Primăria din România care a încheiat anul 2016 cu zeci de milioane pe plus

"Este cea mai mare sumă care ne rămâne de la un an la altul, ea se compune atât dintr-o execuţie bugetară prudenţială, cu licitaţii la care am realizat economii cât şi dintr-un ajutor de la bugetul de stat care a venit chiar în ultimele zile, în sumă de 25 de milioane de lei, ca să acopere efortul nostru din timpul anului pentru a susţine sistemul de termoficare. Ne-a acoperit o gaură pe care am avut-o tot ajutând operatorul de termoficare", a declarat directorul executiv al direcţiei din Primăria Oradea, Eduard Florea.

El a afirmat că în 2016 s-a înregistrat cel mai mare excedent bugetar de până acum, gradul de încasare a taxelor şi impozitelor s-a menţinut la 91%, încasările din IVG au urcat cu 10% pe fondul populării parcului industrial şi al creşterilor de salarii, iar ratingul municipiului Oradea realizat de agenţia Fitch Rating indică o economie în dezvoltare cu performanţe financiare solide.

"Ceea ce este important legat de rating, pe de o parte că s-a menţinut, dar este o carte de vizită, faptul că am derulat în bune condiţii un credit BEI s-a datorat şi unei cărţi de vizite bune. Banca Europeană de Investiţii vine, de obicei, să sprijine acele autorităţi care sunt verificate, certificate de astfel de firme de rating", a subliniat Florea.

Mai mult de jumătate din bugetul de investiţii de 116 milioane lei al municipiului Oradea a fost alocat reabilitării sistemului de termoficare (39%) şi modernizării străzilor (20%), o sumă importantă revenind şi promovării turismului (8%).



Din cauza numeroaselor lucrări la proiectele pe fonduri europene, care necesitau finanţare şi din bugetul local, gradul de îndatorare a municipiului în 2016 a fost ridicat (104 milioane lei). În cursul anului au fost însă rambursate două credite mari (către UE şi CEC - 100 de milioane de lei pentru proiectele europene), iar un al treilea (luat de la ING) a fost renegociat, astfel că datoria publică a oraşului scade în 2017 la 76 milioane lei.

Anul 2016 a fost, în opinia directorului Florea, cu siguranţă un an marcat de noul cod fiscal, pentru că a fost necesară o mai bună comunicare cu cetăţenii şi o mai bună instruire a angajaţilor. Primăria a preluat, în 2016, activitatea economică a Administraţiei Imobiliare, un alt domeniu în care s-au comasat baze de date, proceduri, casierii, proceduri, aplicaţii informaţii. Eduard Florea a prezentat şi obiectivele avute în vedere pentru anul 2017.



"Un prim obiectiv este îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii prin suplimentarea personalului de la ghişee în anumite intervale orare, implementarea unui sistem de numere de ordine pentru gestionarea fluxului de persoane la ghişee şi încasarea on-line a abonamentelor de parcare şi notificarea clienţilor prin SMS şi e-mail în privinţa datei de expirare. Un alt obiectiv este promovarea mijloacelor de plată online, eventual găsirea unei modalităţi de bonificare a celor care efectuează astfel de plăţi. Totodată, Direcţia Economică va desfăşura acţiuni concentrate în cazul societăţilor aflate în insolvenţă şi care deţin bunuri imobile", a spus Eduard Florea.