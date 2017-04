Lucia Varga candidează la preşedinţia organizaţiei PNL Bihor, împotriva lui Ilie Bolojan

Lucia Varga susţine că a luat decizia de a candida deoarece, în opinia sa, drumul pe care a pornit PNL Bihor, sub actuala conducere, este unul greşit, iar principiile democratice ale partidului ar fi fost abandonate.



"Am luat această decizie deoarece consider că drumul pe care a pornit PNL Bihor, sub actuala conducere, este unul greşit, ceea ce a dus partidul la o contra performanţă electorală greu de crezut. Principiile democratice precum meritocraţia, egalitatea de şanse şi libertatea de expresie au fost abandonate", afirmă Lucia Varga.



Politicianul mai spune că s-a înscris în cursa pentru alegerea preşedintelui filialei judeţene PNL Bihor pentru a arăta că în partid "sunt şi alte opinii despre modul de organizare şi conducere a unei formaţiuni politice moderne", ea apreciind că în acest moment PNL Bihor "este izolat" faţă de alte formaţiuni politice şi electorat.



"Intru într-o luptă inegală cu actualul preşedinte interimar al PNL Bihor, Ilie Bolojan, care are toate pârghiile în partid. Însă am decis să intru în această bătălie pentru a trage un semnal de alarmă asupra situaţiei din partid şi pentru a arăta că se poate şi altfel, o altfel de politică, aşa cum cetăţenii ne-au spus de mai multe ori", afirmă Lucia Varga.



În finalul comunicatului, ea îi asigură pe membrii PNL Bihor că se va lupta ca partidul să se reîntoarcă către democraţia internă, către principiile care vor garanta fiecărui membru liberal recompensa pentru munca depusă şi performanţă şi mai ales pentru a credibiliza acest partid în raport cu electoratul de dreapta care a fost dezamăgit.



Termenul limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile din cadrul PNL Bihor este sâmbătă, 22 aprilie, la ora 12,00.



Lucia Varga, fost ministru şi deputat în două legislaturi în perioada 2008-2016, l-a acuzat în toamna anului trecut pe liderul organizaţiei PNL Bihor, Ilie Bolojan, de pentru că ea nu a primit loc pe lista de candidaţi liberali în acest judeţ la alegerile parlamentare din decembrie. Ea a candidat pentru Cameră pe lista PNL Constanţa, dar nu a obţinut mandatul în urma votului.