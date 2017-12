Acuzaţii de malpraxis la adresa medicilor Spitalului de Pediatrie din Piteşti. Doi părinţi spun că bebeluşul lor a fost trimis să moară acasă

Părinţii micuţului, care se pregătesc acum de înmormântare, îi acuză pe medici că, după ce ar fi efectuat greşit o procedură de montare a unui gavaj, l-ar fi lăsat pe copil să moară. Roberto Cristian s-a născut cu probleme de sănătate, la un spital din Bucureşti. După ce a fost externat, micuţul a continuat să fie alimentat cu lapte printr-o sondă.

Cu două zile înainte să moară, copilul a fost dus la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, pentru schimbarea gavajului (n.r. - hrănire cu ajutorul unei sonde gastrice), montat anterior tot la Pediatrie. Ulterior, acasă, micuţul a început să se simtă rău.

"Cu două zile înainte, de Sfântul Andrei, fusesem cu el la Pediatrie şi nimeni nu ne-a spus cât de gravă e situaţia, din contră, au zis că e bine. Sâmbătă dimineaţa am constata cât de grav era. Copilul meu era vânăt pe partea dreaptă, era cald, încă respira, dar se vedea că e muribund. Am sunat ambulanţa. Am aşteptat cinci minute şi am plecat cu automobilul propriu, de la Răteşti spre spitalul de Pediatrie din Piteşti. După 20 de minute, când am intrat în Prundu, la Piteşti, cei de acasă, care au sunat la ambulanţă să nu mai vină, au aflat că ambulanţa abia atunci pleca. Păi eu spun cât de grav este copilul şi nu înţeleg ce au mai aşteptat atât! Asta e doar una din nereguli. Când am ajuns la spital, în camera de gardă nu era absolut nimeni. Într-un final au apărut şi medicii. Pe noi ne-au dat afară. Timp de 40 de minute, l-au resuscitat. La un moment dat a ieşit un domn de la pază şi ne-a spus să stăm liniştiţi că e ok, iar după 20 de minute a ieşit domnul doctor şi ne-a spus că nu mai e nimic de făcut pentru că copilul nostru e mort de la ora 5.30. Cum poţi să-mi spui mie că e mort de la 5.30, când în maşină, soţul i-a făcut respiraţie gură la gură, iar copilul a deschis ochii şi s-a uitat la el. În plus, pe foaia de la autopsie scrie că e mort de la 8,45”, a declarat, pentru Adevăarul, Ionela Paraschiv, mama copilului

Coducerea Spitalului de Pediatrie spune că micuţul era, încă de la naştere, diagnosticat cu sindrom dismorfic şi se afla în observaţie cu sindrom Rubinstein - Taybi (nu lua în greutate), dar şi cu alte probleme şi că joi, la momentul schimbării sondei, nu prezenta motive pentru a fi internat în spital.

"Gavajul a fost montat greşit

„Copilul a fost într-adevăr suspect de acest sindrom, dar nu-l avea. Suspiciunea s-a ridicat încă din maternitate şi a fost infirmată prin analize. Şi orice sindrom ar fi avut copilul meu, din aşa ceva nu se moare. Ceea ce mă deranjează foartre mult este că ei spun că în Pediatrie am ajuns de două ori. Nu este adevărat. Am ajuns de trei ori. O dată, acum trei săptămâni, după ce m-am externat de la Bucureşti, după ce copilul şi-a scos din greşeală furtunelul, am stat două ore la uşă cu un copilaş de trei luni, ca să mă bage în seamă şi să-i bage gavajul. M-am rugat cu cerul şi cu pământul să facă ceva. Într-un final m-au băgat înăuntru, i-au băgat gavajul. Am aflat ulterior că i l-au băgat prea mult, i l-au încolăcit în stomăcel. Gavajul a fost montat greşit. Ulterior, în sera de Sfântul Andrei am ajuns din nou la Pediatrie pentru că gavajul se deteriorase la căpăcel. Atunci n-am mai avut puterea să văd cum îl mai chinuie, a intrat doar soţul cu el şi a asistat la toată scena”, mai spune mama copilului.

„Medicii i-au scos gavajul. Era plin de sânge închegat. Doamna doctor a arătat gavajul la toată secţia. Am întrebat-o de 10 ori dacă e grav şi mi-a spus că îi fac o spălătupă mică la stomăcel şi putem merge cu el acasă. Când tu, ca şi cadru medical, vezi cât de gravă e situaţia, îl trimiţi acasă ca pe un cîine?! Mi-am dat seama totuşi că băiatul nu era bine în momentul ăla, pentru că ele când au văzut gavajul se uitau una la alta şi nu ziceau nimic şi m-au întrebat de cîteva ori cine i l-a pus. Nu-mi mai aminteam însă numele asistentei”, a declarat, pentru Adevărul, Badea Ştefan, tatăl copilului.

Părinţii sunt hotărâţi să depună plângere la Poliţie şi la Colegiul Medicilor.