O fetiţă de un an şi 11 luni a fost zdrobită de un camion. Cum s-a petrecut tragedia

Tragedia s-a petrecut în localitatea bihoreană Diosig. Ambulanţa a fost alertată şi s-a deplasat la faţa locului un echipaj din Săcuieni şi unul cu medic de la Oradea.

„Din păcate, când am ajuns la faţa locului, nu am mai putut face nimic. Am constatat doar decesul”, a declarat Liciniu Venter, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Bihor.

„Accidentul s-a produs pe strada Mureşului din localitatea Diosig. Conducătorul unei autoutilitare a accidentat mortal o fetiţă, localnică, în vârstă de 1 an şi 11 luni. Poliţiştii desfăşoară o anchetă în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii accidentului”, susţine Alina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.