenimente dedicate celor angrenaţi în domeniul culinar, indiferent de ramura în care activează. Ca de fiecare dată, nu s-au dus doar pentru a a face act de prezenţă, ci pentru a impresiona juriul şi restul colegilor de breaslă cu lucrurile care iau naştere din mâinile lor.

„Participăm a treia oară, în fiecare an am primit teme diferite. În primul an am primit tema „Vintaje”, în al doilea tema a fost „Carnaval”, iar anul acesta tema a fost „Cinematografia””, afirmă Alex Râpa, unul din cei doi fii ai familiei, implicat total în afacerea familiei.





După ce au impresionat şi anul trecut cu un tort care avea în vârf o păpuşă în stil veneţian, anul acesta familia Râpa a cucerit juriul cu o machetă de tort care a purtat numele de „Evoluţia cinematografiei”.

„Tortul prezentat este machetă, conţine diferite sortimente de pastă de zahăr. Ceea ce am vrut să reprezentăm a fost evoluţia cinematografiei, de la Charlie Chapline, care a fost reprezentantul filmului mut, Stan şi Bran, cei mai cunoscuţi actori ai comediei, Marilyn Monroe, o cunoscută actriţă a filmelor musical, iar în prim plan am vrut să prezentăm cât de mult a evoluat cinematografia, reprezentând un cunoscut film "Avatar". A fost o adevărată muncă în echipă, iar pentru realizarea lui am lucrat cinci persoane, fiecare pe partea lui, timp de 2 săptămâni”, mai afirmă Alex.

Nu doar realizarea tortului a fost o adevărată provocare, ci şi transportul lui de la Satu Mare până la Sibiu. Complexitatea lui şi condiţiile în care trebuie păstrat i-au făcut pe sătmăreni să oprească de mai multe ori în drumul lor de mai bine de şase ore pentru a verifica dacă este totul în regulă cu torul pregătit pentru concurs.

Se pare că acesta a ajuns în condiţii bune la Sibiu şi chiar a fost apreciată munca depusă pentru realizarea lui, întrucât juriul a decis să acorde acestei realizări premiul III. Pentru cei care l-ai realizat este o adevărată provocare trecută cu brio, fiind unul dintre cele mai grele torturi pe care le-au avut de făcut vreodată.

„Laboratorul s-a deschis în 2005, dar suntem pe piaţă cam de 20 de ani. Primii care au început au fost părinţii, după care au reuşit să ne bage şi pe noi în horă. Ca şi număr de torturi nu pot să spun câte am realizat până acum, pentru ca au fost foarte multe şi s-ar putea să depăşească ordinul miilor. Cel mai dificil tort nu a fost doar unul ci mai multe, dar cred că cele mai reprezentative au fost un tort de 2,5 m , un tort în stil Veneţian şi tortul de la acest concurs”, mai completează Alex Râpa.

Şi pentru că de obicei într-o familie nu există doar un singur campion, mezinul, Adrian, a reuşit o performanţă pe care o aştepta de mult, în cadrul aceluiaşi concurs. El a obţinut locul I la secţiunea de sculpturi în legume şi fructe, după ce a transformat câteva banale produse într-o scenă marină, cu peşti şi căluţi de mare.