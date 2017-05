Ultimele schiţe semnate de Grigorescu, evaluate la 680.000 de euro. Specialist: „Operele pictorului nu sunt promovate pe piaţa internaţională“

Păuleanu a precizat că la stabilirea sumei a ţinut cont de două lucruri pentru a oferi un preţ corect: valoarea operelor sale pe piaţa de artă şi valoarea simbolică a pictorului, considerat întemeietorul Şcolii româneşti de artă modernă.

Din păcate, a precizat Doina Păuleanu, Nicolae Grigorescu nu este un artist cunoscut pe piaţa internaţională de artă, aşa cum se întâmplă în cazul sculptorului român Constantin Brâncuşi sau a colegilor săi pictori de la Şcoala de la Barbizon, Corot, Daubigny si Millet, ale căror lucrări se vând în prezent cu sume „incomparabil mai mari”.

. „Este o valoare rezonabilă. Grigorescu nu are cotă internaţională”

Doina Păuleanu susţine că pictorul Nicolae Grigorescu nu este suficient promovat pe piaţa internaţională de artă FOTO Diana Frîncu

„Am ţinut cont, atunci când am evaluat schiţele, de preţurile pe care le-au înregistrat lucrările artistului pe piaţa de artă, dar şi de valoarea simbolică a artistului (...) Este o sumă rezonabilă, corectă. Din păcate, Nicolae Grigorescu nu este un artist cunoscut la nivel internaţional, nu are cotă internaţională. El nu a ştiut să-şi promoveze opera în timpul vieţii, aşa cum s-a întâmplat în cazul lui Brâncuşi. În perioada comunismului, am dispărut de pe piaţa de artă şi cu greu vom putea reveni, dacă nu ne promovăm singuri. Aici este vorba despre o politică de stat. Ar trebui organizate mari expoziţii internaţionale, dar, e adevărat, acestea comportă cheltuieli, mai ales că vorbim despre exportul unor opere de artă.Totuşi, interesul nostru este ca operele lui Grigorescu să circule, să fie cunoscute, să fie promovate, să nu ne mai speriem atât când auzim de opere de patrimoniu. După părerea mea, Nicolae Grigorescu avea o cotă mult mai ridicată în timpul vieţii, decât în prezent, ceea ce este rarisim”, a declarat Doina Păuleanu.

Expertul a precizat că cele mai multe opere semnate de Nicolae Grigorescu se află în proprietatea statului, mai puţin în colecţii private.

La licitaţii, lucrările pictorului român se vând frecvent cu sume modice, de oridinul zecilor de mii de euro, doar picturile care au ca temă ceclebrele „Care cu boi” sunt licitate cu un preţ de pornire de 100.000 de mii de euro sau chiar dublu.

Schiţele sunt expuse într-un spaţiu special amenajat, la Câmpina

Cele 202 schiţe semnate de pictorul Nicolae Grigorescu au în spate o poveste care, în mod normal, ar conta daca s-ar încerca organizarea unei expoziţii în afara ţării, pentru că, întotdeauna, o operă de artă care a fost protagonista unor „aventuri” atrage publicul.

Schiţele, în peniţă şi laviu, au fost vândute Primăriei Câmpina chiar de către fiul pictorului, în anul 1939, cu suma de 600.000 de lei, enormă pentru acei ani. Preţul dovedeşte că Nicolae Grigorescu era un artist apreciat la începutul secolului, multe dintre lucrările sale fiind chiar cumpărate de Casa Regală.

Se spune că schiţele ar fi fost „împrumutate” Muzeului Toma Sterian din Bucureşti, ceel ce avea să devină peste ani, Muzeul Naţional de Artă a României, unde au rămas până în anul 2015. Lucrările semnate de Grigorescu au ajuns în custodia Primăriei Câmpina după 12 ani de proces pe care administraţia publică locală l-a intentat Muzeului Naţional de Artă.

Instituţia din Bucureşti a refuzat să cedeze operele, invocând, printre altele, faptul că la Câmpina nu există un depozit adecvat unde schiţele, multe dintre ele extrem de fragile să poată fi păstrate. În prezent, parte dintre cele 202 schiţe au fost expuse într-un mini-muzeu special amenajat de autorităţile locale la mansarda clădirii unde funcţionează şi Casa Căsătoriilor.