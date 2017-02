Drogul dulce: cum macină zahărul şi dantura, şi ficatul. Cinci motive pentru care este dăunător

1. Nu conţine nici un nutrient esenţial

Zahărul conţine multe calorii, însă niciun nutrient esenţial. Din acest motiv, acest gen de alimente mai sunt denumite şi calorii goale. “În zahăr nu vom regăsi proteine, grăsimi, vitamine sau minerale, ci doar energie. Când o persoană consumă între 10% şi 20% zahăr din totalul meselor într-o zi, pot apărea o serie de deficienţe în ceea ce priveşte nutriţia acesteia şi de asemenea o serie de probleme de sănătate”, a explicat consilierul de nutriţie Ramona Alina Tomuţa.

2. Dăunează sănătăţii danturii

Zahărul este foarte dăunător pentru dantură, deoarece acesta se descompune în substanţe uşor de digerat de către bacteriile dăunătoare aflate în cavitatea bucală, furnizându-le energie.

3. Poate îmbolnăvi ficatul

Pentru a înţelege modul în care zahărul afectează funcţionarea ficatului nostru este important să înţelegem din ce este format zahărul.

Ramona Alina Tomuţa

“Înainte de a intra în sânge este descompus în două substanţe simple: glucoza şi fructoza. Dacă glucoza este regăsită în fiecare celulă de pe planetă, dacă nu o preluăm prin dietă corpul o poate produce. Fructoza este diferită, corpurilor nostru nu produce această substanţă intr-o cantitate semnificativă şi nu este nici o nevoie fiziologică de prezenţa acestei substanţe.

Ceea ce este de reţinut legat de fructoză este că această substanţă poate fi metabolizată doar de ficat. Acest lucru nu reprezintă o problemă, dacă consumăm fructoză în cantităţi reduse (de exemplu dacă o prreluăm din fructe) însă surplusul va fi depozitat în ficat ca glycogen, o cantitate ridicată din aceste depozite vor duce la tranformarea fructozei în grăsime”, a explicat specialistul.

Un ficat gras nu va funcţiona în mod propice. Persoanele care sunt active fizic pot tolera mai uşor cantităţi mai ridicate de fructoză, însă persoanele mai sedentare sunt supuse mai uşor afecţiunilor de ficat datorate consumului ridicat de fructoză.

Pe de altă consumul de fructe nu poate conduce la supra aglomerarea ficatului cu fructoză, ceea ce presupune că putem consuma în mod liniştit câte fructe ne dorim.

4. Afectează sistemul hormonal şi poate duce la acumularea de grăsime

Nu toate caloriile sunt create în mod egal. Categorii diferite de alimente au efecte diferite asupra creierului şi asupra hormonilor care gestionează acumularea de greutate.

Studiile arată că fructoza nu contribuie la saţietate aşa cum o face glucoza. Astfel o persoană care consumă o băutură sau alimente bogate în fructoză nu vor simţi că se vor sătura. Ceea ce transmite în final creierului, că organismul mai are nevoie de alimente. Cu alte cuvinte, consumul de fructoză duce la nevoia de a consuma mai mult ceea ce in final va constribui la acumularea kilogramelor în plus.

5. Produce dependenţă

Zahărul poate produce dependenţă pentru mulţi oamenii. Conduce la eliberarea de dopamină, o substanţă ce afectează zona creierului responsabilă pentru sentimentul de răsplată, de bine.

“Principala problemă a zahărului şi ale unor alimente de tip junk food este că ne expun la o cantitate mai ridicată de dopamină comparativ cu alimentele naturale. Din acest motiv persoanele cu predispoziţie ridicată la dependenţe de alte categorii pot fi mai sensibile la dependenţa de zahăr respectiv la cea de alimente procesate”, susţine consilierul în nutriţie.

Va mai recomandam:

Ponturi pentru o maşină fără probleme: la câţi kilometri este obligatoriu schimbul de ulei şi cum se face