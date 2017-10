Boxerii din Satu Mare îşi pregătesc singuri preparatele pentru masa de protocol de la competiţii. Primul porc a fost deja sacrificat

Până la Crăciun mai sunt ceva mai puţin de două luni, dar acest lucru nu îi împiedică pe iubitorii de tradiţii să înceapă de pe acum să le pună în practică, mai ales că tradiţiile din preajma Crăciunului sunt cele mai iubite de către români.

Cei de la Asociaţia Judeţeană de Box, prin preşedintele Florin Mulcuţan, dar şi prieteni de-ai săi, au dat startul perioadei de tăiat porci pentru Crăciun. Boxul nu este ramura cea mai bine finanţată din judeţul Satu Mare, motiv pentru care cei care conduc destinele acestei activităţi se văd nevoiţi să găsească soluţii atunci când vine vorba de pregătirea competiţiilor importante. Boxerii sătmăreni se pregătesc de acum pentru protocolul competiţiei de box pe care o organizează la începutul lunii decembrie, motiv pentru care au început seria tăiatului de porci. Câţiva porci sunt destinaţi special pentru masa de după competiţie.

„Am început devreme, pentru că avem foarte mulţi porci de tăiat până la Crăciun. Noi, în cercul de prieteni, tăiem undeva la peste 20 porci înainte de Crăciun. Acesta e doar primul dintre ei, cu care ne facem antrenamentul şi din preparatele pe care le facem ne trece pofta, iar pe urmă vin şi restul”, afirmă Florin Mulculţan.

Primul porc are şi o însemnătate specială pentru boxul sătmărean. Aproape toată carnea provenită de la acest porc a fost folosită pentru a se face cârnaţi, care mai apoi vor fi afumaţi şi vor reprezenta baza de mâncare pentru protocolul care va urma Cupa Căuaşului la box, care se va desfăşura la începutul lunii decembrie.

„În 5 decembrie avem Cupa Căuaşului la box. Din acest porc facem doar cârnaţi, sperăm să iasă cât de mulţi, pentru că toţi cârnaţii îi vom oferi pentru a fi degustaţi de către sportivii de la Cupa Căuaşului şi la cei prezenţi. Cam 100 de persoane vor ajunge să consume din aceşti cârnaţi. Pe lângă carnea provenită de la acest porc am mai cumpărat carne de vânat şi carne de vită, ca să iasă cârnaţii mai buni. Şi din restul porcilor pe care îi mai tăiem la prieteni, o parte va ajunge în preparatele pentru masa de la competiţie”, mai afirmă Florin Mulculţan.

Nu este prima dată când Florin şi prietenii săi pregătesc o cantitate atât de mare de cârnaţi.

„Noi învârtim cârnaţii cu malaxorul, pentru că e foarte multă carnea şi cu mâna nu am reuşi să îi amestecăm aşa cum trebuie. A fost când am pregătit cârnaţi din 150 de kg de carne, anii trecuţi, tot pentru mese de protocol. O zi întreagă am tot făcut pe acei cârnaţi”, afirmă naşul lui Florin Mulculţan.

Povestea porcului

Nu doar evenimentul în sine este de poveste pentru cei din cercul de prieteni, ci şi porcul care a fost tăiat a avut o poveste specială şi a ajuns sacrificat din cauza poveştii pe care a avut-o.

„Într-o zi m-am întors acasă de la muncă şi nu am mai găsit scroafa în coteţ. Am început să iau grădinile şi curţile oamenilor la rând ca să o caut, dar nici urmă de ea. Vreo patru ore am căutat-o şi nu am găsit-o. La un moment dat, când stăteam la poveşti cu o vecină, am auzit-o că guiţă din nişte tufe. Scroafa căzuse într-o fântănâ dintr-o curte părăsită. Am chemat doi prieteni să mă ajute că nu am putut să o scot singur, că a fost grea. Am zis că nu o păstrez pentru mine, o dau să facă Florin cârnaţi din ea”, afirmă cel care a oferit spre sacrificare scoafa de aproximativ 120 de kg.

La acest prim porc tăiat bărbaţii au menajat doamnele, oferindu-se ei să se ocupe de tot ce înseamnă pregătirea lui, inclusiv preparatele tradiţionale, precum varza cu carne, care a fost stropită cu pălincă şi vin, după obiceiul locului, în cinstea animalului pe care l-au sacrificat.

La următorii porci care vor fi sacrificaţi vor pune umărul la treabă şi ceilalţi boxeri legitimaţi, atât pentru că e nevoie de ajutor la un volum atât de mare de muncă, cât şi pentru că astfel de activităţi întăresc relaţia de grup pe care ei o au.