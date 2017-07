Fabrica de handicapaţi închipuiţi care se lăfăie pe banii statului. Falşii bolnavi, înspăimântaţi de anchetele procurorilor

Persoanele aflate în această situaţie au reuşit să obţină indemnizaţiile în baza unor documente false emise de medici care au fost trimişi în judecată pentru fals şi complicitate la înşelăciune. Prejudiciul total adus bugetului statului depăşeşte, doar în Prahova, duma de 5 milioane de lei, bani pe care Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova (DGASPC) trebuie să-i recupereze de la bolnavii închipuiţi.

Speriaţi de amploarea anchetelor, dar şi că vor ajunge la închisoare, mulţi dintre prahovenii care au primit pensiile speicale în mod ilegal, au început să vină de bună voie la DGASPC Prahova şi să ceară singuri ca problema să se rezolve pe cale amiabilă. Până în prezent, autorităţile din Prahova au reuşit să recupereze doar un milion de lei dintr-un total de aproximativ cinci milioane de lei.

Daniela B., din comuna Mărginenii de Jos din Prahova, este una dintre persoanele care au beneficiat pe nedrept de indemnizaţie de handicap. A fost prinsă de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti care au declanşat, începând cu anul 2012, o amplă anchetă prin care s-a urmărit identificarea falşilor bolnavi care au reuşit să fenteze sistemul şi să obţină ilegal, în baza unor acte false, cu complicitatea unor medici, indemnizaţii de câteva sute de lei pe lună. Totul a pornit din momentul în care Viorica Oniga, şefă a Comisiei pentru evaluarea persoanelor cu handicap din cadrul DGASPC Prahova până în anul 2012, a fost arestată de procurorii DNA Ploieşti.

"E bolnavă, dar ea a luat până acum pe ochi"

Oniga era omul cu ştampila, cea care decidea cine merită şi cine nu să primească de la stat ajutor social. În mod normal, astfel de indemnizaţii se cuveneau persoanelor cu handicap accentuat sau grav, care sufereau de afecţiuni incurabile şi care aveau nevoie de însoţitor. Miza era acest ajutor de însoţitor, care depăşea, la perioada la care ne raportăm, suma de 600 de lei, lunar.

Atunci a ieşit la iveală mafia din sistemul de protecţie socială din Prahova în care au fost cooptaţi medici, psihilogi, asistenţi sociali, rude ale acestora, oameni de legătură şi, evident, şarlatani care aflaseră care este “mersul” pentru a fi declarat nevăzător, iar în baza acelui act să primeşti lunar chiar şi câte o mie de lei lunar.

“Odată ce a luat suma aia de bani, trebuia să-i dea înapoi, dar mama are acum altă pensie de altă boală. E bolnavă, dar ea a luat până acum pe ochi. Noi am crezut că se contopeşte, dar nu. Dăm acum înapoi, în fiecare lună, cam 100 de lei, cât avem. Au spus să dăm înapoi cam în trei ani, să achităm o sută şi ceva de milioane. Mama are acum 520 de lei pensie, nu ne-au pus poprire pe pensie, au spus cât are, atâta să dea”, spune Daniela B., fiica uneia dintre prahovenii care au obţinut indemnizaţie de handicap în baza unor acte false.

Bolnavii închipuiţi vin să dea banii înapoi de bunăvoie

Multe dintre aceste persoane care au profitat de lacunele sistemului sunt din zone unde se află în general comunităţi de rromi, dar nu numai. Pe lista neagră se află persoane practic din tot judeţul, inclusiv din Ploieşti.

„În toate dosarele care au avut ca obicet eliberarea ilegală a certificatelor de încadrare în grad de handicap, Direcţia de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului s- aconstituit ca parte civilă în vederea recuperării prejudiciului produs prin încadrarea necuvenită a prestaţiilor sociale. Până în acest moment s-a reuşit recuperarea unor sume de bani de la persoanele implicate. De menţionat că în faza de cercetare penală, după achitarea în totalitate a prejudiciului s-au încheiat acorduri de împăcare, între insitutuţie şi persoanele respective. În acest moment nu este stabilit un prejudiciu total pentru că sunt încă în lucru acţiuni de cercetare, dar la acest moment, prejudiciul se situează undeva în jurul valorii de cicnci milioane de lei”, a declarat Corina Nicola, purtător de cuvânt al DGASPC Prahova.

Potrivit acesteia, în perioada 2014-2017 DGASPC Prahova a reuşit să recupereze aproximativ un milion de lei din banii acordaţi ilegal ca indemnizaţii de handicap. În plus, a precizat Nicola, au fost cazuri în care s-a decis reexaminarea bolnavului, după care s-a decis stoparea acordării indemnizaţiilor, dar şi situaţii în care persoane care se ştiau cu musca pe căciulă au venit nechemaţi la sediul instituţiei şi au ceurt stoparea acordării indemnizaţiilor.

100.000 de lei, cea mai mare sumă încasată pe nedrept, conform procurorilor, de o persoană cu fals handicap

De precizat că pe rolul instanţelor prahovene, se află în diferite faze de judecată patru dosare penale, care au ca obiect cumpărarea de influenţă, în care incupaţi sunt cei care au beneficiat pe nedrept de banii destinaţi persoanelor cu handicap. În două dintre aceste dosare, inculpaţii au fost găsiţi vinovaţi de înşelăciune şi uz de fals, au fost condamnaţi la închisoare cu suspendare şi au fost obligaţi prin decizie a instanţei să achite în totalitate prejudiciul creat. Sumele variază de la un caz la altul, între 1000 de lei şi chiar 103.937, bani pe care trebuie să-i returneze DGASPC, Elena Cernat, asta în care instanţa o va găsi vinovată.

Ultimul dosar, al patrulea, a fost deferit justiţiei în data de 3 iulie 2017 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în care 17 persoane sunt acuzate de înşelăciune şi uz de fals. În total, doar din aceast cauză, statul ar trebui să recupereze nu mai puţin de 900.000 de lei. Împreună cu cei 17 inculpaţi a fost trimsi în judecată şi medicul oftalmolog Maria Ghinea, acuzată că ar fi falsificat documentele medicale în baza cărora a fost obţinută în mod ilegal încadrarea în grad de handicap. Surse judiciare au precizat că, în faza de urmărire penală, mai există un alt lot de prahoveni aflaţi într-o situaţie similară.