FOTO Ce trebuie să ştim despre plantele medicinale care se culeg în luna mai

Am pomenit de fitoterapeut pentru că nu puţine sunt cazurile în care, administrate amestecat sau în cantităţi foarte mari, efectul plantelor medicinale a fost anulat, în cel mai bun caz sau a făcut mai mult rău decât bine.

Pe lângă modul de administrare a remediilor fitoterapeutice, foarte important este momentul în care plantele sunt recoltate, din zi şi din an, modul în care se realizează acest proces, dar şi condiţiile de depozitare.

Specialiştii vorbesc de un adevărat cult al plantelor medicinale, pentru că proprietăţile acestora depind foarte mult de condiţiile enumerate anterior. Ei susţin că atunci când se recoltează partea aeriană de la o plantă: frunze, flori, tulpină, acest proces trebuie să aibă loc în perioada de înflorire: primăvara sau vara. Recoltarea rădăcinii sau rizomului trebuie să se facă fie primăvara devreme, fie toamna.

La fel de mult contează şi perioada din zi în care trebuie culeasă o plantă medicinală, pentru a nu fi „deranjat” echilibrul energetic al acesteia. Este vorba despre prima parte a zilei, dar după ce se usucă roua, din jurul orei 11:00. Şi ca să nu fie distrusă întreaga plantă, în aşa fel încât să ne mai folosim de beneficiile naturii şi pe viitor, specialiştii ne recomandă să folosim o foarfecă, pentru a tăia doar partea care ne interesează.

În ceea ce priveşte depozitarea nu este recomandată uscarea forţată, care poate distruge vitaminele benefice. Este important locul ales, lipsit de umezeală, pentru a nu mucegăi, departe de păsări sau insecte, care să fie în acelaşi timp aerisit şi întunecos. Plantele se usucă pe hârtie, în straturi subţiri, apoi trebuie ţinute în săculeţi de pânză sau hârtie. Mărunţirea plantelor este bine să fie făcută înainte de a fi folosite, în scopuri diverse: tuncturi, infuzii, macerate. Dacă veţi respecta aceşti paşi, mai spun specialiştii, vă puteţi bucura de efectele curative ale plantelor medicinale până la doi ani.

Recoltarea unor plante se face pe o perioadă mai lungă de timp, în timp ce altele au viaţă mai scurtă. Iată ce plante puteţi recolta luna aceasta, în mai, cu menţiunea că ele sunt mult mai multe, şi ne vom opri atenţia doar asupra unora dintre ele.

Plantele lunii mai

Brusture - rădăcina (Lat. Arctium lappa); Călinul - scoarţa (Lat. Viburum opulus); Coada racului; Coada şoricelului; Ciuboţica cucului – rizomii şi rădăcinile primăvara devreme, iar florile în timpul înfloririi (Lat.Primula officinalis); Coacăzul de munte - este folosită doar frunza (Lat. Ribes alpinum); de la Cruşin - se foloseşte scoarţa (Lat. Frangula alnus); Dudul - fructele şi frunzele (Lat. Morus Alba şi Morus Nigra); de la Frasin – frunzele (Lat. Fraxinus excelsior); Gălbenele (Lat. Calendula Officinalis); Lăcrămioarele – florile şi frunze (Lat. Convallaria majalis); Mălinul - florile şi fructe (Lat. Prunus padus); Merişorul sau Coacăzul - frunza (Lat. Vaccinium vitis idaea); Mesteacănul - mugurii şi frunză (Lat. Betula verrucosa); Muşeţelul - florile (Lat. Matricaria chamomila); Nalbă mare (Lat. Althaea Officinalis); Nuc; Păducelelul alburiu - florile (Lat. Crataegus oxyacantha); Păpădia – planta întreagă (Lat.Taraxacum officinale); Pătlagina - frunzele (Lat. Plantago sp.); Pedicuţa, cornişorul – sporii (Lat.Licopodium clavatum); Plopul negru – mugurii (Lat.Populus nigra); Plămânărica (Lat. Pulmonaria officinalis, fam. Boraginaceae); Podbalul - frunzele (Lat.Tussilago farfara); Porumbarul (Prunus Spinosa); Rostopască; Salcie; Salcâmul - florile, frunzele şi şcoarţa (Lat. Robinia pseudacacia); Săpunariţă; Socul – florile şi fructele (Lat. Sambucus nigra); Stejarul – scoarţa (Lat. Quercus robur); Traista ciobanului – partea aeriană în timpul înfloririi (Lat. Capsella bursa-pastoris); Trandafirul; Trei-fraţi-pătaţi - partea aeriană în timpul înfloririi (Lat. Viola tricolor); Troscot; Urzica vie (Lat. Urtica Dioica); Urzica - moartă - florile şi frunzele (Lat Lamium album) etc.

