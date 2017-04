Sună ca un banc, dar e real: un român a făcut o cerere la o primărie şi a primit răspunsul după 12 ani

Aştepta un răspuns de la edilul localităţii Sinaia într-un termen legal de 30 de zile. Răspunsul a venit, dar 12 ani mai târziu, mai exact în data de 31 martie 2017, pentru că de atât timp au avut nevoie funcţionarii instituţiei să formuleze o soluţie.

“Am şi uitat că depusesem solicitarea. M-a sunat soţia sa-mi spună că a primit un plic de la Primăria din Sinaia şi că nu ştie despre ce ar putea fi vorba. Când mi-a citit-o am început să râd. Era un răspuns la o cerere pe care eu o trimisesem prin 2005! La acea dată eu rugasem un avocat să se ocupe de situaţia unor clădiri care s-au aflat în proprietatea străbunicilor mei şi pe care le confiscase regimul comunist. Intenţionam să aflu dacă pot fi despăgubit într-un fel, fie cu un alt teren, fie în bani, având în vedere că acele imobile au fost dărâmate între timp, iar în locul lor a fost contruit un hotel. Nu-mi făceam prea mari speranţe, dar am zis să încerc. Îmi luasem gândul că acestă situaţie va putea fi rezolvată într-un fel sau altul. De altfel şi în răspunsul Primăriei, venit, după 12 ani, am fost anunţat că notificarea mea a fost tardiv formulată”, a explicat Horia Petrovanu, care în prezent lucrează în afara ţării.

Conform documentului primit de câmpinean, prin dispoziţia primarului se respinge notificarea cu nr. 147 din 31. 03.2017. “Privind soluţionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. (…)/ 21.09.2005 (…) prin care solicită acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru imobil teren şi contrucţie situat în oraşul Sinaia, strada (…) se propune respingerea notificărilor ca fiind tarndiv formulate în raport cu dispoziţiile L. 10/2001, modificată şi completată şi ca rămasă fără obiect…”, conform documentului trimis de Primăria Sinaia, la data de 31 martie 2017, semnat de prmarul Vlad Oprea, dar şi de secretarul Alina Elena Banu.

În acelaşi document, Petrovanu este înştiinţat că are drept de contestaţie 30 de zile, în caz că este nemulţumit de răspunsul Primăriei din Sinaia. Câmpineanul a precizat că nu va contesta răspunsul pentru că nu mai are răbdare să mai aştepte o decizie finală încă 12 ani de zile.

Am solicitat un punct de vedere Primăriei Sinaia, însă până la ora redactării acestui articol nu am primit niciun răspuns.