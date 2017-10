O secretară dintr-o comună din România câştiga 23.000 de lei pe lună

Un control al Curţii de Conturi la Primăria comunei Păuleşti, din judeţul satu Mare, a scos la iveală că secretara comunei din anii 2014, 2015 şi 2016 avea lunar un salariu chiar şi de 23.000 de lei, scrie obiectiv-sm.ro.

„Curtea de Conturi ne-a lăsat de rezolvat patru puncte care nu au fost în regulă. Toate patru se referă la cheltuieli salariale din 2014-2016. Le-au defalcat punctul pe trei categorii categorii, una referitoare la salariaţi, una referitoare la secretarul UAT Păuleşti - e vorba de doamna Eva -, o categorie referitoare la primar şi viceprimar şi a patra - o categorie salarială punctul legată de domnul Kocsis Lajos, fost poliţist local la noi. (...) Vă dau un exemplu, una din probleme este luna februarie 2016, doamna secretar a luat 19.000 lei net. Într-o altă lună a luat 23.000 lei net, bani în mână. Pe lângă asta mai adăugaţi încă aproape 45% cheltuieli cu salarii, CAS, şomaj, pensie şi altele“, a declarat primarul comunei Păuleşti, Zenoviu Bontea, pentru site-ul citat.

Aceasta a mai afirmat că nu avea ştiinţă de venitul uriaş al secretarei şi că acum a sunat-o pe fosta secretară care nu ar fi vrut să stea de vorbă cu el.

„Eu nu am ştiut, că nu am avut timp să mă uit la acestea. S-au constat aceste lucruri, am sunat-o pe doamna Eva, nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Curtea de Conturi o să ne lase măsuri de recuperare a prejudiciului. Din punct de vedere legal avem două variante: să atacăm sau să nu atacăm în instanţă decizia Curţii de Conturi“, a mai precizat primarul.