Salcâmul, bun calmant

Salcâmul este un real pansament în gastritele hiperacide, dar şi un antidepresiv, atunci când îi folosim florile. Are de asemenea efect relaxant, expectorant, antispasmodic, dar şi aromatizant sau afrodisiac. Funcţionează ca şi calmant pentru persoanele stresate sau cu migrene, dar este recomandat în infuzii sau decoct şi pentru dureri reumatismale, tuse expectorantă, dureri dentare, de stomac, dar şi ulcer gastroduodenal, colici abdominale, esofagită de reflux şi hiperaciditate.

Muşeţelul, leac bun la toate

Muşeţelul are de la proprietăţi antiinflamatorii, la cicatrizante, de la antiseptice la antispastice, de la antialergice la sudorifice, de la emoliente la anestezice locale şi analgezice. Are bune efecte în crampe şi dureri abdominale, balonări sau diaree. Gargara cu muşeţel calmează durerile dentare. Dă bune rezultate în afecţiuni ale organelor plevine, tulburări menstruale, insomnii şi febră. Compresele calde cu muşeţel durerile şi inflamaţiile ochilor.

Socul de la leacuri la socată, de la vin la lichior, dar şi dulceaţă

Cunoscut pentru combaterea gripei, dar şi pentru detoxifiere. Preparatele au efect în broşite, faringite, gripă, dar şi în gută, reumatism ori infecţii urinare. Extern este folost pentru tratarea degerăturilor, a urcioarelor sau conjunctivitelor, dar şi a abceselor, furunculelor sau acneei.

Porumbarul bun în tusea convulsivă

Arbustul este omniprezent la deal şi în câmpie, la marginea pădurilor, dar şi de-a lungul şinelor de cale ferată. Florile se recoltează în luna mai, în zilele însorite. Are proprietăţi sedative, diuretice, depurative şi detoxifiante. Ajută în bolile ficatului, rinichilor, precum şi în tusea convulsivă.

Dudul alb şi negru, împotriva viermilor intestinali

Are proprietăţi recunoscute în combaterea diabetului şi a diareei. Scoarţa de dud are efecte bune şi în tratarea bolilor de ficat, a scorbutului, icterului, teniei, fiind adjuvant inclusiv în constipaţie. Fructele şi coaja rădăcinii se folosesc împotriva enteritelor cronice, a gastritei, ulcerului şi viermilor intestinali. Extern, dudul este bun în stomatite, afte, angine, amigdalite.

Urzica moartă, împotriva inflamaţiilor prostatei dar şi ale uterului

Cunoscută sub mai multe denumiri, creşte în poienile subalpine, dar şi în pădurile de foioase, pe marginea drumurilor şi de-a lungul şinelor de tren, în locuri părăsite ori tufişuri umbroase.

Proprietăţile tămăduitoare ale urzicii moarte sunt cunoscute în tratarea multor afecţiuni: tuse, gripă, răceli, boli de piept, reumatism, leucoree, inflamaţii ale prostatei; boli ale aparatului genito-urinar, anexită, inflamaţii ale uterului, tulburări şi dureri menstruale, nervozitate în menopauză, boli renale grave etc.

Trei fraţi pătaţi, plantă cunoscută în Antichitate

Sunt cunoscuţi şi ca panseluţele de câmp. Se recoltează numai partea aeriană. Cunoscută încă din Antichitate, planta era folosită pentru detoxifierea organismului. Preparatele fitoterapeutice sunt recomandate în boli de piele, de la acnee, la eczeme, de la psoriazis la dermatoze. Are bune efecte şi în afecţiunile alergice, precum astmul bronşic, rinita alergică, alergiile digestive dar şi urticaria. Se foloseşte împotriva bolilor reumatice: reumatism degenerativ, artrite, artroze, a constipaţiilor, bolilor hepatice sau deficienţelor imune. Dă rezultate bune şi în afecţiunile respiratorii care evoluează cu tuse cu expectoraţie, şi în afecţiunile urinare. Extern, vindecă rănile, plăgile, aftele, stomatitele, leucoreea rinoreea, furunculozele.

Urzica vie, pentru anemie dar şi plămâni

Întâlnită în toate zonele ţării, în mai se recoltează frunzele care curăţă organismul de toxine şi îl întăreşte. Este recunoscută pentru aportul de fier şi vitamine A, B2, C, K.

