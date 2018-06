A sărit în piscină, de fericire că a câştigat Halep, dar s-a lovit la cap şi a murit. Tânărul avea nunta la toamnă

Attila Ganea a petrecut ziua de sâmbătă împreună cu câţiva prieteni, la unul dintre ei acasă, unde au urmărit cu sufletul la gură finala Simonei Halep la Roland Garros. La punctul final al Simonei, care i-a adus marele premiu, de fericire, cei prezenţi au sărit în piscină. Printre aceştia s-a aflat şi Attila, care a intrat prea puternic în apă şi a lovit cu capul fundul bazinului.

La ieşirea din piscină el a acuzat dureri în zona capului şi în zona cervicală, dar nu a cerut imediat ajutor de specialitate. S-a retras pentru a dormi câteva ore, după care s-a trezit pentru a petrece iar cu prietenii săi, moment în care i s-a făcut rău, iar cei din jurul său au cerut intervenţia unei ambulanţe.

Attila Ganea, de 28 de ani, a fost transportat sâmbătă seara la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Satu Mare, acolo unde a ajuns în comă. Medicii sătmăreni l-au ţinut până marţi internat, deşi aprobarea de transfer de la Cluj o primiseră, iar medicii din Cluj chiar au insistat pentru tranferul său, după cum anunţă apropiaţii tânărului. Acesta a intrat marţi în operaţie, dar nu a rezistat intervenţiei şi a decedat.

Attila urma să facă nunta în toamna acestui an, mai exact în 22 septembrie, cu Cristina, iubita sa, cu care era împreună de mai mulţi ani. Mesajul tinerei este sfâşietor: „Mă simt singură, debusolată şi goală pe dinăuntru, viaţa mea nu mai are niciun sens fără tine. Urma să ne legăm destinele şi în faţa lui Dumnezeu... După nuntă mi-ai promis că facem un copilaş...abia aşteptai momentul ăla, pentru tine făceam ORICE şi tu ştii prea bine...mai mult ca mine nu te-a iubit nimeni niciodată în afară de părinţii tăi! De acolo de sus sa ii veghezi si sa ai grija de ei....eu promit la fel! Voi fi alaturi de ei mereu! Nu imi iau ramas bun de la tine, iubirică... pt ca tu vei fi mereu în sufletul si inima mea. Tu vei trăi mereu în sufletele, inimile si gândurile noastre! Nu ai idee câtă lume îndurerată ai lasat in urma ta”.