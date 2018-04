Cine sunt cei mai longevivi foşti şefi de stat şi de guvern din lume. Locul ocupat de Ion Iliescu

Pe primul loc se află vietnamezul Nguyen Duy Cong. Fost preşedinte al Consiliului de Miniştri între 1988 şi 1991 şi fost secretar general al Partidului Comunist din Vietman între 1991 şi 1997, acesta are 101 ani şi 69 de zile. Pe locul doi se află Babiker Awadalla, fost prim-ministru al Sudanului în 1969. Acesta a ajuns la venerabilă vârstă de 101 ani şi 41 de zile. Podiumul celor mai longevivi foşti şefi de stat şi de guvern este încheiat de Yasuhiro Nakasone, care a fost prim-ministru al Japoniei între 1982 şi 1987. Nakasone are 99 de ani şi 320 de zile.

Pe locul patru în acest inedit clasament se află Hyun Soong-jong, fost premier al Coreei de Sud între 1992 şi 1993 şi care are 99 de ani şi 76 de zile. Următorul în clasament este Mohammed Karim Lamrani, fost prim-ministru în Maroc pe parcursul a trei mandate: 1971–1972; 1983–1986 şi 1992–1994. Acesta are 98 de ani şi 346 de zile. Pe locul şase se situează Hau Pei-tsun, fost preşedinte al Taiwanului, care are 98 de ani şi 273 de zile. Fostul prim-ministru peruvian

Javier Pérez de Cuéllar este pe locul şapte şi are 98 de ani şi 83 de zile. Prem Tinsulanonda, fost prim-ministru al Thailandei între 1980 şi 1988 are 97 de ani şi 229 de zile şi este pe locul opt în clasament. Locurile 9 şi 10 în clasament sunt ocupate de Tun Tin, fost premier în Burma (97 de ani şi 192 zile) şi de Lw Duc Anh, fost preşedinte al Vietnamului (97 de ani şi 132 de zile).

În topul celor mai longevivi foşti şefi de stat şi de guvern sunt şi doi foşti preşedinţi americani. Este vorba de George H.W. Bush, care are 93 de ani şi 304 zile şi de Jimmy Carter, care a ajuns la 93 de ani şi 193 de zile.

Robert Mugabe este, la 94 de ani şi 50 de zile, nu numai unul dintre cei mai longevivi foşti şefi de stat, ci şi cel mai longeviv fost preşedinte. Mugabe a fost preşedinte în Zimbabwe timp de 30 de ani, între 1987 şi 2017, anterior fiind timp de şapte ani prim-ministru.

Ion Iliescu, fost preşedinte al României timp de 10 ani, este la 88 de ani şi 41 de zile, pe locul 101 în topul celor mai longevivi foşti şefi de stat şi de guvern. În top sunt 21 de foşti şefi de stat şi de guvern cu vârste între 88 şi 89 de ani şi pe care Ion Iliescu îi poate depăşi.