O româncă este printre cele mai apreciate stewardese în una dintre cele mai mari companii aviatice din lumii

Laura Laţcu a lucrat, până în 2016, la compartimentul Relaţii cu Publicul şi Registratură din Primăria Oţelu Roşu. Vorbeşte şapte limbi străine şi este absolventă a Facultăţii de Jurnalism de la Universitatea de Vest din Timişoara, cu un master în economie.

Drumul ei în compania chineză a început în mai 2016, astăzi fiind una dintre cele mai apreciate angajate, după ce la sfârşitul anului 2015 a trecut un test de recrutare organizat de chinezi la Bucureşti.

“Am plecat cu două bagaje, iar un al treilea, imaginar, era plin de vise şi speranţe. Am pornit spre necunoscut, spre un job nou, spre o cultură diferită, o nouă ţară şi un alt continent, Asia. Prima impresie: foarte cald şi foarte multă lume... Era 2:30, iar eu eram foarte obosită: resimţeam schimbul de fus orar, presiunea din aeronavă, aerul condiţionat, însă, în pofida tuturor, eram cu zâmbetul pe buze, mă bucuram să fiu aici”, povesteşte Laura, despre cum s-a simţit când a ajuns la Beijing.

A aterizat într-o altă lume

Laura spune că, încă din prima zi, a sesizat diferenţele faţă de lumea din care venea. De la mâncarea primită, până la modul în care se comportau oamenii. “După ce m-am trezit, am luat micul dejun, un mic dejun cu totul diferit faţă de ceea ce eram obişnuită în România sau Europa, însă interesant de încercat toate acele feluri ciudate de mâncare. Cina am luat-o într-un restaurant cu specific chinezesc, unde m-am lovit de bariera comunicării: limba chineză. Deşi îmi imaginam că limba engleză îmi va fi de folos, se pare că aici nu e locul potrivit. Am reuşit să mă fac înţeleasă, am profitat de mâncarea delicioasă şi a doua zi ne pregăteam de plecare, aveam zborul către Haikou, provincia Hainan, unde urma sa ne petrecem două luni. A doua zi am ieşit în oraş, era foarte cald, mult mai cald ca şi în Beijing, iar oamenii de aici nu erau obişnuiti cu străinii: ne făceau poze, ne filmau pe stradă sau, care îşi făceau curaj, veneau să ne roage să facem poză cu ei. Ciudat!”, îşi aminteşte cărăşeanca.

Au urmat cele două luni de pregătire, pe care Laura le-a petrecut alături de tineri din întreaga lume.

“Suntem din toată lumea: Canada, Coreea de Sud, Thailanda, Franţa, Cehia, Italia, Luca, Germania, Rusia, Republica Moldova, Irina, Polonia şi România. Aici a început partea cea mai frumoasă a acestui stagiu de pregătire: practica în simulator. A trebuit să formăm 3 echipe, noi fiind 13. Pe tot parcursul practicii, am fost The best team. Şi da, am reuşit să învăţ limba chineză, încet, încet, încep să înţeleg şi cel mai important lucru, reuşesc să vorbesc şi să mă fac înţeleasă. La bordul aeronavei trebuie să ştim toate comenzile în limba chineză”, spune Laura, care povesteşte că examenul final l-a luat cu brio, echipa din care a făcut parte fiind din nou declarată cea mai bună, trecând teste de practică în aeronavă, supravietuire în apă, simulare de incendiu la bord, evacuare în diferite condiţii, etc.

”La sfârşitul examenului, au urmat comentariile din partea liderilor din companie prezenţi. M-am simţit foarte mândră când mi s-a spus că sunt un exemplu şi mă admiră pentru felul în care mă comport la bordul aeronavei şi că sunt o adevărată profesionistă. Aceste lucruri nu au făcut decât să mă bucure; obiectiv atins! Am obţinut calificarea pe Boeing 737. A urmat încă o săptămână de training pentru calificarea pe Airbus 330”, povesteşte Laura.

L-a avut la bord chiar pe preşedintele companiei

Din septembrie, anul trecut, Laura a primit toate documentele pentru a-şi începe oficial jobul la bordul unei nave. Iar la câteva zile a urmat şi primul zbor. “Un zbor destul de lung: trezirea a fost la ora 4 dimineaţa, pentru că trebuia să mă pregătesc, la ora 5 am plecat spre bază, pentru că la 6 aveam briefing-ul cu detaliile despre zbor, iar la ora 7.50 primul meu zbor începea...am avut parte de un echipaj frumos, cu mici excepţii a fost chiar plăcut să petrec 13 ore în avion, 11 ore de zbor, pe ruta: Beijing-Wenzhou-Chongqing-Wenzhou-Beijing. Pasagerii au fost majoritatea drăguţi, cuminţi, curioşi să afle de unde sunt, să facă poze cu mine!”, îşi aminteşte fosta angajată a Primăriei din Oţelu- Roşu.

În scurt timp a trecut la Business class, iar zborurile s-au înmulţit. Îşi aminteşte că la primul zbor la cala Business a trecut un „test”, la care nimeni nu se aştepta. Întâmplător l-a avut pasager chiar pe preşedintele companiei Hainan Airlaines.

“Am avut emoţii, deoarece la bordul aeronavei era chiar preşedintele Hainan Airlines, fapt care m-a motivat şi mai mult pentru a încerca să dau tot ce am mai bun şi să demonstrez că un străin poate fi la fel sau chiar mai bun decât un chinez, în această meserie. Totul a decurs de minune şi toţi pasagerii au salutat şi au mulţumit respectuos pentru felul în care au fost trataţi”, afirmă Laura.

După 100 de ore de zbor în China, românca a început să primească să primesc şi zboruri internaţionale. Prima destinaţie fiind Praga. “Şi surpiză, în Praga a venit mama să petreacă 2 zile cu mine, a fost atât de bine, de frumos...Iar Praga a devenit cu siguranţă unul dintre cele mai frumoase locuri în care am ajuns. Am rămas impresionată de tot ceea ce am vizitat.”, spune Laura.

Promovează România

Până la sfârşitul lui 2016, cărăşeanca acoperise deja patru continente la bordul companiei chineze şi a avut timp, chiar dacă puţin să viziteze şi să se bucure de cele mai mai oraşe ale lumii. De Crăciun , împreună cu alte cinci colege din România le-au arătat chinezilor o mica parte din ţara noastră. “În luna decembrie, compania a organizat un târg de Crăciun, în Aeroportul Internaţional Beijing, unde 11 ţări, printre care şi România, şi au pregătit cât mai reprezentativ standul. România a cucerit publicul cu prăjiturele de casă, cu sărăţele cu chimen şi cu vin fiert cu scorţişoară, cu multă voie bună şi un dans popular din Banat. Astfel că, În luna ianuarie am fost invitate să participăm la încă 3 evenimente, dedicate anului nou chinezesc, pentru a-i încânta pe chinezi cu frumuseţea dansului nostru popular”, arată cărăşeanca.

Laura Laţcu spune că visul ei s-a împlinit şi viaţa la Beijing e frumoasă, iar faptul că are ocazia să plece în toată lumea o face extrem de fericită.