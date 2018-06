O primărie taie toate ajutoarele sociale primite de persoanele apte de muncă, dar care nu vor să muncească: „Avem mari probleme cu ei, nu vor să lucreze!“

Edilii locali din Reşiţa au început să meargă din casă în casă şi să le caute de lucru celor care primesc ajutoare sociale. Dacă aceştia refuză serviciul oferit, rămân fără ajutorul social.

Până acum a fost suspendată plata pentru 17 familii, motivul fiind neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege, iar pentru 15 s-a încetat plata ajutorului. Viceprimarul municipiului, Adrian Dacica, a încercat în luna mai 2018 angajarea unui număr de 10 persoane, care beneficiază de venit minim garantat, la o societate din oraş, însă niciuna nu a rămas la locul de muncă.

“I-am dus şi la târgul de muncă, organizat de AJOFM, am fost personal cu o parte din ei la o societate care căuta forţă de muncă, nu am reuşit să-i angajez. Abia acum am reuşit pe o parte să-i angajăm la Direcţia de Întreţinere a Patrimoniului, unde să presteze activităţi de muncă necalificată. Avem probleme mari cu ei. Nu vor să lucreze! Majoritatea motivează că sunt bolnavi sau că au un copil în întreţinere, dar copilul nici măcar nu merge la şcoală. Ştiţi clar pentru ce au fost folosite aceste ajutoare sociale, pentru că erau masă de vot. Noi nu avem nevoie de aşa ceva. Noi dorim ca aceşti cetăţeni să lucreze, toţi cei care sunt apţi de muncă. Dorinţa noastră e ca până la sfârşitul anului să tăiem toate ajutoarele celor care sunt apţi de muncă. Nu mă refer la cei bolnavi sau au handicap, dar avem persoane care pot să lucreze, sunt tineri şi sunt puternici. O să merg personal la fiecare în parte să le caut de lucru, iar dacă refuză vor rămâne fără ajutor social”, spune Adrian Dacica, viceprimarul Reşiţei.

Potrivit art.6 alin (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea administratiei publice locale, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. Reprezentaţii administraţiei locale susţin că şi de aceste acţiuni lipsesc foarte mulţi dintre cei care primesc ajutorul social.

În iunie 2016, la Reşiţa trăiau de pe urma acestui sprijin financiar 407 persoane, astăzi mai primesc bani doar 269 de persoane, iar până la sfârşitul anului vor mai rămâne doar cei care pot dovedi cu acte că sunt bolnavi grav sau deţin un certificat de handicap. Cuantumul ajutorului social cumulat de la începutul anului 2018 până în prezent este de 212.185 lei, cheltuieli suportate din bugetul de stat prin Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.