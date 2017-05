Secretele gazonului perfect dezvăluite de un inginer horitcol. Ce seminţe de iarbă se potrivesc unei curţi plină de copii

Gazonul rustic

În mare, sunt cinci tipuri de gazon care se pretează la clima din ţara noastră: gazon rustic, sport, ornamental, pentru teren de golf şi gazon rezistent la secetă.

Este în principal recomandat pentru curţile mari, unde există şi livadă în grădină şi unde este permis accesul tuturor, de la copii până la animale de companie. Aşadar este vorba despre un gazon rezistent la trafic intens special pentru familiile cu mulţi copii mici. Nu este cel mai plăcut la atingere, spune Ruxandra Gâlă, firul de iarbă fiind unul mai lat şi aspru. Este rezistent la secetă şi la zilele de arşiţă din timpul verii. Ca să arate perfect, gazonul trebuie irigat zilnic şi tuns la o săptămână.

Atenţie, gazonul în general, nu doar acest tip, trebuie tuns doar cu maşina, nu cu trimmer-ul, acest aparat fiind recomandat doar pentru eliminarea buruienilor care cresc haotic pe marginea drumului.

Un alt secret pentru a avea un gazon perfect este să eliminaţi pe cât posibil trifoiul din curte, dacă v-aţi pricopsit cu el. Această plantă are trei mari dezavantaje, în primul rând este foarte alunecos, astfel că există pericol de accidente, iar rădăcina lui foarte mare omoară, sufocă rădăcina firului de iarbă. În plus, floarea trifoiului, deşi delicată şi plăcută ca decor, atrage albinele, lucru neplăcut dacă aveţi alergie la veninul (apitoxina) acestor insecte.

Gazon sport

Aşa cum reiese din titulatura acestuia, este destinat în special terenurilor de fotbal, dar nu numai. Horticultorii îl recomandă pentru curţile unde sunt mulţi copii şi chiar pentru curţile şcolilor şi cele ale grădiniţelor, fiind foarte rezistent la traficul intens.

Ttrebuie udat zilnic şi tuns la trei zile. Spre deosebire de gazonul rustic, cel sport este mult mai fin, plăcut la atingere şi rezistent la umbră

Gazonul ornamental

Are o caracteristică aparte. Trebuie însămânţat doar în scop de decor, deci în zone unde nu există trafic deloc. Imită oarecum un câmp cu flori, pentru că seminţele acestui gazon sunt amestecate cu cele ale unor flori perene, anuale. Este singurul gazon care nu se tunde decât odată pe an, atunci când florile se usucă. Chiar dacă se întreţine uşor, are un mare dezavantaj: atrage foarte multe insecte, lucru neplăcut pentru alergici. Rezistă atât la umbră cât şi la soare. Un secret pentru ca şi în vara viitoare să aveţi un gazon ornamental perfect este ca, atunci când florile s-au uscat, să-l tundeţi şi să lăsaţi pe loc reziduurile pentru a permite seminţelor să se împrăştie singure pe suprafaţa solului.

Gazonul rezistent la secetă

Este recomandat celor care locuiesc în zona de şes, unde zilele caniculare fac ravagii în grădină şi în curţi. Acest tip de gazon conţine seminţe de graminee rezistente la secetă, cu o textură foarte aspră, oarecum neplăcute şi la pipăit şi la călcare cu piciorul gol, dar este un sacrificiu pe care merită să-l faceţi.

Aşa cum am precizat, este ideal pentru curţile mari, expuse la soare. Secretul să aveţi un verde crud în curtea unde aţi sădit astfel de gazon este să aşteptaţi până ce germinează toate seminţele, pentru că unele o fac în trei zile, altele în şase zile.

Gazonul pentru terenurile de golf

Este cu siguranţă printre cele mai scumpe existente pe piaţă, un kilogram ajungând până la 40 de lei. Este un gazon cu o textură fină, foarte des, şi care necesită o îngrijire aparte, în sensul că trebuie tuns odată la două zile şi irigat zilnic. Este un gazon care rezistă şi la umbră şi la soare.

Mai sunt alte două reguli de bază pentru o peluză perfectă. Seminţele de gazon se sădesc primăvara, odată ce temperatura în sol este de 8 grade celsius şi, important, rămâne constantă mai multe zile la rând (există în comerţ termometre speciale pentru măsurarea temperaturii din sol).

Gazonul se tunde prima dată în momentul în care firul ierbii ajunge la înălţimea de 7 cm.

Degeaba cumpăraţi seminţe de gazon din supermarket-urile specializate. Nu toate vor da rod. Pentru un gazon ideal trebuie să investiţi serios şi să apelaţi la o firmă specializată care produce seminţe profesionale de gazon. Sunt mult mai scumpe decât cele comercializate pe piaţă, dar aveţi garanţia unui gazon rezistent.

Un kilogram de seminţe de gazon profesionale costă între 35 şi 40 de lei un kilogram, în condiţiile în care o astfel de cantitate vă ajunge pentru 400 de metri pătraţi de teren.