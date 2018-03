Şeful unui centru de plasament, condamnat la şase luni de închisoare pentru că bătea copiii

“În baza art. 396 alin.1, alin.2 Cod pr.pen. rap la art. 296 alin.1, alin.2 Cod pen., condamnă pe inculpatul ŞTEFU FLORIN, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă. În baza art.67 alin.1 Cod pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art.66 alin.1 lit.a, lit.b, lit.g Cod pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a ocupa funcţia de şef de centru al Complexului de Servicii Sociale Reşiţa, respectiv dreptul de a desfăşura orice fel de activitate în cadrul vreunei unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pe o durată de 2 ani şi 6 luni, după executarea pedepsei principale”, se arată în sentinţa dată de Judecătoria Reşiţa.

Acuzat că bătea copiii şi că a încercat să abuzeze sexual o fată

Scandalul de care este legat numele lui Ştefu a început în toamna lui 2015, atunci când mai mulţi copii şi angajaţi ai centrului au dezvăluit presei locale din Reşiţa comportamentul acestuia. Ştefu a fost acuzat, că bătea copiii şi chiar că a încercat să abuzeze sexual mai multe fete. Faptele de abuz sexual însă nu s-au probat în instanţă.

“Minorul G. V. R. s-a plâns că a fost bătut în repetate rânduri de către şeful de centru, sora minorului, Ionela, în vârstă de 19 ani, s-a hotărât să vorbească şi să spună că şeful de centru a încercat să abuzeze sexual de ea. Ionela a fost, până zilele trecute sub tutela aceluiaşi şef de centru Ş. F., însă, devenind majoră, de curând a făcut cerere şi de două zile i s-a aprobat să iasă de sub măsura de protecţie a DGASP Caraş-Severin”, arăta în 2015, publicaţia argument-cs.ro.

Fata a dezvăluit că, împreună cu fratele său deţineau o garsonieră, rămasă de la părinţii care decedaseră. Până a împlinit vârsta majoratului, de garsoniera respectivă s-a ocupat şeful de centru, care l-a un moment dat i-a spus că a închiriat-o, fără să-i dea ei bani. Mai mult, după ce a împlinit 18, tânăra şi-a preluat garsoniera, care se afla într-o stare dezastruoasă, cu restanţe mari la întreţinerea.

Într-un moment, când se interesa de acestă garsonieră, Ştefu ar fi încercat să o abuzeze sexual. “M-a chemat să merg cu el cu maşina ca să vorbească cu mine despre garsonieră. A fost doar un motiv, pentru că m-a dus în afara oraşului, la Moniom. Acolo a oprit maşina şi a început să mă pipăie şi să mă întrebe dacă îl iubesc. Eu i-am zis că da, îl iubesc ca pe un tată şi să mă lase în pace. Dar el a continuat şi tot voia să mă pupe şi zicea că vrea să-l iubesc altfel. Eu m-am opus, m-am zbătut şi, după aia el renunţat. Am auzit că şi cu alte fete a făcut la fel şi că unele s-au lăsat de frică. Eu am tot auzit, dar după ce am păţit, cred că e adevărat ce am auzit despre ce făcea”, a declarant Ionela pentru argument-cs.ro

Au urmat mai multe mărturii unele sub protecţia anonimatului care au scos la iveală comportamentul agresiv a şefului de plasament. A fost declanşată o anchetă internă, de către conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, iar Florin Ştefu şi-a dat demisia şi a plecat din instituţie. Dosarul a ajuns instanţă, iar zilele trecute s-a dat sentiţa care nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.