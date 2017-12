Drumul de pe care dispar indicatoarele rutiere - 13 morţi într-un an. Poliţia: „Nu există nicio reclamaţie în acest sens“

În plus, localnicii spun că nu de puţine ori indicatoarele de pe marginea drumului care semnalizează intersecţii sunt furate de hoţii de fier vechi, iar acestea sunt greu înlocuite de administratorul drumului.

Ultimul accident mortal produs pe DN72, a avut loc la intersecţia cu drumul judeţean 101A care face legătura cu satul Brătăşanca din comuna Filipeştii de Târg. În accident au fost implicate un Volkswagen Passat, în care se aflau trei persoane, dintre care un copil în vârstă de 10 ani şi un autotren încărcat cu 20 de tone de var stins.



În urma impactului pasagerii care se afau în autoturism au decedat. Pompierii de la ISU Prahova care s-au deplasat la locul evenimentului au găsit sub un maldăr de var care căzuse din remorca autotrenului, două victime, o femeie în vârstă de 30 de ani şi copilul ei în vârstă de 10 ani, ambii deceaţi. În VW, pe scaunul şoferului se afla un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, tatăl copilului. Era încarcerat şi cu răni grave, dar în viaţă atunci când au ajuns echipajele de salvare. A murit însă şi el la puţin timp după ce a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Ploieşti.





Pasagerii din VW nu au avut nicio şansă. Au fost striviţi de un maldăr de var stins care s-a răsturnat din remorca autotrenului FOTO ISU Prahova

Potrivit Biroului de Presă al IJP Prahova, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate, vinovat fiind şoferul autoturismului. Acesta circula cu viteză şi a pătruns pe DN 72 dinspre un drum judeţean, fără să se asigure, astfel că maşina a fost spulberată de TIR-ul încărcat cu 20 de tone de var, care circula regulamentar.

Este ultimul dintr-un lung şir de accidente mortale care s-au petrecut pe acest tronson de drum în ultimul an. La începutul lunii noiembrie, doi bărbaţi au decedat, unul dintre ei era pieton şi a fost lovit mortal de un autoturism. În urma impactului maşina a fost deviată într-un copac de pe marginea drumului, astfel că şi şoferul a decedat. Acum o săptămână alte trei persoane au decedat tot în urma unui accident produs pe DN72. Una dintre victime a murit pe loc, după că autoturismul în care se afla a fost pur şi simplu rupt în două, iar celalte două persoane au decedat la spital. Cel mai grav accident produs pe şoseaua care leagă Ploieşti de Târgovişte s-a petrecut în august 2016. Atunci cinci tineri, cel mai mic de 18 ani şi cel mai mare de 23 de ani, au murit pe loc după ce au maşina în care se aflau a fost spulberată de un TIR.

În aceste condiţii, reprezentanţii IJP Prahova spun că au sesizat, conform legii, la fiecare accident mortal Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru a verifica dacă DN 72 este sigur pentru şoferi.

“Legea ne obligă să informăm ARR după fiecare accident mortal ca să efectueze o inspecţie de siguranţă rutieră în zonă. Am trimis notificări de fiecare dată, iar ARR are obligaţia ca în 90 de zile să facă inspecţia ţi să traseze sarcini către administratorul drumului, în cazul de faţă CNAIR. Şi în cazul accidentului de duminică am trimis o notificare către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri din cadrul Ministerului Transporturilor să inspecteze zona şi să dispună măsuri, dacă se impun” a declarat Marian Popescu, prutător de cuvânt al IJP Prahova.

În ceea ce priveşte furturile de indicatoare rutiere anunţate de localnici, Popescu a precizat că la IJP Prahova nu există nicio reclamaţie în acest sens.

De cealaltă parte, autorităţile locale spun că aşteaptă de ani de zile ca promisiunile decidenţilor de la Bucureşti să ia măsuri pentru a transforma DN72 în drum expres şi să amenajeze sensul giratoriu pentru ca astfel de accidente mortale să poată fi evitate.

“În câteva luni, noi am avut 8 morţi pe acest drum. Vă spun ca o părere personală, nu ca specialist, că pe acest drum ar trebui amenajate sensuri giratorii şi pe anumite tronsoane separatoare de sens. Încă din 2008 este propus un sens giratoriu în dreptul Parcului Industrial. Cei care lucrează aici sunt aduşi cu autobuzele sau vin cu maşinile personale şi riscă foarte mult când ies în DN72. Nu ştim din ce cauză nu se face acest sens giratoriu. Poate se aşteaptă să moară mai mulţi sau să moară un apropiat al vreunui decident”, a declarat Alexandru Cristea, primarul localităţii Ariceştii Rahtivani, comuna pe unde trece DN72.