Primarul care a inaugurat cu fast un WC într-o şcoală: „Ideea conducerii unităţii nu cred că a fost prea inspirată. Exces de zel? Poate“

Dragoş Chitic, primarul de Piatra Neamţ, a căpătat o notorietate negativă la nivel naţională după ce, pe 25 ianuarie, a inaugurat o toaletă şcolară, un spaţiu renovat cu fonduri din bugetul local.

Invitat de conducerea Şcolii „Elena Cuza“, edilul a tăiat panglica tricoloră montată la uşa de intrare a grupului social destinat elevelor, apoi a vizitat spaţiul modernizat.

Evenimentul a fost surprins în imagini de jurnalişti, apoi a fost mediatizat în urma unei postări a primarului pe Facebook. După ce ştirea a fost difuzată la nivel naţional şi a făcut deliciul internauţilor, primarul a revenit duminică, 28 ianuarie cu o explicaţie, susţinând că gafa ar aparţine organizatorilor:

„..Ideea conducerii unităţii şcolare în privinţa panglicii tricolore nu cred că a fost prea inspirată… nu sunt adeptul <tăierilor de panglică>. Mă consider o persoană educată şi fiind musafir al şcolii, mi-am respectat şi gazdele şi ceremonia pe care au organizat-o. Exces de zel? Poate. Dar asta nu schimbă faptul că în acea şcoală s-au realizat investiţii importanate“, a menţionat Dragoş Chitic.

Punctul de vedere al edilului, postat pe contul său de Facebook, este mult mai amplu, şi poartă titlul „Cum am devenit <vedete> în presa naţională!“

Îl redăm alăturat, în varianta integrală, aşa cum a fost postat de primar pe contul site-ului de socializare:

„Am urmărit cu mare atenţie în acest week-end , la fel ca şi mulţi dintre dumneavoastră, ştirea legată de o investiţie realizată la Şcoala Gimnazială <Elena Cuza> din Piatra Neamţ. Lăsând la o parte faptul ca ştirea a fost profund coafată şi ajutată să ajungă în media naţională, care de altfel în mare parte este de bună-credinţă, se cuvine să fac unele precizări.

În conţinutul postarii mele de joi nu se vorbeşte doar de toalete, ci de un şir de investiţii serioase şi necesare, unele realizate din buget local, altele din surse atrase de către şcoală: reabilitări săli de clasă, dotare cu mobilier, sistem de supraveghere video şi necesarele toalete pentru fete de pe fiecare dintre cele trei paliere, importante şi acestea, mai ales că fostul ministru tocmai declarase că în România sunt încă foarte multe şcoli cu toaletele în curte. Am anunţat public că voi trece în acest an pe la fiecare şcoală în parte, iar joi, 25 ianuarie am fost invitat de conducerea şcolii <Elena Cuza> să analizăm ce s-a realizat până acum şi mai ales ce mai trebuie făcut anul acesta. Este drept că ultima dintre investiţiile realizate a fost reabilitarea toaletelor pentru fete . În paranteză fie spus la Piatra Neamţ nu există unităţi şcolare cu toalete în exterior iar infrastuctura educaţională este mult peste media oraşelor din ţară, dar ăsta e alt subiect.

E la fel de adevarat şi faptul că ideea conducerii unităţii şcolare în privinţa panglicii tricolore nu cred că a fost prea inspirată. Ştiţi bine că nici măcar când am deschis Piaţa Centrală nu am dorit să se facă o inaugurare cu fast, pentru că nu sunt adeptul <tăierilor de panglică>.

Mă consider o persoană educată şi fiind musafir al şcolii în ziua respectivă mi-am respectat şi gazdele şi ceremonia pe care au organizat-o. Exces de zel? Poate. Dar asta nu schimbă faptul că în acea şcoală s-au realizat investiţii importante.

Totodata pentru o corectă informare trebuie spus că noua conducere a şcolii, instalată de câteva luni, precum întregul colectiv şi asociaţia de părinţi se implică cu toată seriozitatea în asigurarea celor mai bune condiţii pentru elevi şi apreciez acest lucru.

Chiar dacă societatea românescă este încă departe de normalitate, eu cred că împreună putem corecta aspectele negative. Am propus un program amplu de lucrări şi acţiuni publice pentru Piatra Neamţ în acest an şi voi continua, aşa cum v-am obisnuit, să manifest deschidere şi transparenţă şi să vă informez periodic despre ceea ce eu primar, instituţia primăriei şi unităţile subordonate facem pentru oraşul nostru.

Poate că nu sunt perfect, dar sunt deschis şi transparent şi am simtul umorului. Aşa cum a fost prezentată ştirea, dacă nu aş fi angrenat în viaţa comunităţii şi nu aş fi cunoscut realitatea din spatele ei, aş fi catalogat-o şi eu ca o informaţie amuzantă. Dincolo de amuzament, acolo au muncit nişte oameni, inclusiv la reabilitarea unor toalete. Să auzim de bine!“.