Având proprietăţi unice în natură, are un puternic rol antiinflamator. Ameliorează durerile din reumatism, reface structurile pielii, elimină mătreaţa şi stimulează îngroşarea şi regenerarea firului de păr. Cei care folosesc ceai de urzici după fiecare spălare pe cap albesc mai greu. Tratează anemia, afecţiunile respiratorii şi e un bun aliat al fumătorilor, pentru că protejează plămânii.

Nalba mare pentru diaree sau probleme intestinale

E plantă ierboasă întâlnită în zonele foarte umede, de la care se recoltează rădăcinile, frunzele şi florile. Rădăcinile se spală, se despică şi se usucă, iar frunzele se recoltează cu mâna, având grijă să nu fie atacate de insecte şi apoi se pun în camere aerisite. Datorită mucilagiilor produse de nalbă, aceasta se foloseşte în special pentru căile respiratorii. Infuzia şi decoctul sunt de ajutor şi în cazurile de inflamare a vezicii urinare, a diareii şi a problemelor intestinale.

Pătlagină, remediu excelent în afecţiunile respiratorii

Recomandată celor care suferă de maladii ale aparatului respirator, de astm bronşic, de tuberculoză, dar şi de afecţiuni hepatice şi/sau renale. Frunzele şi rădăcinile se pot culege din mai până în octombrie, iar rădăcinile se scot din pământ şi se spală. Au efect şi în cazul ulcerului, rănilor purulente sau arsurilor ori stomatitelor.

Ciuboţica-cucului calmează nervii şi elimină toxinele

Ajută la eliminarea toxinelor şi a calculilor vezicii urinare. Previne artrita şi bolile reumatice. Combate insomnia şi migrenele şi insomnia, liniştind inima şi nervii. Tratează tulburările gastro-intestinale, laringita şi bronşitele.

Podbalul bun la rosăturile de încălţăminte

Bronşitele, laringitele şi faringitele pot fi combătute cu ceai de podbal, acesta fiind un adjuvant eficient în insuficienţă respiratorie, hipertensiune arterială, sindrom de colon inflamabil şi ulcer.

Extern, comprese cu podbal tămăduiesc crăpăturile din tălpi, băşicile şi rosăturile produse de încălţăminte, tăieturile şi înţepăturile de insecte.

Plămânărica conţine vitamina C, săruri calciu şi potasiu şi acid silicic

Cunoscută ca „Mierea Ursului” este benefică în afecţiunile căilor respiratorii, în bronşitele cronice şi în catarul pulmonary. Conţine vitamina C în cantitate destul de mare dar şi o serie de substanţe minerale precum: sărurile de calciu şi de potasiu, acidul silicic. Este extrem de eficientă în curele de detoxificare.

Coada şoricelului pentru varice, dar şi hormoni

Este o plantă medicinală destinată în mod special femeilor, pe care le ajută la reglarea echilibrului hormonal. Reduce riscul de afecţiuni ale uterului, ovarelor şi sânilor, dacă este consumată regulat, dar cu moderaţie. Reglează ciclul menstrual şi reduce durerile menstruale ori premenstruale. Extern, tratează varicele prin comprese locale şi masaj - dinspre gleznă spre genunchi. Ajută în menţinerea sanătăţii dentare şi gingivale.

Are efect cicatrizant foarte puternic, fiind eficientă în tratarea rănilor şi tăieturilor. Tot extern, are efect calmant, antiinflamator şi dezinfectant în hemoroizi dar şi în ulcere vericoase, arsuri, plăgi purulente sau eczeme, hemoroizi si ulcere varicoase. Eficientă în tratarea vânătăilor şi a durerilor inflamatorii. Este recomandată în tratarea varicelor. Calmează tenurile înroşite şi iritate. Este folosită în tratamente pentru pielea grasă şi acnee. Are efecte antimicrobiene, stimulează digestia, fiind un bun dezintoxicant pentru ficat şi bilă. Este benefică pentru ochii afectaţi de infecţie sau inflamaţie. Tratează iritaţiile scalpului, în caz de mătreaţă, previne căderea şi stimulează creşterea şi strălucirea părului. Este eficientă în cazul transpiraţiei excesive.

Gălbenelele - minune pentru piele

Alături de rostopască, au cel mai cunoscut efect cicatrizant. Ajută pielea să se refacă, iar sub formă de ceai curăţă rănile uşoare. Este folosită în foarte multe produse de îngrijire: creme şi loţiuni detoxifiante. Tratează simptomele asociate ciclului menstrual şi dismenoreea, calmează stomacul şi reduce senzaţia de greaţă.

Vă reamintim că dacă aveţi o problemă medicală trebuie să cereţi sfatul unui medic şi nu să vă trataţi singuri.