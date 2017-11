Scene incredibile într-un mall: „bătaie cu picioarele şi şuturi în cap“, în timp ce „toţi treceau ca nişte statui reci“

Ieşeanul a povestit cum în plină zi, în faţa unei case de schimb valutar de la intrarea în unul din cele mai frecventate malluri din oraş, unul din clienţi a fost snopit în bătaie.



Bogdan Tănasa a postat luni seară, 27 noiembrie, mai multe rânduri despre incidentul de la Iulius Mall Iaşi.



„Incredibil.

Ziua în amiaza mare !!!!!!

Stăteam astăzi la rând la casa de schimb valutar, de la Parterul Iulius Mall din Iaşi, ziua în jurul orei 13:00 !!

Un client în faţa mea era la ghişeu schimba şi el nişte bani, la care, vine un “şmecheraş” se bagă în faţă şi îi zice: boss, lasă-mă să schimb 50€ că nu am eu timp să stau la rând !

- Băiatul, care aştepta să-i dea operatoarea banii, îi explică “şmecheraşului colorat” că are de luat euro la schimb şi să nu se bage peste el !!

Atât i-a trebuit “smecherului”, au mai apărut nu ştiu de unde, încă 2 şi l-au omorât cu bătaia pe bietul client, băi oameni buni, bătaie cu picioarele şi şuturi în cap!!!! L-au nenorocit!!

M-am băgat să-i opresc, de unde că mai aveau puţin şi săreau şi pe mine!! Restul????

NIMENI !! toţi treceau ca nişte statui reci şi n-au sărit niciunul! Îl întreb pe cel din spatele meu de la la rând: da ce ce nu te-ai băgat ?? Păi ce îl cunoşteam !??

Băi frate, nici eu nu-s zmeu, dar NU se poate aşa ceva !!!!! Ziua în amiaza mare ????!! Spirit civic zero. Suntem o naţie de amorţiţi!!

Paza nimic, au plecat “şmecheaşii” la pas agale !

PAZA de la Iulius Mall, ce aveţi de zis ??!!! Aloooooo......

Săracul om plângea că avea avion într-o oră, şi zicea cum o să iasă cu faţa tumefiată din ţară la controlul paşaportului!

Sper să ajungă la cineva postarea asta! Sunt şi camere acolo.

Puteam fi eu în locul lui, sau tu cel care citeşti aceste rânduri......

România în ce vremuri am ajuns!!“





Reprezentanţii Iulius Mall nu au prezentat încă un punct de vedere. Pe de altă parte, reprezentanţii Poliţiei spun că nu au fost sesizaţi cu privire la un incident de acest fel. Imediat după publicarea mesajului lui Bogdan Tănasa au apărut zeci de comentarii.