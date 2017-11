Profesoara de matematică care a tuns doi elevi de clasa a VII-a în faţa colegilor: „Dacă le lipseşte o şuviţă din perişor, nu înseamnă că li se schimbă imaginea“

Magda Vasile, profesor de matematică în cadrul colegiului Al.I. Cuza din Ploieşti, dirigintă la clasa a VII-a, a tuns câte o şuviţă din părul a doi băieţi chiar în timpul orei de dirigenţie care a avut loc vineri, 10 noiembrie.

Profesoara susţine că totul a fost în spirit de glumă şi că nu a avut intenţia să-i traumatizeze pe cei doi băieţi, motivul acestei dispute fiind felul în care elevii îşi poartă părul în formă de „moţ de samurai”, considerat indecent de cadrul didactic şi contrar regulamentului şcolar.

„Sunt profesor serios care încearcă să-i determine pe elevi să-şi găsească un drum, o ţinută care să-i facă să se descurce când vor ieşi din băncile şcolii. Consider că elevii noştri au egalitate de şanse şi atunci încerc să construiesc în ei un simţ civic. Relativ la ce s-a întâmplat vinerea trecută, pot să spun că, în cadrul orei de dirigenţie, în mod repetat, le-am explicat ce trebuie să facă. Elevii vin la şcoală cu un fel de moţ gen samurai în vârful capului, iar când îşi dau acel moţ jos sunt în permanenţă preocupaţi să-şi aşeze freza, să fie într-o formă anume, să aibă un look, nemaifiind atenţi la ceea ce se întâmplă în clasă“, susţine profesoara Magda Vasile.

Cadrul didactic mai spune că ceilalţi colegi i-au atras atenţia că elevii din clasa ei nu sunt atenţi la oră, că nu-şi iau notiţe, „că nu fac ceea ce trebuie din punctul acesta de vedere“.

„În acea oră de dirigenţie, am reluat această discuţie pentru că tocmai primisem nişte informări că la alte ore nu fac ceea ce trebuie şi atunci le-am spus să se tundă pentru săptămâna viitoare. Copiii au început în clasă să-şi măsoare una altuia părul pentru că au considerat că nu au depăşit o limită a regulamentului. Unul avea 12 centimetri, altul vreo 14 centimetri. Discuţii au mai avut loc şi la alte ore de dirigenţie şi la şedinţa cu părinţii. În urma discuţiilor repetate, unii dintre băieţi s-au tuns şi chiar au constatat că le stă mult mai bine. Când au început să se măsoare şi au constatat că sunt cu dimensiunile de păr mult peste ceea ce ar trebui să fie, eu am spus sub formă de glumă, că eu, fiind profesor de matematică, n-aş şti să-i tund, să se ducă la frizer, pentru că frizerul este singurul în măsură să-i tundă. Eu aş fi putut eventual să-i tund cu o formă geometrică, pentru că tocmai terminasem de predat patrulaterul”, a declarat profesoara de matematică.





Unul dintre elevii liceului, la al cărui "moţ de samurai" face referire profesoara de matematică FOTO Diana Frîncu

Profesoara a adăugat că a împrumutat o foarfecă de la unul dintre elevi şi a tăiat din părul celor doi băieţei „neregulamentri” câte o şuviţă lungă de un centimetru, iar totul s-a petrecut într-o atmosferă de veselie totală, nimeni nefiind forţat în vreun fel sau altul.

„Unul dintre copii avea o foarfecă pe care mi-a împrumutat-o (...) M-am apropiat de elevul Ioniţă Rareş, el a fost cel mai apropiat de mine, nu a fost în niciun fel împotriva apropierii mele de el. Din partea din spate, am luat între vârful degetelor o mică şuviţă din care am tăiat într-adevăr zece firişoare de păr de o lungime de un centimetru – un centimetru jumătate, şuviţă pe care i-am pus-o pe caiet în aşa fel încât să vadă că nu a fost tuns, traumatizat, în niciun fel agresat. A fost tot timpul de acord, a râs, în niciun caz intenţia mea nu a fost denigratoare la adresa copiilor. A mai fost un elev căruia i-am aplicat acelaşi tratament, să zicem. S-a distrat. În momentul în care i-am pus şuviţa pe caiet s-a dus să o arunce la gunoi, iar eu le-am explicat copiilor aşa: ceea ce vi se pare că este o traumă, faptul că cineva vă pune să vă tundenţi nu înseamnă decât că vă creaţi voi o altă imagine. Faptul că le lispeşte o mică şuviţă din perişor nu le-a schimbat cu nimic nici imaginea, nici nu au fost traumatizaţi şi nici nu au fost vreo secundă în pericol”, a mai spus Magda Vasile.

