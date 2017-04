FOTO Ambasadorul Germaniei, la Oradea: "Nepoţii celor care au părăsit România doresc să revină în ţară"

„Anul acesta, aniversăm 25 de ani de la semnarea «Tratatului dintre România şi Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa», pe scurt: aşa-numitul «Tratat de prietenie», pe 21 aprilie 1992. Acest moment aniversar este o ocazie potrivită pentru a arăta cum relaţiile noastre bilaterale au evoluat de-a lungul anilor, în toate domeniile, iar rezultatul este unul pozitiv. La aceasta se adaugă 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană”, a spus Excelenţa Sa Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei la Bucureşti într-o conferinţă de presă, organizată la sediul FDG Oradea.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii mass-media, Excelenţa Sa Cord Meier-Klodt a subliniat importanţa învăţământului profesional dual, despre care a spus că este „coloana vertebrală” a economiei ţării sale.

„Din păcate, părinţii consideră că dacă copiii lor intră în acest învăţământ profesional-dual, rămân la un nivel destul de jos şi nu se pot dezvolta. În Germania, dacă un copil doreşte să studieze, este sfătuit de părinţii lui să facă ceva concret înainte. Noi avem câteva proiecte pilot în ţară, la Braşov, Sibiu sau Timişoara. S-a început şi aici, la Oradea, însă totul trebuie să se dezvolte într-un sistem mai vast pentru întreaga ţară. În primul rând, trebuie să convingem mai multe firme să se implice. De asemenea, trebuie să-i convingem pe părinţi ce fel de beneficii pot avea copiii lor urmând această formă de învăţământ”, a declarat ambasadorul la conferinţa de presă. El şi-a exprimat disponibilitatea ca ambasada să se implice în transpunerea sistemului de bune practici a învăţământului dual din Germania.

Întrebat care sunt motivele pentru care tinerii preferă să-şi caute viitorul dincolo de graniţe, Cord Meier-Klodt a răspuns: „Ceea ce au trăit aici oamenii înainte de ’90 îi face să părăsească ţara! Tinerii, mai ales, se îndreaptă spre locuri unde au şanse de a trăi mai bine. Vestea bună este că nepoţii celor care au părăsit România doresc să revină în ţară. Am discutat nu demult cu o asemenea persoană, care mi-a mărturisit că s-a întors în România pentru că vede şanse de dezvoltare în ţara sa de baştină”, a mai spus ambasadorul.

Printre cei prezenţi la conferinţa de presă s-a numărat şi Rolf Maruhn, consulul Germaniei la Timişoara, care a vorbit despre bunele relaţii de colaborare pe care le-a avut de-a lungul anilor cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu conducerea Forumului Democrat German Oradea.

„În august, îmi voi încheia cel de-al doilea mandat, în calitate de consul al Germaniei la Timişoara, fiind responsabil inclusiv în Bihor şi Oradea. Am fost de multe ori în vizită la dvs., fiind bine primit, de fiecare dată. Forumul Democrat German a fost un bun liant între mine şi administraţiile publice locale. Am avut discuţii cu Primăria, Prefectura şi Consiliul Judeţean, şi am privit cu mare interes dezvoltarea judeţului şi a oraşului. În timpul celor două mandate, am avut o relaţie foarte bună cu FDG Oradea, respectiv cu doamna Helene Vodă, cu care am avut o colaborare de 13 ani. Doresc mult succes noii conduceri!”, a spus consulul. De altfel, printre cei prezenţi la masa prezidiului s-a mai aflat Theisz Arnold, noul preşedinte al organizaţiei de Oradea, precum şi Norbert Heilmann, preşedintele FDG Bihor.

Întărirea relaţiilor româno-germane

Înainte de conferinţa de presă, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, însoţit de o delegaţie compusă din Rolf Maruhn, consulul Germaniei la Timişoara, şi Matthias Mau, şeful Secţiei Juridice şi Consulare din cadrul Ambasadei Germaniei la Bucureşti, s-a întâlnit cu Claudiu-Adrian Pop, prefectul judeţului Bihor, şi cu primarul Ilie Bolojan.

Vizita în judeţul Bihor a avut ca scop întărirea relaţiilor de colaborare şi comunicare cu reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice din judeţul Bihor, precum şi ai comunităţii locale.

În cadrul vizitei, prefectul judeţului Bihor, Claudiu-Adrian Pop a prezentat avantajele competitive ale judeţului din punct de vedere economic, turistic şi al deschiderii manifestate faţă de mediul de afaceri. De asemenea, au fost abordate teme legate de infrastructura rutieră a judeţului ca premisă a dezvoltării economiei, precum şi valoarea formării profesionale în dezvoltarea forţei de muncă.

În judeţul Bihor, în prezent, îşi desfăşoară activitatea comercială un număr de 242 de companii cu capital german dintre care 22% activează în domeniul comerţului, 13% în industria prelucrătoare, 11% în agricultură, precum şi în alte domenii.

Claudiu Pop, prefectul judeţului Bihor a reiterat susţinerea pentru colaborarea româno-germană, care se poate materializa prin proiecte investiţionale sau transfer de expertiză spre beneficiul ambelor comunităţi.

Cu prilejul vizitei sale în Oradea, Excelenţa Sa Cord Meier-Klodt a vizitat şi Primăria Oradea, unde a fost primit de primarul Ilie Bolojan. În cadrul discuţiilor care au avut loc au fost abordate aspecte privind priorităţile oraşului Oradea în perioada următoare, dezvoltarea economică şi investiţiile companiilor germane în oraş.

La încheierea vizitei, primarul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa în continuarea bunei colaborări dintre Primăria Oradea şi Ambasada Republicii Federale Germania.