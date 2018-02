Fiul fotbalistului Florin Pancovici şi-a pus capăt zilelor exact la un an după moartea iubitei. „Pur şi simplu, nu ştim ce s-a întâmplat cu el“

Sebastian Pancovici (16 ani), elev la un liceu din Ploieşti, a fost găsit mort în scara blocului din cartierul Mihai Bravu din Ploieşti, acolo unde locuia împreună cu părinţii săi. Adolescentul s-a spânzurat la primele ore ale dimineţii de marţi, 27 februarie.

Cea care l-a găsit în ştreang a fost chiar mama băiatului. Femeia se întorsese acasă de urgenţă, pentru că a simţit că ceva rău se întâmplase. Atât ea, cât şi soţul său, îşi sunaseră fiul insistent, dar acesta n-a răspuns la telefon, aşa că au decis să se întoarcă acasă să verifice dacă băiatul este bine.

Vecinii din bloc sunt şocaţi de spectacolul macabru la care au asistat. Unul dintre locatarii imobilului povesteşte că Sebastian a urcat la ultimul etaj al blocului şi, cu ajutorul unui scaun din plastic, s-a urcat până la uşa metalică din plafon.



Aici şi-a improvizat un ştreang dintr-o curea. Nimeni nu poate spune cu exactitate ora la care Sebastian a recurs la gestul extrem, însă cadavrul său a fost găsit puţin după ora 10.00 dimineaţa. Când a dat cu ochii de corpul copilului său atârnând în ştreang, mama a alertat imediat vecinii care au sunat la rândul lor la 112. Florin Pancovici, tatăl băiatului, a ajuns şi el imediat acasă şi a încercat să-şi resusciteze fiul, ajutat de oamenii din bloc. A fost însă prea târziu, iar Sebastian a fost declarat decedat de medicii de la Ambulanţă.



Scaunul pe care Sebastian Pancovici s-ar fi urcat pentru a-şi improviza ştreangul FOTO Diana Frîncu

Transferat recent la Colegiul „I. L. Caragiale“



„Din păcate, a fost găsit prea târziu. Eu şi cu un băiat care lucra la renovarea unui apartament din bloc am ajutat să-l dea jos. Am încercat să-l resuscităm. Am făcut tot ce ne-a stat în putinţă, dar degeaba. Nu ştim de cât timp stătea el acolo, dar trecuse ceva vreme“, a declarat unul dintre vecinii din blocul unde locuieşte familia Pancovici.



Adolescentul era elev în clasa a X-a, la profil bilingv, la Colegiul „I.L. Caragiale“ din Ploieşti.

Se transferase în acest semestru de la un alt liceu din Ploieşti. S-a integrat rapid în colectiv, spune Carmen Băjenaru, directorul colegiului, şi asta pentru că până în clasa a VIII-a învăţase tot în Caragiale. Cunoscuţii săi susţin că Sebastian n-a dat niciun semn că ceva nu este în regulă cu el. În seara de dinaintea tragediei, discutase pe grupul de WhatsApp cu colegii de clasă şi chiar întrebase ce teme are la şcoală pentru a doua zi.



„Un copil care se interesează de temele pentru la şcoală nu cred că ar fi avut gânduri de sinucidere. Pur şi simplu, nu ştim ce s-a întâmplat cu el între timp. Am înţeles că luni, la şcoală, a avut un comportament normal, ba chiar a făcut şi glume. Colegii lui de clasă au fost şocaţi la aflarea veştii. Am decis să aducem psihologul şcolii pentru a avea o discuţie cu ei, ca să poată trece peste acest impas“, a adăugat Carmen Băjenaru.



Ar fi vrut să fie împreună cu fata pe care a iubit-o



Se pare totuşi că Sebastian Pancovici avea o durere mai veche peste care nu a reuşit să treacă. Prietena lui, la care ţinuse foarte mult, a murit, iar în ziua în care băiatul a ales să se sinucidă se împlinea exact un an de la decesul fetei, spun cei care l-au cunoscut. Prietenii săi susţin că acesta ar fi fost motivul sinuciderii şi că nu de puţine ori l-ar fi auzit pe Sebastian că marea lui dorinţă era să fie împreună cu fata pe care a iubit-o.



Totuşi, pe contul de Facebook al adolescentului au existat câteva mesaje mai vechi de un an, care, interpretate de un specialist, ar fi putut ridica un semn de întrebare. Unul dintre aceste mesaje, postat în 26 mai 2016, „not OK, but still remember of myself“ însoţea un desen relevant din care se poate trage concluzia că Sebastian trecea printr-o stare mai specială.



Desenul pe care Sebastian l-a postat pe contul personal de Facebook în mai 2016 FOTO Facebook

Şi-a cerut scuze în biletul de adio



„La vârsta aceasta, adolescenţii au vârfuri emoţionale şi sunt foarte imprevizibili. Faptul că a ales să se sinucidă într-un loc public şi nu în casă poate însemna că băiatul a vrut să transmită un mesaj anume. Poate a vrut să pedepsească pe cineva. A vrut să ştie şi alţii“, a comentat psihologul Eugenia Popovici.



Deocamdată, nu se cunosc motivele adevărate pentru care Sebastian a decis să-şi pună capăt zilelor. Adolescentul se pare că a lăsat un bilet de adio în camera lui în care îşi cerea scuze părinţilor pentru ce urma să facă. Poliţia Prahova a declanşat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs această tragedie. Sebastian urmează să fie înmormântat la sfârşitul acestei săptămâni.



Tatăl adolescentului: „Suntem distruşi!“



Florin Pancovici este un fotbalist cunoscut în România, care joacă în acest moment în campionatul de „old boys“, la echipa prahoveană AFC Brebu. De-a lungul carierei, a mai evoluat la Petrolul Ploieşti, Petrolul Teleajăn, FC Bihor, FC Vaslui, Inter Gaz Bucureşti, Nistru Otaci (Republica Moldova) şi Minerul Lupeni. Fotbalistul este şocat de moartea fiului său şi spune că nu găseşte explicaţii. „Nu ştim de ce Sebastian a ales să facă acest gest. Suntem disperaţi! Suntem distruşi! Poliţia urmează să stabilească de ce fiul meu s-a sinucis. Aşteptăm şi noi“, a spus Florin Pancovici.