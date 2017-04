Pâinea de casă celebră în două judeţe: ingredientele unei afaceri de succes

De cum se crapă de ziuă, la uşa casei lui Iosif Ţibru, din Soceni, încep să oprească maşinile. Până seara, se adună cam 200 de oameni, care îi bat la geam, ca să cumpere celebra pâinea de casă făcută de către Ţibru. Pâinea de Soceni e cunoscută şi apreciată în două judeţe, Caraş-Severin şi Timiş, zeci de magazine comercializând, astăzi, produsul fabricat exact ca pe vremuri de către familia Ţibru.

Cuptor de pâmânt, construit ca pe vremuri

În 1994, Iosif Ţibru a încercat, cu încă un asociat să pună bazele unei brutării, în satul vecin Ezeriş. Nu a avut succes, iar după patru ani, în care mai mult s-au chinuit să supravieţuiască, Ţibru s-a hotărât să o ia de la capăt, la el acasă, în Soceni. A avut norocul să dea peste un bătrân din Gătaia, care avea un cuptor de pământ pentru copt pâine.

“L-am rugat să vină să ne facă şi nouă unul la fel, însă a refuzat pentru că, ne-a spus că dacă ne face cuptorul, trebuie să vină mereu să-l întreţină sau să-l repare. Însă ne-a propus să mergem la el, să ne înveţe cum se face un astfel de cuptor. Am acceptat şi a fost de cuvânt, ne-a învăţat să ne facem singuri cuptorul”, povesteşte cărăşeanul.

Cu un cuptor nou, cum se făceau doar pe vremuri, şi cu o reţetă simplă de pâine, care nu conţine decât apă, făină, sare şi drojdie, familia Ţibru s-a apucat de treabă.

“Am început cu doi saci de făină, doar de atât am avut bani, şi multă muncă. Am făcut noaptea pâine, pe care dimineaţa am vândut-o, în stradă, iar de banii câştigaţi ne-am dus şi am mai cumpărat alţi saci de făină. Şi tot aşa. Am lucrat 24 de ore din 24, cu familia şi cu încă o vecină pentru că nu aveam bani să plătesc oameni”, îşi aminteşte brutarul.

Angajări a început să facă după aproape jumătate de an, când nu a mai fost în stare să ţină pasul cu cererea şi aşa a ajuns astăzi să aibă “vreo 20 de angajaţi”, majoritatea tineri din satul Soceni sau din satele vecine.

300 de pâini se vând la geamul casei

Astăzi, Iosif Ţibru, are 64 de ani şi, împreună cu angajaţii săi, coace zilnic pe vatră peste 1.500 de pâini, pe care le vinde prin magazinele din zonă şi alte 200-300, pe care le vinde la stradă, la geamul casei. Nu a renunţat nici acum, nici la cuptorul din pământ şi nici la reţeta simplă de pâine, care l-a făcut celebru.

De altfel, soţia sa susţine că mai bine se lasă de făcut pâine decât să folosească amelioratori sau alte prafuri. Şi acest lucru încă dă roade, clienţii se înmulţesc pe zi ce trece, iar dacă Ţibru a renunţat să mai facă distribuţie pe anumite trasee, magazinele din acele zone îşi trimit maşinile după pâine pentru că nu-şi permit să-şi piardă clienţii.