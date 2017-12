Afacerea cu corturi, modelul de business cu investiţie recuperată după câteva luni

Ideea de cort era populară, până nu de mult, doar în rândul celor dornici de aventură, de excursii în aer liber, a celor care simţeau nevoia de libertate. În ultimii ani însă, aceasta este tot mai prezentă şi în rândul oamenilor de afaceri, care doresc să îşi minimalizeze costurile la începutul unui bussines şi care doresc să aibă disponibilitate de relocare în orice moment.

Corturile de dimensiuni mari, cu utilizare în domenii precum organizarea de evenimente sau depozitare, sunt tot mai prezente în România. Unul dintre cei care a speculat nevoia oamenilor de afaceri de a deţine un cort este şi Ionuţ Daniel Toth, un antreprenor de 30 de ani, care a lăsat în urmă pregătirea în IT şi un job în domeniul avocaturii pentru a începe o afacere mai puţin cunoscută pe piaţă.

„Am 30 de ani şi am absolvit cursurile Facultăţii de Informatică din Timişoara. Deşi un domeniu în care locurile de muncă se găsesc uşor, nu am profesat niciodată şi imediat după facultate am lucrat pentru un birou de avocatură american, pentru care pregăteam actele. După câţiva ani am descoperit domeniul corturilor industriale şi tot ce ţine de aceştia şi după ce am învăţat câte ceva despre acesta, am decis să o iau pe cont propriu. Mai exact am pus la punct cu un prieten să ne deschidem o firmă de import corturi, cu care să intrăm pe piaţa din România, care nu era prea bine acoperită pe acest sector”, îşi începe Ionuţ povestea despre startul afacerii sale.

A pornit afacerea în urmă cu doi ani cu o sumă modică, suficientă pentru doar câteva chestiuni birocratice şi de funcţionare, pentru că la început corturile erau aduse pe comandă pentru clienţii care li se adresau.

„Corturile le aducem din import, din Europa, şi le livrăm cam la o săptămână de la comandă. Dacă era să le aducem direct de la producător dura mai mult, pentru că ele se produc în Africa şi Asia şi transportul ne ridica mult preţul final plus că aveam de aşteptat şi câte trei luni, iar resursele noastre nu ne permiteau să începem de la acest nivel. Acum aduc copertinele pentru corturi şi pentru închis terase direct de la producător din Asia, pentru că ne permitem să ţinem nişte stocuri”, mai povesteşte antreprenorul.





Corturile încep să fie acceptate de către mediul de afaceri, care a înţeles că în multe domenii cortul industrial este o alegere mai inspirată decât construcţia unei clădiri cu acelaşi scop. Clienţii firmei lui Ionuţ Toth provin în mare parte din domeniul serviciilor, precum organizatori de evenimente sau vulcanizări auto, dar sunt şi mulţi din domeniul construcţiilor, care le folosesc pe post de depozit pentru diferite perioade de timp, cât au un şantier într-un anumit punct.

„Cei mai mulţi clienţi sunt oameni din domeniul organizării de evenimente. Ei cumpără corturile şi le folosesc apoi pentru diferite expoziţii, mese festive la evenimente câmpeneşti, pe post de bucătării. Avem clienţi care au făcut achiziţii mai mari şi acum organizează nunţi în mediul rural în corturi. Bineînţeles avem şi clienţi din construcţii care folosesc cortul pentru a depozita diferite materiale, pe durata unui şantier. E mult mai avantajos ca preţ să opteze pentru un cort decât pentru o altă construcţie, pentru că în primul rând scapă de partea birocratică, de avize şi autorizaţii, iar mai apoi montajul unui cort durează maxim două ore, după care este utilizabil. Cortul îl pot strânge când termină munca şi îl pot muta într-o altă locaţie”, mai se confesează Ionuţ.





Costurile cu un cort, comparativ cu o altă construcţie din alt material, precum cărămida, care este preferată de români, este infim, chiar de 10 ori mai mic, cortul permiţându-le celor care îl achiziţionează să ofere materialelor de construcţie aceleaşi condiţii ca într-o hală, respectiv ca spaţiul să fie încălzit. Singura treabă mai grea pe care viiorul deţinător de cort o are de făcut este o bază de beton pe care să amplaseze cortul, aceasta reducând şansele ca cortul să fie smuls din pământ de vânt.

„Cele mai mari corturi comercializate de noi sunt cele de 8 pe 20 metri, dar cele mai des vândute sunt cele de 6x12 metri sau 8x12 metri. Acestea nu pot fi micşorate, pentru că structura acoperişului e dintr-o bucată, dar pot fi completate dacă e nevoie de unul mai mare, prin alipirea a două corturi, fără mare bătaie de cap. Pentru mulţi un cort este şi o afacere, pentru că le închiriază mai departe, în special oameni cu ambiţie de a-şi demonstra că pot conduce un bussines, dar fără să fie nevoie să investească mulţi bani în aceasta de început. Aceştia îşi cumpără de obicei un cort de 8x10 metri, e undeva la 3.000 de euro cu toate accesoriile necesare pentru a putea fi dat în chirie, iar mai apoi îl închiriază cu aproximativ 50% din costul achiziţiei”, mai povesteşte Ionuţ.

Modelul său de afacere este dorit de mulţi antreprenori, mai ales de cei aflaţi la început de drum, pentru că Ionuţ şi asociatul său au reuşit să îşi recupereze investiţia iniţială după numai câteva luni, iar mai devreme de 6 luni de la pornire să intre pe profit.

Ionuţ consideră că afacerea sa are viitor îndelungat, dat fiind faptul că românii doar de acum vor prinde „gustul” corturilor, care vor fi tot mai cerute, iar numărul de furnizori ai acestui produs sunt încă puţini la nivel naţional. Un cort are o durtă de viaţă de aproximativ trei-patru ani, în funcţie de cât de mult stă la soare dar şi cât de bine este îngrijit pe perioada iernii. Copertina este cea care cedează mai repede, structura metalică fiind rezistent peste ani.