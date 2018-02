Meşterul care inventează unelte pentru grădinărit. La ce foloseşte „cazmaua- minune“, găselniţa care l-a făcut celebru

Cazmaua-minune, sapa cu rolă, plantatorul de răsaduri. Sunt doar doar câteva din uneltele care au ieşit din mâinile lui Ciprian-Vladimir Vintea (39 de ani), un bărbat din Neamţ, pasionat de lucrurile practice şi de inovaţiile bazate pe tehnică. Ieşean la origine, din Tîrgu Frumos, Ciprian locuieşte de ceva vreme în satul Boiştea, comuna Petricani, în zona oraşului Târgu Neamţ.

„M-am «măritat» aici, cum se spune, în urmă cu 10 ani, când m-am mutat împreună cu soţia la Boiştea. De meserie, sunt lăcătuş-mecanic, am făcut şcoala şi practica la Întreprinderea Mecanică de Material Rulant din Paşcani şi cred că îl urmez pe tatăl şi pe bunicul meu care aveau aceeaşi pasiune pentru meşterit. După ce am terminat şcoala, am fost o perioadă în şomaj. Apoi am stat la bunicii mei la Dobrovăţ, unde am început să lucrez pământul, iar când m-am mutat la Petricani, am învăţat să sudez singur şi să progresez“, îşi aminteşte Ciprian începuturile.

Transformă piese reciclate în unelte utile pentru gospodărie

Sătenii din Petricani îi spun lui Ciprian „inventatorul“, însă el se amuză de porecla cu care s-a pricopsit.

„Eu nu inventez unelte, ci urmăresc anumite surse de pe internet, canalul You Tube de exemplu, ori posturile tv specializate şi îmi pun mintea la contribuţie. Am încercat să reciclez tot felul de piese şi să dau viaţă unor unelte utile în gospodărie sau pentru munca pământului“, spune Ciprian care ne oferă şi un exemplu pentru ceea ce poate ieşi din mâinile lui.

„Am făcut mai multe maşini de bătut porumb. Prima am construit-o după o fotografie în care se vedea doar exteriorul şi nu ştiam ce e în interior. Folosesc doar piese recuperate pe care le asamblez. Pentru maşina de bătut porumb am folosit fulia de la maşina de spălat. Dar nu merge de la oricare, ci doar fulia de la modele Bosch sau de la cele fabricate la Cugir. În sat sunt trei astfel de maşini de bătut porumb făcute de mine, şi merg toate. La prima am folosit motorul de la maşina de cusut, cuva de la o maşină de spălat veche şi tot fel de piese recuperate“, povesteşte Ciprian.

Lista uneltelor pe care le-a făurit în atelier este destul de bogată: furca de săpat (cazmaua-minune), motocultorul, plantatorul de răsaduri, sapa cu rolă, despicătorul de lemne cu şurub conic, motosapa, maşina de bătut porumb, freza pentru deszăpezit etc. O altă minune scoasă din mâinile sale este un zdrobitor de struguri, cu separator de ciorchini, prevăzut cu motor electric, de inspiraţie italiană.

„Dacă aş avea acces la un depozit de fier vechi, aş putea face un elicopter, chiar şi un avion. Nu glumesc, la câtă informaţie se găseşte pe internet, sunt tot felul de clipuri care îţi arată cum se face“.

„Cazmaua-minune“ şi „Soba-rachetă“

Prima ustensilă pe care a creat-o a fost plantatorul de răsaduri, dar Ciprian şi-a câştigat celebritatea în urma unei unelte pe care a făurit-o în urmă cu opt ani.

„Practic, e o furcă pentru săpat «doi în unu», dar unii i-au spus «cazmaua-minune», şi i-a rămas aşa numele. Spuneam că nevoia m-a învăţat şi aşa a fost şi cu unealta asta: aveam de lucrat un teren unde nu se putea intra cu calul sau cu tractorul şi mi-am amintit că văzusem un video cu un utilaj rusesc acţionat manual. Am studiat înregistrarea şi am construit propriul utilaj într-o variantă reinterpretată, din ce aveam prin curte. Prima variantă a ieşit grosieră, dar mi-a folosit la ce-mi trebuia. Apoi am scos şi alte modele, pe care le-am mai perfecţionat, acum am scos una telescopică, se poate regla în funcţie de înălţimea omului“, îşi aminteşte Ciprian Vintea.

"Cazmaua-minune"





Nici în zilele dintre Crăciun şi Anul Nou, săteanul nu şi-a abandonat proiectele şi a început să lucreze la o sobă care să-i folosească la încălzirea spaţiului din atelier pe perioada iernii. Cum lucrurile care ies din mâinile lui sunt speciale, nici această sobă nu putea fi una tocmai obişnuită.

„Se cheamă «soba-rachetă», şi am preluat ideea tot din materialele video postate pe internet. Alimentarea este cu lemne, peleţi sau brichete din rumeguş, dar cantitatea consumată este cam la jumătate pentru a da aceeaşi căldură, pentru că se foloseşte principiul combustiei duble. Practic, fumul din arderea lemnelor nu iese prin coşul de evacuare, ci este introdus printr-un sistem de recirculare. Se face o ardere completă, şi rezultă o eficienţă mai mare la încălzire. Am văzut că sobe pe acest principiu se mai folosesc în Serbia, dar acolo e cu autoalimentare, pentru că sunt la scară largă“, explică Ciprian.

Un alt proiect la care va începe în curând munca este un dispozitiv de întins folia pentru plantat.

Sapa buzdugan (stânga şi mijloc) şi sapa cu rola şi lama batantă

„Nevoia, cel mai bun învăţător“

Chiar dacă are ani buni de producţie, „inventatorul“ nu şi-a făcut însă din această preocupare o afacere în sensul propriu.

„Eu am fost autodidact, am făcut totul singur din nevoie. Ştiţi cum se spune, nevoia te învaţă. Nevoia e cel mai bun învăţător. Dacă aveam bani, nu mai făceam unelele, le cumpăram. Îmi place să meşteresc, tot timpul să fac ceva, să am un proiect la care lucrez. Nu mi-am propus să fac lucrurile astea în scop comercial, ci le-am făcut pentru folosul meu şi al familiei. Dar unii au fost interesaţi şi multe din aceste unelte au ajuns în toată ţara la cei care mi le-au solicitat. Mi-am creat şi o pagina de Facebook, care se cheamă «cazmaua-minune», şi postez acolo tot ce fac, fotografii, video, schiţe, tot. Nu ţin doar pentru mine ceea ce fac, şi chiar mă bucur dacă vor şi alţii să încerce singuri sau au nevoie de sfaturi“, precizează Ciprian Vintea.

Meşterul nu vrea să se lanseze într-o afacere cu astfel de produse, iar acum banii pe care îi primeşte de la clienţii care îl solicită abia îi ajung să-şi recupereze cheltuielile cu piesele şi munca prestată.

„Nu am curaj să iau un împrumut de la bancă sau să iau fonduri europene, pentru că nu am încredere în nimeni. Eu şi cu soţia ne descurcăm cu ce avem, avem o grădină cu legume, vie, am cultivat şi câţiva rugi de mure şi de zmeură“, mai spune Ciprian Vintea.