Deputatul Cătălin Rădulescu îşi vrea mitraliera înapoi: „Am făcut testul psihologic şi bineînţeles că mi-a ieşit 10 plus“

Acuzat de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă ce îi poate aduce până la 5 ani de închisoare, parlamentarul argeşean Cătălin Rădulescu se consideră nevinovat şi susţine că măsurile luate împotriva sa sunt abuzive. Asta deşi el însuşi a afirmat că n-ar ezita să folosească din nou arma de la Revoluţie, o mitralieră AKM.



Cătălin Rădulescu se consideră îndreptăţit să primească înapoi mitraliera confiscată, mai ales că, potrivit declaraţiilor date reporterilor săptămânalului „ Jurnal de Argeş “, testul psihologic l-ar face apt pentru asta.

„Am avocaţi care se ocupă de treaba asta. Bineînţeles că am făcut demersuri în sensul ăsta. Am făcut contestaţie la suspendarea şi anularea permisului, am făcut testul psihologic care se cere în astfel de situaţii şi bineînţeles că mi-a ieşit 10 plus. Aşteptăm termenul când o să mergem în instanţă”, a declarat, pentru Jurnal de Argeş, deputatul Cătălin Rădulescu.



„Dacă spuneam asta în Congresul S.U.A., eram aplaudat la scenă deschisă”



Reamintim că în luna martie a acestui an, parlamentarul declara pentru "Adevărul" că deţine un AKM şi că „dacă mă apucă vreo nebunie, pot să ies să trag unde vreau eu... E riscul meu şi hotărârea mea!”. O afirmaţie pe seama căreia, din punctul său de vedere, s-ar fi făcut prea mult caz şi care ar fi fost greşit înţeleasă.



„Măsura mi s-a părut exagerată şi mincinoasă. Nu aveau de ce să facă asta. În primul rând, s-au luat de un politician, ale cărui declaraţii, în orice fel de ziar, sau în orice fel de televiziune publică sunt, conform Constituţiei, supuse imunităţii. Această declaraţie, mai devreme sau mai târziu, se va dovedi că este o declaraţie normală şi reală. Vorba unui jurnalist din Statele Unite, dacă spuneam asta în Congresul american, eram aplaudat la scenă deschisă, vizavi de subiectul cu comuniştii şi cum trebuie acţionat când cineva ocupă o piaţă. Pe această declaraţie, ei, inclusiv cei de la Arme şi Muniţii, au considerat că eu am tulburat liniştea publică. Şi pe această tulburare a liniştii publice mi-au suspendat permisul de port armă”, mai afirmat parlamentarul, citat de săptămânalul argeşean.

„Sunt nişte indivizi care au încercat să mă scoată pe mine din viaţa politică”

Deputatul de Argeş de Argeş consideră că pcheziţiile efectuate la locuinţa sa, în urma cărora procurorii au descoperit, pe lângă armele pentru care deţinea documente legale, şi arme deţinute illegal, ca şi celelalte măsuri pe care le consideră exagerate(anularea dreptului de a deţine arme şi sancíonarea cu 2.500 de lei) ar fi şi rezultatul "implicării" unor rivali din PSD.

„N-am auzit în viaţa mea ca o declaraţie să tulbure liniştea publică. Eu ştiu că acolo, în Poliţia Judeţeană Argeş, sunt nişte indivizi, dar asta o să descoperiţi în viitor, pentru că lucrez la treaba asta, care, în angrenaj cu oameni din partidul meu, au încercat să mă scoată pe mine din viaţa politică şi au contribuit la multe chestiuni pe care o să le aflaţi în perioada următoare, fiindcă oamenii au început să vorbească, şi pe chestia asta mi-au făcut această suspensare a armelor - una de vânătoare şi una de panoplie”, a mai declarat Cătălin Rădulescu pentru Jurnal de Argeş.

De precizat că Deputatul Rădulescu s-a autosuspendat din PSD pe 20 martie, din cauza "scandalului mediatic şi a presiunilor mediatice" ce ar fi urmat declaraţiilor şi a afirmat, la acea dată, printr-un comunicat de presă, că a fost greşit înţeles

În interviul pentru "Adevărul", PSD-istul Rădulescu afirmase că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui înfruntaţi cu tunuri de apă: "De ce mai stau ca proştii acolo? N-au treabă, n-au serviciu, n-au copii?”.

Cât despre mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie, Rădulescu preciza şi în ce context ar fi gata să o folosească: "Nu o să mi-o ia nimeni în viaţa vieţilor şi o ţin, că poate vreodată, dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag, imediat".