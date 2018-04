Spitalul din Negreşti Oaş riscă să rămână fără oxigen pentru sala de operaţii din cauza unor interese imobiliare

Indiferent de mărimea oraşului, interesele imobiliare sunt prezente, oamenii de afaceri cu influenţă dorind să pună mâna pe locaţiile cheie din oraş. Este şi cazul oraşului Negreşti Oaş, care deşi un oraş mic, ridică probleme frecvente în ceea ce prezintă terenurile şi clădirile bine poziţionate.

Este şi cazul terenului aferent clădirilor celor de la Prestarea Societate Cooperativă. În clădirile firmei îşi desfăşoară activitatea şase firme, fiecare cu 3-4 angajaţi, firme care plătesc chirie pentru birourile şi spaţiile de producţie pe care le ocupă. Toată lumea şi-a văzut de treabă şi a fost mulţumită de modul în care au decurs treburile, până la începutul acestui an, când două doamne s-au prezentat în curtea firmelor, prezentându-se ca fiind proprietarele terenului din împrejurul clădirilor. Pe acest teren se află inclusiv poarta de acces la curte, prin care se face accesul auto al tuturor firmelor, toate având domeniu de activitate ce presupune acces auto, unele fiind chiar din domeniul reparaţiilor auto sau spălătorii auto.

De două luni fără acces auto

„La începutul lunii februarie a izbucnit scandalul, atunci au venit doamnele şi au pus lanţ şi lacăt pe poartă. Ele au plan de posesie care este atacat în instanţă cu dosar penal. Terenul se spune că doamnele le-ar fi moştenit care şi-au cerut dreptul de proprietate pe mai multe numere topogrfice, dar care pe expertiza topografică rezultă că sunt undeva mai în spate. Noi, în dosarele noastre deschise împotriva presupuselor proprietare am depus expertiza holografă realizată de criminalişti care afirmă că în anumite acte sunt semnături false. ”, afirmă Alexandru, unul dintre managerii uneia dintre firmele de pe platformă.

Actul prin care femeile au intrat în proprietatea terenului a fost contestat în instanţă, dar femeile, Jurje Ana şi Fedorca Ana nu au stat prea mult pe gânduri şi nu au aşteptat ca instanţa să se pronunţe, căci au şi pus lacăt pe poartă, blocând accesul auto al celor care au activitate în clădirile din curte. Mai multe acestea au transmis şi un avertisment firmelor din incintă.

Cele şase firme afectate de decizia femeilor care pretind că sunt proprietare s-au îndreptat în instanţă împotriva lor, pentru a-şi asigura accesul auto cel puţin pe perioada procesului, pentru a nu le fi afectată activitatea . Doar că odată afişaţi în faţa instanţei, problema oamenilor s-a adâncit în loc să se rezolve.

Problema s-a adâncit la primărie

„Ni s-a cerut să prezentăm în instanţă autorizaţia de funcţionare pe anul 2018, dar acest lucru nu este de competenţa instanţei să verifice, autorizaţiile se verifică de primărie şi poliţie. Şi nu le vedem rostul la dosar, dar am zis că ne conformăm. Aşa că ne-am dus la primărie să depunem actele pentru autorizare, dar acolo am avut o nouă surpriză. Cu aceleaşi acte cu care suntem autorizaţi de opt ani de zile, nu am mai primit autorizaţia ca înainte, ci ni s-a dat termen de 30 de zile. La noi încă nu a expirat termenul, dar la vecinii noştri din curte sunt la care a expirat şi fără nici un răspuns din partea primăriei. Dacă ei nu ne dau autorizaţia ne încurcă mai rău la proces”, mai povesteşte şi doamna Margareta, altă proprietarp de afacere afectată de problemă.

„Eu am fost scos de instanţă din calcule din start, pentru că încă nu am plătit clădirea. Eu am cumpărat clădirea, aflată în aceeaşi curte, de la o firmă de insolvenţă, am câştigat-o la licitaţie. Am termen de şase luni să o plătesc, dar instanţa nu m-a acceptat parte în dosar pentru că nu e achitata integral clădirea”, afirmă Mircea Chiş proprietarul uneia dintre firmele în cauză.

Toate firmele sunt încurcate de aceste demersuri ale doamnelor Jurg şi Fedorca, dar limitarea desfăşurării activităţii uneia dintre firme duce la probleme în sistemul public, mai exact în desfăşurarea activităţii Spitalului Negreşti Oaş, firma în cauză fiind cea care livrează oxigenul medicinal pentru blocul operator al spitalului. În prezent livrarea din depozit până la poarta curţii se face cu căruciorul, firma asumându-şi un risc enorm în acest sens.

Oxigen medicinal transportat cu căruciorul

„Nu ne permitem să sunăm la spital şi să le spunem că nu le mai putem da oxigen pentru că nu îl putem scoate cu maşina pe poartă, pentru că ne este frica să nu pierdul cumva contractul cu firma de care ţinem, cea care a câştigat licitaţia cu toate spitalele din judeţ. Acest oxigen are un regim special de manevrare, nu pot eu să îl iau în spate şi să îl aduc la gard să îl dau omului de la spital să îl încarce. În prezent nu avem altă soluţie şi îl car cu un cărucior, aproximativ 250 de metri, prin gropi şi prin apă, dar asta o facem asumându-ne un risc mare. Am depus înştiinţări despre ce se întâmplă la Poliţie, Pompieri şi Primărie, pentru a nu ne trezi că suntem şi amendaţi pentru asta, iar şeful poliţiei mi-a transmis să mi le iau de acolo şi să le mut acasă. Aş vrea să pot să distribui oxigenul şi restul gazelor pe care le avem de acasă, dar acolo nu primesc aviz ISU, că sunt între case. Dacă bubuie 300 de butelii de oxigen şi alte gaze ce avem, jumătate din Negreşti Oaş dispare”, afirmă şi Alexandru.

„Şi eu sunt în aceeaşi situaţie. Firma face confecţii metalice, iar când îmi aduc materie primă o aduc cu o maşină până la poartă şi în curte am o altă maşină şi îmi arunci foile de tablă şi fierul peste poartă dintr-o maşină în alta sau îl car cu cârca. Cum să duc în spate tone de material?”, afirmă Mircea Chiş.

Oamenii spun că în spatele celor două femei, destul de în vârstă, ar sta interesele imobiliare ale unui influent om de afaceri din Negreşti, care ar fi şi plătit un avans femeilor, pentru achiziţia terenului. Acesta îşi doreşte cu orice preţ să devină proprietar, iar pentru aceasta ar fi trecut şi la ameninţări asupra proprietarilor celor şase firme de pe platformă.

Din partea firmelor a existat o intenţie de conciliere a scandalului, respectiv de a-şi retrage plângerea penală în schimbul accesului în curtea clădirilor şi de plată a prejudiciilor suferite până în prezent, dar cele două doamne nu au acceptat. Mai mult acestea au solicitat câte 500 de euro de la fiecare firmă, lunar, pentru a lă permite accesul auto în curte, bani pe care nu aveam să le ofere chitanţe justificative.