Centrul de afaceri care a costat milioane, dar stă mai mult gol

Ideea a apărut în municipiul Satu Mare în urmă cu 5 ani, în ultimul an de mandat al primarului din acea vreme, Iuliu Ilyes. Acesta prezenta la acea vreme ideea ca una care are puterea să dea un imbold mediului de afaceri şi să creeze o punte între acesta şi administraţia locală.

Centrul a fost creat cu fonduri europene, pentru a găzdui intreprinderi mici din domeniul resurselor regenerabile, fiind nevoie de acest proiect ca şi componentă economică a unui pachet de proiecte depus la acea perioadă, care avea ca principal scop atragerea finanţării pentru reabilitare de drumuri.

„Nu e eşec, dar e stagnare“

„Acel proiect a pornit când am lansat noi pachetul de proiecte europene pe POR 2007-2013. Acolo trebuia să înaintăm un pachet de proiecte care trebuiau să aibă trei componente şi una dintre acestea să fie economică. Cred că centrul nu are o echipă de gestionare, să o mişte, să o pună pe piaţă, să atragă evenimente acolo. Trebuie să intre în circuitul economic, că nu se întâmplă nimic doar că există. Din punct de vedere al arhitecturii şi reabilitării este o reuşită, din punct de vedere al funcţionării şi al destinaţiei deocamdată este o stagnare, nu zic că e eşec, dar e stagnare. Se poate recupera chiar dacă nu s-a făcut acolo nimic doi ani. Eu nu văd însă perspectiva lui, nu simt că cineva ar fi capabil şi s-ar apuca de a-l gestiona. Primăria îl gestionează, dar nu este obligată să îl gestioneze singură, că nu are în aparatul de specialitate oameni pentru aşa ceva, nu e treaba ei. Trebuie să se gestioneze singur. Când am lansat acest proiect discuţia s-a purtat cu ONG-uri de specialitate, cu organizaţii ale intreprinzătorilor, ideea noastră era ca ei să gestioneze spaţiul. Dar aici colaborările s-au rupt în mandatul în care s-a inaugurat centrul“, a declarat Iuliu Ilyes, primar al municipiului Satu Mare între 2004-2012, iniţiator al proiectului.

Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri a luat naştere pe spaţiul unei foste şcoli lăsate în paragină de mai bine de 10 ani. Aceasta era distrusă într-o proporţie foarte mare, fiind mai mult adăpost pentru oamenii străzii. Pentru că nu avea alte posibilităţi financiare de a o reabilita, primăria a acceptat să îi îndrepte activitatea spre domeniul resurselor regenerabile, doar pentru a obţine bani de renovare. La 4.162.998 lei s-a ridicat investiţia de la acel moment în reabilitarea clădirii, care a fost consolidată şi mansardată, iar tot spaţiu de jur împrejur igienizat. În această suma au intrat şi mobilierul, dotările tehnice ale clădirii dar şi dotările cu tehnologie, respectiv cea de tradus, tehnologia pentru sala de conferinţe şi pentru fiecare birou în parte.



Din suma necesară investiţiei, valoarea finanţării nerambursabile a fost de 2.775.332,95 lei, iar valoarea contribuţiei proprii a primăriei a reprezentat 1.387.666,48 lei. Proiectul a fost depus şi finanţat prin Programul Operaţional regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de dezvoltare urbană".

Contractul de finanţare a fost semnat de către beneficiar cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Organismul Intermediar - Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest pe 16 februarie 2012.

Inaugurarea, în martie 2015

Lucrările au început în toamna anului 2012 şi s-au încadrat în termenul de 18 luni astfel încât în martie 2015, conducerea de atunci a primăriei a inaugurat sediul. La vremea respectivă clădirea era una dintre cele mai moderne din oraşul Satu Mare, cu dotări în premieră pentru oraş, cum au fost cabinele pentru translatori. La acea vreme toată lumea se arăta încântată de această realizare.

„Proiectul este început mult mai demult, dovadă că actuala conducerea a Primăriei preia proiectele bune care au fost începute acum mulţi ani şi le ducem spre finalitate. Clădirea este impecabilă, tot ce s-a realizat este impecabil, sunt convins că în foarte scurt timp va fi ocupată de tineri întreprinzători şi vom continua şi alte proiecte”, declara la acea vreme primarul de atunci, Dorel Coica.

