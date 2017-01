Vilă de lux a lui Ceauşescu, scoasă la vânzare cu un preţ uriaş. Cât costă proprietatea imensă a fostului dictator

Vila în care locuia fostul lider comunist Nicolae Ceauşescu atunci când venea în vizită la Iaşi este scoasă la vânzare pe site-urile de anunţuri pentru 1,5 milioane de euro. Prima tentativă de a vinde imobilul construit în zona Bucium a actualului proprietar datează din anul 2014, când au fost postate anunţuri pe site-urile de profil, suma solicitată la acea vreme fiind de circa 1,9 milioane de euro. Preţul li s-a părut exagerat potenţialilor cumpărători, motiv pentru care în ultimul timp a scăzut cu aproximativ 400.000 euro.

Chiar şi aşa, reprezentanţii agenţiei care au postat anunţul de vânzare susţin că negocierile care au avut loc până acum au fost sortite eşecului. „Agenţia noastră are scos imobilul la vânzare de circa un an şi jumătate, perioadă în care şi-au prezentat interesul pentru casă 5-6 persoane. Numai că, în timpul negocierilor, posibilii cumpărători au renunţat. În acest preţ, care poate fi negociat, este inclus şi terenul, şi popicăria, tot ce este pe acea proprietate. Casa se vinde nemobilată şi necesită unele renovări”, a precizat reprezentanta agenţiei imobiliare Avantaj Casa.

Conform anunţului de vânzare, vila cu mare încărcătură istorică este construită pe un teren de 10.000 mp, care are o deschidere la strada principală de 120 ml. Imobilul are în total trei corpuri de clădire, respectiv casa de oaspeţi cu regim de înălţime subsol – demisol – parter şi două etaje, popicărie - parter în suprafaţă de 255 mp şi o anexă gospodărească - parter cu suprafaţa construită de 210 mp. „Vila are o suprafaţă de 1000 mp şi este compusă din cinci apartamente, patru garsoniere, o sală de conferinţe foarte spaţioasă, garaj, cramă şi alte dependinţe. Imobilul necesită renovare, dar este racordat la toate utilităţile”, potrivit anunţului postat pe site-ul lajumate.ro.

Casa de Oaspeţi Bucium a fost construită în 1967, pe ampla­samentul unei case confiscate după 1945 de comunişti. Ulterior, imobilul a fost transformat în reşedinţă prezidenţială, iar Ceauşescu a fost cazat în trei rânduri în Casa de Oaspeţi, în cursul vizitelor sale la Iaşi. După Revoluţia din 1989, imobilul a intrat în patrimoniul Con­siliului Judeţean Iaşi, pentru ca la sfârşitul anului 2007 să fie retrocedat moştenitoarei vechilor proprietari, Ioana Frandine, în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile. Bunurile din interiorul clădirii, îndeosebi piese de mobi­lier, au fost vândute la licitaţie sau refolosite de CJ, acesta fiind şi motivul pentru care acum vila se vinde nemobilată.