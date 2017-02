Un consiliul local din România s-a întrunit o singură dată de la alegerile din iunie, de anul trecut

Cei 11 aleşii locali pe care locuitorii comunei Păltiniş, din Caraş Severin, i-au votat în iunie, anul trecut, nu au fost în stare să se întrunească decât o singură dată până în prezent. Dintre cei 11 consilieri locali, patru sunt de la PNL, patru de la PSD, doi de la PMP(unul exclus) şi unul de la PPU. La şedinţele convocate nu se prezintă consilierii PNL şi PPU, care se află în conflict cu primarul PSD.

Conform legii administraţiei publice locale “consiliul local se dizolvă de drept în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv”. Valeriu Borlovan, secretarul comunei spune că este nevoit să înceapă procedurile de dizolvare a Consiliului Local Păltiniş.

”Totul în comună se face doar prin dispoziţia primarului, pentru că nu au reuşit să se întrunească decât o singură dată. Până acum nu a afectat foarte tare comuna, dar acum trebuie să voteze bugetul local. Ne-am descurcat cumva. Eu azi am fost la Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi sunt nevoit să încep procedura de sesizare a instanţei pentru dizolvarea consiliului”, spune secretarul comunei.

Prefectul judeţului este la curent cu situaţia de la Păltiniş şi spune că a încercat să medieze conflictul dintre cele două tabere, dar nu a reuşit. “Noi am tot încercat. I-am monitorizat permanent, pentru că ei au obligaţia să ne transmită documentele de şedinţă. În vară, după alegeri, când am văzut că lucrurile nu merg, i-am chemat aici, la o mediere. Am crezut atunci că lucrurile vor intra pe un făgaş normal. Eu le-am adus la cunoştiinţă că au nişte obligaţii faţă de comunitate, însă am constatat că timp de mai mult de două luni consecutiv ei nu s-au întâlnit şi legea spune că instanţa poate dizolva consiliul”, a declarat Florenţa Albu, prefectul judeţului Caraş-Severin, care a adăugat că zilele trecute le-a transmis o avertizare, la care nu a primit niciun răspuns, şi că urmează procedura dizolvării consiliului.

Îna cazul în care consiliul va fi dizolvat, locul consilierilor locali poate fi luat de următorii membri aflaţi pe listele depuse cu ocazia alegerilor locale sau vor fi organizate din nou alegeri.