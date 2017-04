Un cărăşean a gătit pentru aur în Coreea de Sud. La schimb le-a oferit coreenilor invitaţii la Timişoara Capitală Culturală în 2021 şi la Cascada Bigăr

Echipa, coordonată de Radu Zărnescu, a fost formată din Marian Popovici, Gigi Fedeles, Adrian Lucian Sipoteanu, Sorin Berar, Daniel Ardelean şi Alessandro Corradi şi a câştigat Marele Premiu şi 24 de medalii de aur.

Marian Popovici este unul dintre cei mai valoroşi bucătari din Banat. Este un tânăr născut, la Rudăria, în Caraş-Severin, care la doar 30 de ani, a ajuns unul dintre cei mai apreciaţi bucătari din vestul ţării şi nu numai. În prezent, este Executive Chef şi este căutat pentru a găti la toate marile evenimente din Banat. A absolvit un liceu cu profil alimentar şi aşa a început aventura sa în bucătărie.

„După liceu am plecat în armată şi acolo am avut de ales: să merg la bucătărie sau la instrucţie. Bineînţeles că am ales bucătăria şi până astăzi nu am mai ieşit din ea“, povesteşte amuzat Marian.

Medalii de aur la toate secţiunile la care a participat

În Coreea şi-a arătat măestria alături de colegii săi de echipă. “Eu am participat la patru sectiuni, trei individual şi una în echipa cu Alessandro Coradi şi Daniel Ardelean. Punctajul a fost între 92 şi 97, iar tot ce-i peste 90 de puncte înseamnă medalie de aur”, povesteşte Marian.

Secţiunile în care cărăşeanul a impresionat juriul au fost: peşte/fructe de mare; pasăre; carne roşie. În proba de echipă, cei trei au pregătit main course(antreu). Fiecare probă a durat câte o oră.

Performanţele lui Marian şi a colegilor săi sunt cu atât mai importante cu cât la această competiţie mondială au participat 700 de bucătari din mai mult din întreaga lume.

A plecat cu geanta plină de pliante

Ca de fiecare dată, când merge la competiţii internaţionale, Marian nu uită de unde a plecat. În Coreea a ajuns cu geanta plină de pliante pentru a promova Timişoara Capitală Culturală în 2021, dar şi Casca Bigăr şi Morile pe apă din comuna natală, de la Rudăria.

“Coreeni m-au impresionat ca mentalitate. Sunt foarte calmi şi calculaţi în ceea ce fac. Ne-au tratat extraordinar peste tot pe unde am fost şi sunt foarte impresionaţi de România. Când am plecat am vorbit cu viceprimarul Timisoarei, Dan Diaconu şi cu primarul de la Bozovici, Sergiu Adrian Stoicu şi mi-au dat pliante şi materiale de promovare pe care le-am împărţit cu drag în Coreea. Oameni au fost impresionaţi, mai ales că mulţi dintre ei au auzit de Cascada Bigăr şi mi-au promis că vor veni cu siguranţă în ţara noastră”, povesteşte Marian, care îşi consideră colegii, cu care se întâlneşte la competiţiile internaţionale de gătit, cei mai buni agenţi care să promoveze turismul românesc.