Top 10 bancuri din categoria Legile lui Murphy. Ce se întâmplă la serviciu în ziua în care te decizi să mănânci sănătos

În anul 1949, căpitanul Ed Murphy, inginer la Institutul de Tehnologie al United States Air Force, lucra la baza Forţelor Aeriene Edwards din Murdoc (California) la proiectul MX981 (experimente cu glisierele de lansare a rachetelor).

Enervat de proasta funcţionare a unei curele de transmisie, datorită defectuoasei îmbinări la capetele curelei, Edward Murphy a exclamat referindu-se la tehnicianul care a îmbinat greşit capetele benzii:

„Dacă e vreo posibilitate să o facă prost, o va face!” („If there is any way to do it wrong, he will”)