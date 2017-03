Excursie de vis pentru un primar român, pe bani publici, în Miami şi Las Vegas. „Poţi să dai zeci de mii de lei pentru că merită toţi banii!“

Excursia va dura zece zile, iar costurile pentru transport, cazare şi taxa de participare pentru cele patru persoane se ridică la 45.000 de lei. Banii au fost deja aprobaţi de consilierii locali care au votat în favoarea propunerii semnată chiar de edilul din Brebu.

Deplasarea în SUA are loc în perioada 28 mai -7 iunie şi este organizată de Societatea pentru Administraţie Publică din Braşov (SAP), reprezentată de Ionuţ Iuria, care a trimis invitaţii tuturor Unităţilor Administrativ Teritoriale din România. Din judeţul Prahova, doar primarul comunei Brebu a acceptat oferta, dar din ţară mai sunt cel puţin alţi 27 de funcţionari care vor pleca peste ocean, la începutul verii.

Excursia are o temă pompoasă: „Actul Administrativ în Statele Unite ale Americii. Importanţa parteneriatului cu actori publici şi privaţi. Parteneriatul cu cetăţenii” şi este catalogată drept “vizită de studiu”. Conform programului, primarul din Brebu şi ceilalţi funcţionari publici vor vizita trei dintre cele mai celebre oraşe din SUA: Las Vegas, unde vor rămâne timp de trei nopţi, Orlando, trei nopţi şi Miami, patru nopţi.

Ungureanu promite un raport complet al deplasării

Adrian Ungureanu spune că a acceptat să plece zece zile în SUA pe banii comunităţii pentru că acolo este convins că are ce învăţa de la primarii cu care va intra în contact şi că, de îndată ce se va întoarce în ţară, va face un raport complet al deplasării peste ocean.

“Poţi să dai zeci de mii de lei pentru că merită toţi banii. Mergem acolo în primul rând să vedem efectul unor administraţii care funcţionează aşa cum trebuie. De fiecare dată când funcţionarii din primărie au plecat în alte ţării au venit alţi oameni şi au aplicat la Brebu ceea ce au văzut în Polonia sau Ungaria, de exemplu. I-am dus în Europa şi au început să schimbe, să se schimbe, iar asta se vede în comuna Brebu, care arată ca un boboc. Nu găsiţi alta la fel în tot judeţul.”, a declarat Ungureanu.

Edilul din Brebu a precizat că, pentru vizita în SUA, a trebuit să plătească o taxă de participare în valoare de 2900 de lei de persoană, bani care ajung direct la organizator, societatea braşoveană care a făcut invitaţia.

Contactat telefonic, Ionuţ Iuria, reprezentantul SAP, a precizat că această taxă este percepută tocmai pentru a acoperi cheltuielile inerente care pot apărea în timpul deplasării, de la închirierea sălilor unde se ţin conferinţele şi până la asigurarea buffet – cafee-ului pentru zilele în care au loc întâlnirile de lucru.

Unii primari au plătit, dar au rămas cu buza umflată

Iuria a fost implicat, în urmă cu doi ani, într-un scandal după ce, zeci de primari care au plătit taxa de participare pentru o excursie similară tot în SUA, au rămas acasă pentru că deplasarea nu a mai avut loc.

Printre aceştia s-a aflat şi Vasilică Harpă, edilul din Târgu Neamţ. Acesta a precizat că a fost nevoit să facă o plânere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ pentru că nu şi-a recuperat nici în prezent banii achitaţi pentru taxa de participare.

“Am dat declaraţii, dar nu ştiu ce s-a mai întâmplat cu ancheta. Eu am plătit atunci un avans pentru a merge în acest schimb de experienţă în America. Am plătit din banii mei, nu din bani publici. A fost greşeala mea că nu am verificat mai bine. Se mai întâmplă. Am pierdut banii mei nu banii Primăriei. Norocul meu a fost că am avut inspiraţia să verific la aeroport dacă sunt rezervări pentru bilet făcute pe numele meu. Când am aflat că nu, mi-am dat seama că ceva nu este în ordine. Alţii nu au făcut asta şi s-au trezit în aeroport că nu au bilet. Ştiu că mai mulţi au făcut atunci plângeri”, a declarat Harpă.

Ionuţ Iuria a recunoscut că au existat probleme în trecut, dar că în cea mai mare parte, primarii şi-au primit banii plătiţi în avans, înapoi.