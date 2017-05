Renunţă la florile de sezon şi decorează-ţi curtea cu plante perene: cum se îngrijesc

Este greşit, spun specialiştii, şi asta pentru că o floare perenă are o rădăcină rezistentă, astfel că în fiecare an dezvoltă o nouă tulpină, fără o nouă investiţie din partea noastră. Aşadar, pe termen lung, decorarea unei grădini cu flori perene devine mult mai ieftină decât dacă am planta în fiecare vară petunii, una dintre plantele cele mai cumpărate la noi în ţară.

“La sfârşitul toamnei, plantele se usucă, iar în pământ rămân rădăcinile şi mugurii dorminzi. Rămân în pământ acolo unde au fost plantate pentru că ele pornesc în vegetaţie primăvara viitoare, fără ca noi să intervenim în vreun fel”, explică Ruxandra Gâlă, inginer horticol.

În plus perenele mai au un mare avantaj în faţa florilor de sezon. Nu doar floarea are un aspect special, decorativ, ci şi frunzele, multe dintre fiind de mari dimensiuni sau cu un degrade de verde până la brun-roşcat care va pune altfel în valoare grădina.

Şi pentru spectacolul frunzelor puteţi alege garofiţele, trandafirul de iarnă, pakisandra, helleborus, vinca, saxifraga, geranium, aiuga, armeria, calluna, floxul pitic, hosta sau crinul de toamnă, heuchera, hemoerocallis, mixandre, rudbekia, delphinium şi mai cunoscuţii bujori.

Hosta o plantă decorativă care oferă un spectacol de verde tot timpul anului FOTO gorupon.com

Un alt motiv, care ar trebui luat în calcul, pentru care ar trebui să alegeţi pentru decorarea grădinii plante perene, este faptul că unele dintre acestea rezistă la temperaturi joase, chiar până în luna noiembrie, aşa cum se întâmplă de exemplu cu mixandrele, geraniumul, hemoerocallis sau rudbekia.

Secretul specialistului Ruxandra Gâlă, inginer horticultor: perenele se pot planta în grădină în orice perioadă a anului, dar ar fi ideal să faceţi grupuri pe talii diferite, cu perioadă de înflorire diferită şi pe culori diferite. Pentru un singur grup se recomandă să se folosească trei plante din aceeaşi specie, iar când vă decideţi să le cumpăraţi, alegeţi varianta mai scumpă, dar sigură: la ghiveci, cu etichetă.

Cum se îngrijesc

Mixandrele

Mixandrele, care ajung până la o înplţime de 70-80 de centimetri, pot fi albe, roz, roşii, galbene şi violet. Preferă soarele, dar nu rezistă foarte bine la temperaturi caniculare. Ideal ar fi să le plantaţi primăvara, în luna aprilie, după ce temperature la sol devine constantă, peste 8 grade Celsius. Se irigă periodic (în fiecare zi pe timpul verii, dacă traversaţi o perioadă secetoasă) şi ar fi bine să evitaţi să le udaţi direct pe frunze.

Garofiţele

Sunt, probabil cele mai cunoscute flori perene de la noi, aşa că nu mai au nevoie de descriere. Sunt mari iubitoare de soare, dar nu au nevoie de foarte multă apă pentru a se dezvolta frumos şi sănătos, de aceea nu trebuie udate în fiecare zi. Sunt flori care au nevoie de spaţiu, aşa că nu este indicat să le plantaţi în grup compact, neaerisit. Pentru a le ajuta să reziste cât mai mult, îndepărtaţi ori de câte ori puteţi frunzele şi florile care s-au uscat, astfel le permiteţi să înflorească din nou mult mai repede.

