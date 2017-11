A fost prins criminalul care i-a zdrobit capul prietenului său. Se ascundea într-un vagon dezafectat

Potrivit unei infomări transmise de procurorul Maria Cotrău, adjunctul Pachetului de pe lângă Tribunlul Bihor, Rogia a fost prins în cursul serii de 20.11.2017.



“Organele de poliţie l-au identificat pe raza municipiului Timişoara pe inculpatul Rogia Sorin Ioan, faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi arestarea preventivă în lipsă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor. Inculpatul, aflat în custodia autorităţilor judiciare, urmează a fi prezentat în data de 21.11.2017 in faţa judecătorului de drepturi şi libertăţii care a luat, măsura preventivă, in cadrul Tribunalului Bihor. În cadrul acestei proceduri se impune ca inculpatul să fie audiat, iar judecătorul, evaluând declaraţia acestuia în contextul probelor administrate şi al motivelor avute în vedere la luarea măsurii, urmează să dispună asupra arestării preventive şi a executării mandatului", a precizat Maia Cotrău.

Rogia era căutat de autorităţi după ce, în urmă cu mai bine de o săptămână, l-ar fi ucis cu sânge rece pe Radu Cătălin Bogdan, un tânăr de 27 de ani, găsit cu capul zdrobit într-un parc de pe malul Peţei.

Mai multe echipaje de Poliţie au verificat zonele din aproprierea cimitirului municipal din Oradea şi campusului universitar. Poliţiştii au controlat grajduri şi clădiri dezafectate şi au periat întregul perimetru. Cadavrul victimei a fost găsit în dimineaţa zilei de 10 noiembrie, pe un spaţiu verde dintre blocurile de pe strada Grigore Ureche şi pista de biciclete de pe malul Peţei.

Un locatar din zonă a fost a alertat autorităţile, o echipă complexă de cercetare formată din poliţişti, criminalişti şi procurori ajungând la faţa locului. Tânărul, identificat ulterior ca fiind Radu Cătălin Bogdan, în vârstă de 27 de ani, a fost găsit dezbrăcat, doar în lenjerie intimă, anchetatorii precizând că acesta prezenta mai multe lovituri cu un corp dur la nivelul capului.

Primele concluzii ale anchetei au arătat că este vorba despre un omor, procurorii menţionând, la câteva ore de la descoperirea cadavrului, că au un cerc de suspecţi, o parte din ei fiind audiaţi. Trupul neînsufleţit a fost găsit acoperit cu frunze, mai multe obiecte vestimentare fiind descoperite în apropiere. Toate au fost ridicate de specialişti, aceştia urmând să stabilească dacă au sau nu legătură cu victima. Sâmbătă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor l-au pus oficial sub acuzare pe Sorin Ioan Rogia, fiul unui chirurg orădean, care, de atunci, a fost de negăsit.

Potrivit unor surse neoficiale, Radu Cătălin Bogdan şi Sorin Ioan Rogia au fost colegi de şcoală, iar în ultima vreme îşi petreceau des timpul împreună. Despre Rogia apropiaţii spun că este o persoană cu tulburări de comportament, acesta fiind în evidenţa unor instituţii medicale specializate.

În vara acestui an, Sorin Rogia a fost trimis în judecată într-un dosar de distrugere, după ce ar fi incendiat mai multe tomberoane, RER Ecologic Service, Eurolevicom, Eurociv şi alte trei persoane fizice fiind părţi civile în caz.