Întrebată dacă ar mai repeta gestul şi cu alţi elevi, profesoara de matematică a negat, dar în acelaşi timp a precizat că i se pare că a fost „băgată într-un scandal mai mare decât era cazul să se întâmple”, pentru că în clasa, la momentul la care s-a petrecut acel incident, era o atmosferă relaxantă şi „efectiv copiii au luat-o ca pe o glumă”.

Rodica Popescu, directorul Liceului Al.I. Cuza din Ploieşti, spune că elevii nu au fost tunşi, doar li s-a ajustat părul FOTO Diana Frîncu

Rodica Popescu, directorul Liceului Al. I. Cuza din Ploieşti, a precizat că în cauză va fi declanşată o anchetă internă, iar urmările vor fi anunţate la finalul audierilor tuturori părţilor implicate. Directorul a explicat că şcoala are un regulament care se „ajustează” anual, în care este precizat că elevii trebuie să aibă la cursuri o ţinută decent, iar nivelul părului în cazul băieţilor nu trebuie să depăşească cinci centimetri. Popescu a explicat că acest regulment este aprobat de un consiliu de administraţie şi că nu consideră că este oportună modificarea regulilor “în timpul jocului”. Pe de altă parte, directorul şcolii a recunoscut că profesoara a greşit şi a catalogat gestul acesteia ca “incalificabil”.

„Regulamentul este public, în fiecare sală de curs este afişat acest regulament. La prima şedinţă, părinţii semnează că au luat la cunoştinţă despre regulile instituţiei (...) Profesorii nu au voie să se atingă de elevi. Există Statutul cadrelor didactice, există Codul de etică, există procedură de derulare a activităţii profesorului în instituţie. Deci doamna profesoară a greşit şi va răspunde pentru asta. Sigur doamna profesoară va fi sancţionată, ce sancţiune va primi nu pot să vă spun acum, există o comisie care va decide asta. (...) Părinţii copiilor au răspuns anterior acestei situaţii că nu sunt de acord ca fiii lor să fie tunşi. (...) Azi, mâine nu vom propune schimbarea regulamentului, nu în timpul unui joc. Repet, copiii nu au fost tunşi li s-a ajustat părul, a fost un gest al profesoarei incalificabil, dar copiii nu au fost tunşi”, a declarat Rodica Popescu, directorul liceului.



Cei doi elevi tunşi, împreună cu părinţii lor au mers, luni, la discuţii cu directorul şi dirigintele incriminat FOTO Diana Frîncu

Luni, la sediul liceului Al.I.Cuza a avut loc o primă întrevedere între cadrul didactic incriminat, conducerea intsituţiei de învăţământ, păriţinii elevilor şi cei doi băieţi tunşi. La intrare în cancelarie, Răzvan Ioniţă, unul dintre părinţi, a declarat că este indignat de comportamentul dirigintei, dar că nu intenţionează să facă o plângere penală împotriva acesteia, dar va încerca să rezolve situaţia pe cale amiabilă.



Răzvan Ioniţă, tatăl unuia dintre elevii tunşi de diriginte spune că nu va face plângere penală împotriva profesorului FOTO Diana Frîncu

„Doamna dirigintă, în urma unor mai multe ameninţări că îl va tunde ea, până la urmă la tuns. I-a tăiat o şuviţă de păr. Asta odată contravine mai multor legi. Problema este foarte simplă. Înainte să se întâmple asta a fost măsurat şi umilit în faţa celorlalţi copii în faţa clasei. Au fost găsiţi încorecţi pentru că părul a fost de 15 centimetri şi nu de 5, ceea ce mi se pare aberant. Doi, această problemă nu este de ieri de azi, este mai veche. Am spus şi eu şi celălalt părinte că acest regulament cu 5 centimetri lungimea părului este neconstituţional şi incorect. Eu nu am semnat acel regulament. Copilul, dacă l-a semnat, nu contează, pentru că nu este adult. I-am explicat că nu sunt de acord cu aşa ceva şi credeam că subiectul s-a închis, dar se pare că nu. A continuat să-l ameninţe, să-i spună că e părul prea mare şi am ajuns aici. Mai departe vedem ce s-a întâmplat, o să aflăm şi părearea dânsei astăzi. Am simţit multă idignare. Nu vrem să facem rău nimănui. Mi se pare că cel mai frumos şi onest ar fi să întoarcem şi celălalt obraz. Vorbim de o instituţie de învăţământ, nu suntem undeva unde facem execuţii publice. Cred că se poate rezolva totul împăciuitor, dar astfel de comportamente sunt total inacceptabile”, a declarat Ioniţă, tatăl unuia dintre elevii tunşi de diriginte.

Inspectoratul Şcolar Prahova a declarat prin vocea purtătorului de cuvânt Gheorghe Borovină că gestul profesoarei de a tunde un elev în sala de clasă contravine regulamentului privind comportamentul profesorului în şcoală şi că va fi declanşată o anchetă în acest sens, iar Magda Vasile riscă să i se interzică să mai fie diriginte la clasa unde a avut loc incidentul.