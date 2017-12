Contrabanda cu artificii şi petarde, combătută cu mascaţii

În Băbeni - Vâlcea, vineri dimineaţă, poliţiştii de la Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase sprijiniţi de mascaţi au intrat direct peste un localnic, despre care existau informaţii că vinde, fără drept - articole pirotehnice.



Bărbatul de 37 de ani a rămas fără marfă, dar s-a ales în schimb cu dosar penal. Poliţiştii i-au confiscat 420 de kilograme de articole pirotehnice de diferite mărci şi mărimi şi 6500 de lei. Oamenii legii susţin că toată marfa făcea parte din „clasele interzise la deţinere şi comercializare de către persoane fizice şi juridice neautorizate”.







Ei au mers şi mai departe pe fir şi au descoperit şi că nu avea autorizaţie de vânzare a unor astfel de produse şi nici firmă care să aibă dreptul „să efectueze operaţiuni cu materii explozive”.



Vâlceanul este acum cercetat penal pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.



Tot la Băbeni, dar joi seară, poliţiştii au găsit într-o parcare, un alt bărbat, de 41 de ani, care încerca să vândă petarde şi artificii. În portbagajul maşinii s-au găsit 282 de materiale pirotehnice, în valoare de 1200 de lei. Şi acesta s-a ales cu un dosar penal.



Deşi nu au precizat care este legătura între cei doi, nu este exclus ca aceştia să facă parte dintr-o reţea mai amplă.

Astfel de materiale de contrabandă au fost descoperite în toată Vâlcea, în ultimele zile. În sudul judeţului, în comuna Ghioroiu, la un control de rutină în trafic, poliţiştii au oprit o maşină plină de petarde şi artificii. La Racoviţa, în nordul Vâlcii, s-a făcut de asemenea o altă captură de produse pirotehnice.



Fiindcă semnalele nu erau deloc îmbucurătoare, jandamii vâlceni au organizat o acţiune special pe această linie, la care au participat 15 forţe de ordine. Aşa au dat în Halta Slăviteşti pentru un tânăr de 28 de ani care încerca să comercializeze două baterii de artificii, două tuburi de artificii în formă cilindrică şi 100 de petarde.



La Drăgăşani, în schimb, au găsit pe stradă o femeie, de 42 de ani, care îşi căuta clienţi pentru cele 1040 de bucăţi de petarde şi o baterie de artificii cu 19 focuri.

În parcarea unui supermarket un bărbat avea asupra lui 2860 de petarde. În Piaţa Pandurilor, patroana unui magazin scosese la vânzare 800 de bucăţi de petarde şi 30 de baterii de artificii cu 16 - 49 de focuri, fără să aibă autorizaţii de pirotehnician sau artificier. Toţi s-au ales cu dosare penale.

Produsele se vând şi au şi mare căutare şi pe reţelele de socializare. Dany din Drăgăşani spre exemplu are 16 solicitări, în timp ce Edy, un puştan care nu pare să aibă 18 ani, are peste 30 de persoane interesate, mai ales că pretinde că are în dotare şi baterii cu 60 de focuri. Iar preţul cerut este pe măsură: 230 lei.