Doar că din acel moment şi până în prezent centrul a stat mai mult gol, lipsa de publicitate a centrului şi a oportunităţilor oferite nu au făcut ca prea multe firme să îşi îndrepte atenţia spre el. Până acum trei luni, Centrul Tehnologic nu a avut nici angajaţi, asta timp de mai bine de doi ani, de preluarea cererilor de la antreprenori ocupându-se diferite persoane, dar fără a fi desemnat cineva care să aiba ca principală grijă această investiţie, promovarea ei şi transformarea ei în una profitabilă.

Ocupat în proporţie de 35-40%

„Centrul Tehnologic este ocupat cam 35% în prezent, 40% e ocupat parterul şi 30% etajul. Trebuie, deşi cred că era suficient mediatizat, trebuie susţinut în continuare. Oricum avem în contractul de finanţare obligaţia de a susţine centrul pentru cinci ani. Este o activitate benefică pentru societăţi comerciale gen start-up. Nu are mare priză la acestea pentru că nu e în buricul oraşului. Sătmărenii sunt mai comozi din multe puncte de vedere, cum e aici distanţa faţă de centru, dar aici ai toate facilităţile, toate utilităţile, de la internet la gaz, apă, pază. O să îl mai mediatizăm şi o să îl susţinem şi după cei 5 ani”,afirmă primarul Kereskenyi Gabor.

Mai exact, în Centrul Tehnologic îşi au sediul trei firme, două la etaj şi una la parter, acestea fiind şi singurele firme care s-au îndreptat spre această locaţie din 2015 până în prezent, pentru a-şi înfiinţa biroul sau un punct de lucru aici.

Acum trei luni s-a detaşat prima persoană care să se ocupe de ceea ce înseamnă promovarea şi administrarea acestei clădiri şi a potenţialului ei, în persoana consilierului primarului, Gergo Butka, venit din mediul de afaceri. Din 15 iunie vor exista şi primii doi angajaţi, persoane care au fost selectate în urma concursului, concurs care printre altele a solicitat candidaţilor să aibă cunoştinţe de limbi străine şi de ofertare a firmelor, pentru a se plia cât mai bine nevoilor centrului de a interacţiona cu mediul de afaceri.

„Eu nu de mult am preluat acest proiect şi ceea ceeste important e că şi noi am început primele activităţi de promovare, am avut discuţii cu numeroase firme. De aceea am organizat acolo şi conferinţa despre Start-Up Nation, ca firmele noi să afle de acel loc. Eu estimez ca gradul de ocupare să crească pentru anul acesta la 55%. Dorim să aducem acele firme care chiar au legătură cu producţia uşoară sau cu industria creativă. Noi ne dorim să fim chiar un incubator de afaceri nu vrem să vină firme care ani de zile şi-au permis o chirie în centru şi acum vor să scape de ea şi să facă economie”, declară Gergo Butka, cel care administrează acum centrul.

Cei care au acum în mâini soarta Centrului Tehnologic nu comentează modul în care el a fost administrat în anii scurşi de la inaugurare şi nici faptul că nu a existat personal angajat. Acest lucru se datorează şi faptului că, atunci când se aflau în opoziţie, în mandatul trecut, ei au fost cei care au oprit o serie de angajări propuse de fostul primar Dorel Coica, motivând că acestea ar fi unele politice, menite să fidelizeze un activ de partid înainte de alegeri.

Cât despre gradul mic de ocupare şi lipsa de activitate din dreptul centrului, există şi aici o explicaţie. „Scriem proiecte, tot timpul, în primul rând pentru a transforma o zonă degradată, să o reabilităm. Din păcate, la fel ca şi în străinătate de altfel, UAT-urile nu sunt generator de activităţi. Pntru noi cel mai important este să punem la punct un imobil, dacă se poate prin fonduri europene. Aceste ghiduri sunt formulate foarte strict şi nu sunt adaptate pentru România. Foarte multe au fost traduse cuvând cu cuvânt, de parcă am fi în străinătate,acolo unde nu sunt clădiri în paragină aşa cum găseşti la noi şi lor le trebuie doar nişte activităţi în plus. Ne folosim de aceste proiecte pentru a scăpa de dărâmături, dar nu putem nici ca după aceea să nu ne ţinem de indicatori, că pe urmă riscăm să dăm banii înapoi”, mai afirmă primarul Kereskenyi.

Cât costă să-ţi faci biroul acolo

Sala de conferinţe se închiriază cu 50 de euro pe zi, iar preţul unui metru pătrat de spaţiu de producţie sau de birou se închiriază cu 2 euro, preţurile neincluzând TVA.