Reţeta unei tragedii rutiere. Şofer de BMW la 20 de ani, vitezoman în localitate şi cu live-uri pe Facebook, la volan: „Hihi, se duce drăcia, nu glumă!”

Tânărul de 20 de ani implicat în accidentul grav ce a avut loc în Iaşi, zilele trecute, obişnuia să transmită live, prin intermediul Facebook, atunci când conducea. Proprietar al unui autoturism BMW seria 3, la mâna a doua, ieşeanul se mândrea cu vehiculul său pe reţeaua socială, despre care spunea că „prinde” viteze mari. Iubita sa, o fată de 17 ani, riscă să-şi piardă viaţa după ce, sâmbătă seara, BMW-ul tânărului a intrat cu o viteză năucitoare într-un Mercedes.

Mădălin Iulian, posesorul unui BMW din care salvatorii ieşeni au scos sâmbătă, 28 octombrie, doi tineri în comă, obişnuia să se laude pe reţeau socială Facebook cu „frumuseţea” sa, un BMW la mâna a doua cu care făcea „ravagii” prin oraş.

În ultimele luni, şoferul în vârstă de 20 de ani a scris mai multe postări relevante, însoţite de fotografii cu autoturismul pe care îl conducea: „Tot ce am mai frumos”, „noi iubim drifturile că avem cu ce le face”, „320i, motor 2.0”. Pe 5 septembrie, de exemplu, ieşeanul a fost atenţionat să conducă cu grijă: „ai grijă cum o conduci, e foarte puternică”. Mădălin Iulian a răspuns că ştie: „Hihii ştiu că se duce drăcia nu glumă”.

Mai mulţi internauţi consternaţi de comportamentul nepotrivit care tânărul îl afişa în trafic l-au sancţionat pe pagina personală de Facebook: „Dacă ai BMW şi e albastru, nu înseamnă că eşti în Need for speed most wanted”, „tot ce ai mai frumos rămâne afară iar tu ai să intri pe mulţi anişori”, „ai BMW, stai pe facebook şi faci live-uri, eşti şmecher ce mai. Sper să putrezeşti în puşcărie!”, „tot ce ai mai frumos e în comă, aşa era mai corect”. Alţi tineri, în schimb, i-au luat apărarea individului.

Accidentul din Moara de Foc

Cinci persoane au ajuns în Unitatea de Primire Urgenţe de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iaşi în urma accidentului ce a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 28 octombrie. În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism BMW, în care se aflau trei tineri, şi unul Mercedes, în care se aflau doi soţi. Accidentul s-a petrecut într-o intersecţie semaforizată din cartierul ieşean Păcurari. Potrivit primelor informaţii, şoferul autoturismului Mercedes se deplasa dinspre capăt Păcurari şi a oprit la semafor la Moara de Foc. Ulterior, a încercat să vireze stânga, moment în care a fost lovit de autoturismul BMW care se deplasa din sens opus. Şoferul autoturismului BMW a apreciat, tot pe Facebook, la câteva ore de la accident că avea o viteză de 90 de kilometri/h când s-a izbit în autoturismul Mercedes.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje SMURD Iaşi şi de la Ambulanţa Iaşi care, după ce au acordat primul ajutor victimelor, le-au transportat în Unitatea de Primire Urgenţe de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi. „O pacientă în vârstă de 17 ani, pasageră faţă-dreapta în autoturismul BMW, a ajuns în UPU în comă, cu traumatism cranio-cerebral sever, hemoragie subarahnoidiană, fractură temporală dreaptă, fractură de sinus sfenoidal, fracturile costale multiple, fractură minoră de cap femural. Tânără a fost transferată sedată, intubată şi ventilată la Spitalul de Neurochirurgie. Şoferul autoturismului BMW a fost internat în clinica ORL cu fractură de piramidă nazală cu deplasare. A treia victimă din BMW a ajuns în UPU policontuzionat, cu traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunoştinţei, şi a fost dirijat către Neurochirurgie. Şoferul autoturismului Mercedes a fost evaluat în UPU şi apoi a mers la domiciliu. Soţia sa, pasager dreapta faţă, a fost internată în clinica de ortopedie cu fractură de bazin”, a precizat profesorul Diana Cimpoeşu, coordonatoarea SMURD în regiunea de NE.

Starea actuală a victimelor

În prezent, dintre cele cinci victime rănite, patru sunt spitalizate. În starea cea mai gravă este internată Ana G. (foto jos), tânăra de 17 ani care se afla în dreapta şoferului din BMW. Potrivit neurochirurgilor, medicii curanţi ai fetei sunt rezervaţi în legătură cu şansele pacientei.

„Tânăra este internată în comă profundă şi este dependentă de aparate. Pacienta prezintă o lamă hemoragică intra-craniană, subţire, nu este un hematom şi nu necesită intervenţie chirurgicală. Prognosticul în acest caz este rezervat”, a arătat dr. Florin Grămadă, medic primar neurochirurg, purtător de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi. În acelaşi spital se află internat şi un tânăr aflat pe bancheta din spate a autoturismului BMW. Dr. Grămadă a precizat că pacientul este internat pe salon, este conştient şi nu necesită intervenţie chirurgicală. „Pacientul este cu politraumatism, cu leziuni cranio-cerebrale, leziuni de coloană cervical şi contuzie toraco-abdominală. Tânărul este internat cu prognostic favorabil”, a mai spus medicul.





Potrivit reprezentanţilor Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi, cele două victime internate în această unitate medicală, şoferul autoturismului BMW şi pasagerul dreapta-faţă din autoturismul Mercedes, sunt supravegheate în stare stabilă.





FOTO Ziarul de Iaşi



Reacţia tânărului



Criticat dur de mai mulţi utilizatori ai Facebook, tânărul a postat următorul mesaj pe pagina sa, pe care îl redăm integral, fără corecturi:



„Credeti ca mie im pare bine ce sa intmplat punetiva voi in locu meu si vedeti câtă durere este in sufletu meu femeia pe care o iubesc este in spital voi ata stiţi sa criticati si sa jicniti da nimeni sa spuna lasa facetiva bine rugativa sa scape amndoi. Rautaciosi sunteti si repede stiţi sa invinovaţi daca nu arfi ala cu meleu nu sar fi intamplat tragedia asta.”

Adesea, tânărul şofer transmitea live pe Facebook, în timp ce conducea.