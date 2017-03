Clubul Rotaract continuă seria donaţilor pentru Spitalul Judeţean

Miercuri, 15 martie 2017, membrii clubului Rotaract Satu Mare au făcut din nou o vizită la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare pentru a preda cele 21 de prize cu cuplă rapidă pentru oxigen secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă şi un injectomat de maximă utilitate necesar secţiei de Gastroentorologie, achiziţionate cu sprijinul sătmărenilor şi a sponsorilor care au susţinut proiectul caritabil „O Cană de Fericire 2016 – Ediţia a III-a”.

Produsele medicale achiziţionate reprezintă o suplimentare a donaţiei iniţiale realizate în luna ianuarie, fapt posibil datorită generozităţii şi implicării sătmărenilor în acest minunat proiect.

Între 5 – 21 decembrie 2016, în faţa Hotelului Dana II, clubul Rotaract, alături de cluburile Rotary şi Interact, a desfăşurat campania caritabilă „O Cană de Fericire”. Seară de seară, membrii clubului au răsplătit contribuţia sătmărenilor la dotarea secţiei de ATI (Anestezie şi Terapie Intensivă) cu vin fiert, ceai, ciocolată caldă, prăjiturele şi o atmosferă de poveste.

Conform unui program prestabilit, tineri artişti sătmăreni au cântat live, oferind o notă muzicală evenimentului: Ansamblul Cununiţa, Asociaţia Culturală INEDIT 87 NORD, Grupul vocal Muguraşii din Decebal, Raluca Dumitru, Andreea Şofran, Alesia Mândruţ, Rareş Jucan, Christmas PROJECT, Romina Sârbe şi Cristian Totpati.

„Am ajuns la finalul unui proiect de poveste. După 17 zile pline de emoţii, surprize, nerăbdare şi multă dragoste, ÎMPREUNĂ AM REUŞIT. Au fost seri încărcate de magie, iubire şi multă dăruire. Am învins frigul, am continuat să sperăm şi să dăruim din toată inima. Suntem recunoscători că aţi fost alături de noi şi împreună am dat contur unui proiect minunat, numit „O cană de fericire”.

Fară voi nu am fi reuşit. Pentru asta vă felicităm din suflet!”, a fost declaraţia reprezentantului Clubului Rotaract Satu Mare la finalul proiectului „O Cană de Fericire 2016 – Ediţia a III-a”,