Elevă de 10 la controversata „olimpiadă a denunţului“: „Reacţia profesorilor care au contestat subiectele este exagerată“

După examenul de sâmbătă, 25 februarie, Ionela Neagoe a obţinut 116 puncte, dintr-un maximum de 120. Adolescenta se declară complet surprinsă de scandalul care a izbucnit la nivel naţional, după ce un profesor din comisia de corectare şi-a exprimat indignarea că denunţul a fost introdus în curiculumul şcolar.



Eleva spune că nu s-a gândit nicio clipă să facă o paralelă între contextul socio-politic actual şi cerinţele subiectelor pe care le-a avut de rezolvat, singurul ei gând fiind acela de a da un răspuns convingător. „Subiectele au fost imprevizibile pentru că, de obicei, cam asta înseamnă olimpiada la română. Oricât de mult vei încerca să studiezi din manual sau din programă va fi mereu un subiect la care nu te vei aştepta. Ar fi o ipocrizie să spun că subiectele au fost uşoare. Sincer, mi-au dat de gândit, mi s-au părut problematice, dar totodată şi interesante. Până acum n-am mai avut subiecte care să ne propună o astfel de incursiune în trecut şi o transpunere într-o parte neagră a istoriei noastre“, a spus Ionela Neagoe.



Eleva adaugă că subiectele i s-au părut provocatoare. „Nu m-am gândit deloc la contextual actual, legat de ceea ce se întâmplă la DNA. M-am concentrat direct pe subiecte. Astea au fost subiectele, a trebuit să le rezolv. Cred că reacţia profesorilor care au contestat subiectele este una exagerată. A fost un raport, ca să fim clari, nu un denunţ, în care trebuia să-l prezentăm pe Ilie Moromete ca un element duşmănos. Mie mi s-a părut o transpunere interesantă şi din cealaltă perspectivă. Până acum am prezentat doar reacţiile oamenilor la ceea ce li se întâmpla, la regimul în care trăiau, iar acum am fost nevoiţi să gândim şi din cealaltă parte, din partea personajului care colecta cotele“, a adăugat Neagoe.



„În raport, am încercat să folosesc clişee lingvistice, efectiv am refrazat din fragment informaţiile necesare pentru a specifica exact evenimentele care au avut loc, că am fost la Mormete acasă, că a avut loc o atitudine ostilă faţă de autorităţi, şi că, în concluzie, îl consider un element subversiv, pentru regimul opresiv“, a declarat Ionela.



Nici Cristina Dinu, profesorul de română care a pregatit-o pe Ionela, nu consideră că autorii au exagerat propunând un astfel de subiect, atâta vreme cât în programa şcolară există un capitol care se referă la prezenţa regimului comunist în literatura română.

„Cred că cerinţa este destul de pertinentă. Nu este vorba de a actualia evenimentul politic, este vorba despre a cunoaşte ororile totalitarismului. A provocat elevii să se transpună într-o anumită epocă istorică, să facă un joc de rol, dacă vreţi. Era o aplicare a stilului juridic-administrativ. Nu consider că a fost o greşeală. Li s-a cerut elevilor să facă un exerciţiu de imaginaţie într-un sistem opresiv”, a declarat Diaconu. Profesorul susţine că ar fi o mare greşeală dacă olimpiada de la Limba Română ar fi anulată, aşa cum se discută, din cauza acestui subiect şi a scandalului declanşat, atâta vreme cât elevii participanţi nu l-au considerat nepotrivit.