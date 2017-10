Un program construit de patru tineri români poate deveni cea mai importantă unealtă a luptei anticorupţie din întreaga lume

Silvia Fierăscu este născută la Reşiţa, dar a absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice, de la Universitatea de Vest din Timişoara, domeniu în care şi-a făcut masterul şi a obţinut doctoratul, însă la Central European University din Budapesta.

Împreună cu încă trei parteneri au realizat un sistem de programe care poate aduna toate informaţiile de pe piaţa achiziţiilor publice şi poate semnala situaţiile unde apar suspiciuni de corupţie şi operaţiuni care ar putea fi la limita legii. Software-ul se află în faza de proiect, însă a câştigat deja Marele Premiu la Hackathon-ul, organizat luna trecută la Timişoara, de către KeepITSimple şi UrbanizeHub România, iar autorii au primit invitaţia să-l prezinte în faţa unei comisii ONU.

Proiectul porneşte de la lucrarea de doctorat pe care a susţinut-o Silvia Fierăscu la Budapesta şi se referă la modul în care corupţia afectează pieţele achiziţiilor publice.

“Cercetarea pe care am făcut-o la doctorat studiează captura statului ca un fenomen care se pliază pe reţele politice şi business. Există nişte reţele instituţionalizate de corupţie, pe care este bine să le vedem, să le cartografiem, să le analizăm, iar rezultatele respective să poată să informeze politiciile publice, în special cele care reglează relaţia asta dintre politică şi business, iar în particular politicile publice anticorupţie. Aşa mi-am dat seama că teza mea de doctorat poate fi transformată într-un soft şi am auzit de posibilitatea de a participa la un hackathon, la Timişoara, fiind şi prima dată când am participat la aşa ceva”, spune Silvia Fierăscu.

Tânăra povesteşte că, după 36 de ore, a reuşit împreună cu doi dintre parteneri să facă un prototip la proiectul său.

“Cu vreo două săptămâni înainte i-am intâlnit pe Costi Bleotu şi Andrei Dracea de la Data Base şi, cumva, aleatoriu, am început să vorbim despre ideea asta de proiect, iar ei au fost foarte încântaţi să participăm la hackathon şi în 36 de ore am făcut un prototip pentru proiectul respectiv. În teza mea de doctorat am aplicat o analiză pentru Ungaria, Cehia şi Slovacia. Mi-am dat seama că metodologia pe care am pus-o în aplicare este o metodologie interdisciplinară, care combină lucruri din bioinformatică şi din studiul reţelelor şi foloseşte un index compozit, bazat pe date obiective, dezvoltat de colegul meu de la Universitatea din Cambrige, Mihai Fazekas. Practic e un proces inovator de descoperire al riscului de corupţie în achiziţiile publice, iar interfaţa pe care am pus-o în timpul hackathonului, cu Costi şi Andrei este doar pentru Ungaria. Aşadar interfaţa respectivă îţi arată şase părţi de informaţii, legate de captura statului în achiziţii publice în Ungaria, pe patru pieţe separate. Noi ne-am uitat la cele mai valoroase: construcţii, produse pietroliere, servicii arhitecturale şi servicii business. Ne uităm la zonele geografice şi vedem care au risc ridicat de corupţie, ne uităm la reţeaua de achiziţii publice între autorităţile contractante şi companiile care furnizează serviciile şi produsele respective, unde cu diferite mărimi ale nodurilor respective calculăm influenţa fiecărei organizaţii în reţeaua de achiziţii publice, bazat pe cât de mult contractează una cu cealaltă şi care este riscul de corupţie al contractelor respective. Dacă dai clic pe unul din nodurile respective îţi apar toate datele de identificare ale respectivei organizaţii, cine sunt partenerii de contractare, câţi bani s-au cheltuit, care este riscul de corupţie pentru fiecare contract în parte, care este data la care s-a semnat contractul, deci o sumedenie de date strânse toate la un loc. Iar la final avem o matrice, care se numeşte matricea de intervenţie prioritară unde practic avem două dimensiuni la care ne uităm, două axe: una este riscul de corpţie al organizaţiilor şi cealaltă este influenţa pe care o au în reţeaua respectivă de contractare”, descrie Silvia Fierăscu, modul de lucru al software-ului pe care l-a prezentat la Timişoara.

Programul poate fi folosit de agenţii anticorupţie, jurnalişti şi multinaţionale

Autorii proiectului spun că potenţialii clienţi pentru un asemnea software sunt foarte mulţi şi că unii şi-au manifestat deja interesul, cum de altfel au fost contactaţi şi de oameni şi organizaţii care doresc să devină parteneri în construirea unui platforme publice.

“Soft-ul ăsta are o piaţă foarte mare de potenţiali clienţi care ar putea lucra cu el. De la agenţiile anticorupţie, de la DNA, până la ministerele de justiţie şi parchetele generale. În general instituţiile publice care supraveghează aceste procese de achiziţii publice, jurnaliştii de investigaţii, care au nevoie de un proces automatizat de studiere a pieţelor de achiziţii publice şi bineînţeles firmele care au procese de achiziţii publice. Noi, la ora actuală, avem o bază de date la dispoziţie de 35 de ţări, cu toate datele de achiziţii publice, curăţate, standardizate, care pot fi imediat implementate în software-ul ăsta pe care încercăm acum să-l dezvoltăm”, povesteşte Silvia.

Tinerii mai spun că în acest moment lucrează la o platformă unde accesarea să fie fie publică şi gratuită pentru toată lumea, însă în funcţie de client, software-ul lor poate fi individualizat. Proiectul va fi public, în scurt timp, însă după ce va fi prezentat unei comisii ONU, de unde autorii îşi doresc să obţină unul dintre cele mai importante premii.

"Mai trebuie să lucrăm puţin la el şi partea gratuită de soft va fi publică. Momentan, noi câştigând hackathonul de la Timişoara vom avea posibilitatea să mergem la Naţiunile Unite, unde să prezentăm această idee pentru a intra în competiţia pentru Fodul Naţiunilor Unite pentru Impact Social. Este un fond prestigios al ONU şi este <<big deal>> pentru noi", spune Silvia Fierăscu, care împreună cu partenerii săi Mihai Fazekas, Costi Bleotu şi Andrei Dracea, speră să ofere lumii un software care să fie cea mai importantă unealtă în lupta împotriva corupţiei.