Limbi oficiale puţin cunoscute, vorbite de milioane de oameni. Zece întrebări care vă testează cunoştinţele de geografie

1. În ce ţară este oficială limba Bengaleză?

a) Bhutan

b) Sri Lanka

c) Bangladesh

2. În ce ţară este oficială limba Malgaşă?

a) Malawi

b) Madagascar

c) Mozambic

3. În ce ţară este oficială limba Khmeră?

a) Thailanda

b) Laos

c) Cambodgia

4. În ce ţară este oficială limba Swahili?

a) Kenya

b) Ciad

c) Rwanda





5. În ce ţară este oficială limba Kurdă?

a) Libia

b) Irak

c) Iordania

6. În ce ţară este oficială limba Zulu?

a) Tanzania

b) Kenya

c) Africa de Sud

7. În ce ţară este oficială limba Tagalog?

a) Vietnam

b) Filipine

c) Malaezia

8. În ce ţară este oficială limba Neerlandeză?

a) Belgia

b) Luxemburg

c) Guatemala

9. În ce ţară este oficială limba Javaneză?

a) Thailanda

b) Indonezia

c) Singapore

10. În ce ţară este oficială limba Paştună?

a) India

b) Pakistan

c) Afganistan

Răspunsurile corecte: 1 - c, 2 - b, 3 - c, 4 - a, 5 - b, 6 - c, 7 - b, 8 - a, 9 - b, 10 - c