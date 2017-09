Cele mai tari bancuri cu avocaţi. Ce ar fi în stare să facă un apărător pentru a încasa un onorariu de 1.000 de euro

1. Dacă o persoană ajută un hoţ înainte de a săvârşi un furt, se numeşte complice şi va plăti pentru asta. Dacă o altă persoană ajută un hoţ după ce a săvârşit fapta, se numeşte avocat şi este plătit pentru asta.

2. Un avocat îşi cumpără ultimul tip de Lexus. Ajunge la serviciu şi când coboară din maşină, trece un camion cu viteză şi-i face praf portiera. Avocatul începe să urle, să facă un scandal teribil. În câteva minute, vine poliţia la locul accidentului. Avocatul continuă să facă scandal. La un moment dat, poliţistul care scria procesul verbal îi spune în scârbă:



- Aşa sunteţi voi, avocaţii. Vă gândiţi numai la partea materială. Dumneata nu ai văzut că, în urmă accidentului, braţul stâng ţi-a fost smuls din umăr????

- Aoleu! Acum am rămas şi fără Rolex!!!, răspunde avocatul.

3. Un doctor şi un avocat erau invitaţi la un dineu. Doctorul era enervat că toată lumea îl întreba câte ceva de sănăntate şi nu putea să se distreze. La un moment dat, îl întreabă pe avocat:



- Tu cum faci de nu te întreabă nimeni sfaturi juridice când nu eşti la servici?

- Le trimit facturi exorbitante pentru consultanţă în afara programului!



Doctorul se hotărăşte să facă la fel aşa că, a două zi la birou, se apucă de scris facturi. Când să le depună în cutia poştală, că să fie ridicate de poştaş, vede că avea un plic. Îl deschide şi era cât pe aci să facă infarct: primise de la avocat o factură!

4. Într-un mic orăşel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoţionată, începe cu o întrebare de complezenţă:

– Doamna, spuneţi-mi dacă mă cunoaşteţi…

– Dacă te cunosc? Dar bineînţeles că te cunosc, domnule Popescu, te ştiu de când erai un băieţel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minţi, manipulezi oamenii şi-i vorbeşti pe la spate şi faci afaceri necurate cu maşini! Dar cel mai rău este că-ţi înşeli, fără ruşine, nevasta!

Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuţia şi spune:

– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoaşteţi?

– Hm! Desigur că îl cunosc şi pe domnul Vasile. E leneş, ia mită şi e cam beţiv… Competenţa sa ca avocat este pur şi simplu îndoielnică. A, şi să nu mai spun că-şi înşeală soţia cu trei amante! Una dintre ele e chiar soţia ta!

În murmurul sălii, judecătorul le cere avocaţilor să se apropie:

– Ascultaţi, nenorociţilor, dacă vreunul dintre voi o întreabă pe bătrână dacă mă cunoaşte, va bag în puşcărie pe amândoi!

5. Un acuzat, cam îngrijorat, îi promite avocatului sau 1000 de euro în plus, dacă va scapă cu un an de detenţie. După proces, avocatul îl anunţă:

- Să ştiţi, nu a fost uşor. Am avut nevoie de multă putere de convingere să va dea un an. Aia voiau să va lase liber!