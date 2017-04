Profesor care pregăteşte elevi pentru Bac: „Matematica are o singură proprietate: ordonează gândirea. În rest, o înveţi, o uiţi“

În cadrul întâlnirilor, elevii pot face modele de probleme asemănătoare celor de la Bacalaureat, dar şi modele de teste pentru admiterea la facultate. „Sunt copii care mă întreabă dacă au şanse să ia bacul dacă la simulare au luat nota 2. Le zic că dacă vor într-adevăr vor reuşi, pentru că în primul rînd trebuie să se înarmeze cu ideea că matematica are o singură proprietate: ordonează gândirea. În rest, o înveţi, o uiţi, e normal să se întâmple aşa, deoarece faci loc altor cunoştinţe. Le mai spun că eu ştiu mai puţine formule decât ei, doar că le deduc mult mai repede şi logic, şi le recomand să nu mai înveţe pe de rost. Matematica e cel mai simplu obiect, îţi dă ipoteza şi concluzia, cu nişte noţiuni te duci de aici şi ajungi acolo”, a precizat lect. univ. dr. Mihai Ispas.



Profesorul susţine că îi place să lucreze cu elevii de liceu, mai ales că a mai fost profesor de matematică la un liceu din Iaşi timp de trei ani, începând cu anul 1974, imediat după absolvirea facultăţii, până când a susţinut concursul pentru ocuparea unui post de asistent universitar. „Câteodată mă întreb de ce nu am rămas să predau elevilor de liceu, îmi plac foarte mult, noi rezistăm la o vârstă înaintată pentru că sorbim din tinereţea lor”, a completat profesorul ieşean.



Cursurile au loc în fiecare sâmbătă, de la ora 9.00, în amfiteatrul TCM 2 al Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial. La acestea sunt aşteptaţi elevii care îşi doresc să se pregătească pentru bacalaureat însă nu îşi pot permite să plătească ore de meditaţii.



Programul de pregătire la matematică este organizat pentru prima dată în cadrul Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, reprezentanţii acesteia susţinând că este „un real succes”, având în vedere că numărul de elevi creşte de la o săptămână la alta. Dacă la prima întâlnire, care a avut loc în urmă cu o lună, au participat aproximativ 25 de elevi, la cea mai recentă întâlnire au fost 57 de elevi de la licee din Iaşi, dar şi din alte oraşe din judeţ, precum Hârlău, Târgu Frumos sau Podu Iloaiei.



„Ideea de la care am plecat noi a fost să îi ajutăm pe cei care nu au posibilităţi materiale să poată face meditaţii. Am cerut ajutor de la Inspectoratul Şcolar Judeţean să anunţe la toate liceele din judeţ şi mai ales în zonele mai puţin favorizate; am avut tot sprijinul din partea lor”, a declarat prof. univ. dr. Cătălin Dumitraş, decan al CMMI.