Bujorii





Bujorii galbeni, flori cu un parfum puternic, dar foarte pretenţioase când vine vorba de calitatea solului FOTO Arhiva personală Ruxandra Gâlă

Chiar dacă sunt plante destul de populare în România, trebuie să ştiţi că există o varietate mare de soiuri de bujori, unele care sunt de talie mică, de maximum 30 de centimetri în tulpină, iar alte soiuri, cele asiatice, care ajungă să depăşească un metru în înălţime. Este o plantă ceva mai pretenţioasă, deşi preferă zonele însorite, are nevoie de un sol special, care să reţină apa, să nu se usuce repede. Când irigaţi, folosiţi cantitate mică de apă şi evitaţi să formaţi o baltă la baza tulpinii. Fiind plante înalte cu o floare grea, în zilele cu vânt şi furtună, ar fi bine să protejaţi planta cu araci de susţinere. Mai există un secret pentru îngrijirea bujorului. Chiar dacă vă este milă, trebuie să îndepărtaţi bobocii laterali pentru a permite celui din centru să se dezvolte frumos. Toamna tăiaţi tija până la nivelul solului.

Vinca

Vinca, planta muntelui care adoră umbra şi solul umed FOTO Arhiva personală Ruxandra Gâlă

Este o plantă care aspectul unei tufe, cu tulpină târâtoare. Este o plantă a muntelui care nu se simte deloc bine în plin soare. Are nevoie de lumină, dar în acelaşi timp şi de umbră într-un sol cu umiditate ridicată. Ideal ar fi să le plantaţi la baza tulpinei unui copac. Au un mic defect, pentru unii poate fi o calitate. Dacă le merge bine acolo unde le veţi planta au tendinţa să se extindă excesiv, de aceea, horticultorii recomandă ca aceste flori să fie plantate în ghivece.

Hosta

O plantă care preferă umbra şi umiditatea şi este ideală pentru curţile unde se află mulţi copaci sau cu orientare către Nord. Nu doar floarea este spectaculoasă (poate fi albă sau cu nuanţe de roz) ci şi frunza de mari dimensiuni cu multe nuanţe de verde. Necazul este că înflorirea plantei se face foarte greu, spre finele toamnei când apare pericolul de îngheţ.

Saxifraga

Este o iubitoare de umbră, de regulă considerată plantă de apartament, chiar dacă ea se poate dezvolta şi în grădinile orientate spre Nord. Adoră stâncile şi patul de muşchi, aşa că în curte o puteţi planta la baza zidurilor fie cel al casei, fie cel al gardului. Suportă temperatur ridicate, dar nu rezistă în plin soare. Trebuie udată des, în cazul în care solul în care a fost plantată nu reţine apa. Este mai degrabă o plantă decorativă datorită frunzelor, cu un aspect uşor ţepos, neplăcut la atingere, dar cu un colorit al frunzelor spectaculos, de la verde închis la grena.

Hemoerocallis





Hemerocallis sau crinul de o zi, o floare spectaculoasă foarte uşor de îngrijit FOTO fliboard.com

Chiar dacă denumirea ştiinţifică este ceva mai complicată, este vorba despre crinii de culoare portocalie pe care îi întâlnim destul de des în grădinile noastre. Nu este deloc o plantă pretenţioasă. Creşte frumos şi în soare şi în zone semiumbroase. Nici măcar la capitol lirigare nu cere prea mult. Nu este necesar să fie udate zilnic, dar solul din jurul tulpinei trebuie verificat pe timpul verii pentru a interveni în cazul în care acesta s-a uscat prea mult. Atunci când tufa de crini se îndeseşte, este bine să fie rărită, divizată.

În general, atunci când decideţi să ornaţi grădina cu plante perene, este indicat să le cumpăraţi de la o florărie, cu tot cu instrucţiuni de folosire. Îngrijirea plantelor perene este foarte uşoară dacă respectaţi dorinţele lor: soare, semiumbră, umbră şi cantitatea de apă. Iarna, tulpina lor se taie până aproape de sol, şi, în zilele de ger ar fi bine să fie protejat locul în care sunt plantate fie cu frunze uscate fie cu rogojină.