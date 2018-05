Povestea sătmăreanului care a cucerit Germania prin paşii săi de dans, iar acum îi încântă pe englezi

Dacă spui Marius Iepure în Satu Mare, prea puţină lume trasare la auzul acestui nume, pentru că aici au fost prea puţini interesaţi de ceea ce a reuşit acest tânăr în viaţă până acum şi cum a adus judeţul şi ţara într-o lumină pozitivă prin ceea ce face.

Marius Iepure provine dintr-o familie de sătmăreni mândri de locurile natale, o familie de sătmăreni cu rădăcini în zona Codrului, care au oferit o educaţie atentă celor trei copii ai lor, Marius fiind cel mijlociu. Acum el a ajuns să fie instructor de dans şi arbitru de dans sportiv, la cel mai înalt nivel în Germania şi prezent la cele mai mari show-uri TV şi turnee de dans din Regatul Unit.

A ajuns la dans după ce a fugit de la şcoală

La fel cum se întâmplă în cazul multor persoane care au făcut o carieră de succes, ei nu au început în domeniu dintotdeauna, ci a fost nevoie de o întâmplare fericită pentru a-şi descoperi vocaţia.

„Era în Decembrie 2004. Din cauze unei pene de energie electrică la Şcoala Generală Nr. 14 acum Avram Iancu, au fost nevoiţi profesorii să ne lase cu două ore mai devreme acasă.

Mai mulţi colegi am plecat să ne jucăm biliard la un club şi cum la vremea aceea biliardul era în aceeaşi oală cu jocurile de noroc, am fost ridicaţi în picioare a doua zi de dirigintă, pârâţi fiind de un alt coleg, cu ameninţarea că ni se va scădea nota la purtare. Din momentul acela m-a trimis mama să fac sport să nu se mai întâmple aşa ceva. Şi astfel am ajuns la casa de cultură, la cursurile de dans sportiv organizate de Royal Dance Club Satu Mare.”, îşi începe Marisu Iepure povestea.

Cum e firesc, a început la grupa de începători, fără nici o experienţă anterioară, dar dansul l-a „prins” atât de tare încât a cerut să fie lăsat să ia parte, de pe margine şi la grupa de profesionişti care urma după ei. A durat o lună să îşi lase în urmă colegii de la începători şi să fie înscris la grupa de performanţă, iar de atunci nu s-a mai oprit din a evolua în lumea dansului sportiv. Antrenorii Varga Otto, Ovidiu Ignat, Vali Ignat şi Cristian Cordea au avut grijă să nu se demotiveze şi să dea la fiecare antrenament tot ce are mai bun.

După ce am avut grupa de începători nu am putut sa ies din sala şi am rămas sa m-a uit şi la cea de performanţa. Intr-o luna am fost selecţionat la performanţa şi mi-am inceput cariera..... Şi nu m-am oprit de atunci!!!

„3 -4 luni mai târziu am şi început să dansez la primele concursuri. La Bistriţa într-o discotecă l-am avut pe primul. Decizia de a face performanţă cred că am luat-o instant, la primul curs, dar o decizie conştientă a fost pe la 14-15 ani, când m-am lăsat de fotbal pentru a mă putea antrena mai mult pentru campionatele naţionale. Iar la 19 ani, când m-am mutat în Germania pentru a face dans de performanţă a fost decizia finală, că voi face o carieră în dans.”, explică Marius Iepure.

I-a cucerit pe germani la emisiunea „ Let”s Dance”

Progresul nu a venit tocmai uşor, deşi cei care îl priveau de pe margine puteau spune că arde foarte uşor etapele, dar în spatele fiecăreia a fost multă muncă şi zile întregi de antrenamente. Şi acum Marius se antrenează câte 5 sau chiar 6 zile pe săptămână, iar în timp această muncă i-a adus doar beneficii şi titluri importante: antrenor de cel mai înalt grad în Germania precum şi arbitru de dans la cel mai înalt nivel, dar şi pe soţia lui, Otlile.

„Cariera de dansator profesionist am completat-o, de-a lungul timpului, cu cea de antrenor, momentan cu cel mai înalt grad de antrenor din Germania. Am trecut în ultimii 5 ani, după 2 ani la show-ul de televiziune ‘Lets dance’, un fel de „Dansez pentru tine” din Germania, la show-uri în teatre, prin tot Regatul Unit. Show-urile le dansez alături de soţia şi partenera mea, Otlile Mabuse. Ea, la rândul ei a plecat din Africa de Sud în Germania, pentru a-şi îndeplini visul de a deveni una dintre cele mai bune dansatoare din lume.

Şi am reuşit împreună să fim medaliaţi cu bronz la Campionatele Mondiale de Profesionişti, la show-uri Latino şi Vice-campioni Europeni la aceeaşi categorie. Eu cu Oti ne-am cunoscut prin sora ei, Motsi Mabuse, dublă- campioană a Germaniei şi în juriul emisiunii „Lets dance” din Germania. În vara lui 2012 amândoi căutând un partener de dans, am avut o probă în Frankfurt. Ne-am îndrăgostit de la început şi ne-a făcut foarte multă plăcere să dansăm împreuna. Aşa că am început să dansăm împreună reprezentând Germania.

Oti provenind dintr-un continent, o ţara şi o familie de dansatori, a avut o altfel de evoluţie în cariera ei, care i-a permis să fie de 8 ori campioana Africii de Sud. La fel şi cele 2 surori ale ei sunt şi ele multiple campioane naţionale.”, mai povesteşte dansatorul.

Turneu în 60 de teatre din Regatul Unit

În prezent Marius şi soţia lui sunt stabiliţi în Anglia, acolo unde participă la un turneu de dans care se desfăşoară în 60 de teatre din tot Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei, dar şi la emisiuni televizate, în special la BBC.

Atunci când nu este în turneu Marius nu lasă dansul deoparte, ci îl dă mai departe, altora, respectiv copiilor, reuşind să antreneze tineri care mai apoi să obţină şi titluri importante, atât la concursi profesionale naţionale, cât şi la emisiuni din Germania.





„Dansul are extrem de multe beneficii. Aş putea enumera multe exemple, dar sunt sigur că le ştiţi. Cele mai importante beneficii sunt bucuria de a te mişca şi socializarea. În primul rând fiecare dansează pentru el şi ar trebuii să vă fie indiferent de ceea ce gândesc ceilalţi,iar dacă cineva are obiecţii, e un semn că nu vă e un prieten bun. La orele mele, cel care râde de ceilalţi, trebuie să danseze singur, în cerc, în faţa celorlalţi şi atunci se schimba ecuaţia.

Fiecare copil simte singur dacă vrea mai mult sau mai puţin. Cel mai rău lucru care poţi să îl faci e „să obligi un copil să facă ceva din plăcere ”