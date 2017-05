Organele prelevate în Moldova „zboară” spre Bucureşti. „Încercăm să respectăm listele de aşteptare, dar apelăm şi la o înţelegere reciprocă”

După ultima prelevare de organe din cadrul Centrului Regional de Transplant Iaşi, ficatul şi un rinichi au fost preluaţi pentru transplantare la pacienţii de pe listele de aşteptare din capitală.

Cu toate că Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iaşi este acreditat pentru transplantul hepatic şi Spitalul „Dr. C. I. Parhon“ din Iaşi este acreditat pentru transplantul renal, rinichii şi ficaţii prelevaţi la Iaşi nu rămân de fiecare dată în centrele menţionate. Organele sunt preluate şi transplantate pacienţilor de pe listele de aşteptare din centrele bucureşteni, conform deciziilor conducerii Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT).



Ultima prelevare de organe de la Iaşi a avut loc în cursul nopţii de marţi spre miercuri, profesorul Cristian Lupaşcu ocupându-se de prelevarea ficatului. Totuşi, organul nu a rămas spre transplantare în centrul hepatic de la Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iaşi, pentru unul dintre pacienţii aflaţi pe lista de aşteptare de aici, ci a fost transportat la centrul hepatic de la Institutul Fundeni din Bucureşti. Potrivit conducerii Centrului Regional de Transplant din Iaşi, decizia de a transporta în alt centru medical ficatul a aparţinut în exclusivitate conducerii ANT.

„Prelevarea s-a realizat de la o pacientă de 60 de ani, din Iaşi, care a suferit un accident vascular cerebral. S-au prelevat rinichii, ficatul, corneea, os şi tendon. Un rinichi şi corneea au rămas la Iaşi şi vor fi transplantate în centrele de profil, iar ficatul şi celălalt rinichi au fost preluate la Bucureşti. Ficatul nu a rămas la Iaşi pentru că ANT ne-a transmis că este o urgenţă de gradul 0 la un pacient internat la Bucureşti. Agenţia este cea care stabileşte priorităţile“, a mai precizat dr. Raluca Neagu, medic primar ORL, coordonatoarea CRT.

Potrivit profesorului Irinel Popescu, coordonatorul centrului de transplant hepatic de la Institutul Fundeni, ficatul a fost transportat în Capitală după o discuţie şi o înţelegere cu profesorul ieşean Cristian Lupaşcu.

„Noi încercăm să respectăm listele naţionale de aşteptare, dar apelăm şi la o înţelegere reciprocă. În cazul de faţă, gastroeneterologii care aveau în evidenţă pacientul primitor au declarat că bolnavul este o urgenţă de gradul 0, care nu mai poate fi temporizată şi care are nevoie de transplant imediat. Pacientul de la Iaşi (n.r. care îndeplinea criteriile de compatibilitate) era diagnosticat cu un cancer hepatic şi mai putea fi temporizat, în sensul că i se mai putea face o che¬moembolizare. Prin urmare am găsit înţelegere la profesorul Lupaşcu, iar pentru această înţelegere sigur că Iaşul va primi în compensaţie, la un moment dat, un ficat“, a declarat profesorul Irinel Popescu.



Chirurgul ieşean care coordonează centrul de transplant hepatic de la Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iaşi, Cristian Lupaşcu, s-a format în activităţile de prelevare şi transplant de ficat sub îndrumarea profesorului Irinel Popescu.



La ultima prelevare de organe de la Iaşi doar un rinichi a rămas pentru transplantare în centrul de profil de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon“. Echipa de la Iaşi nu se poate ocupa de transplantarea simultană a celor doi rinichi întrucât este compusă doar din 10 specialişti. Pentru două transplanturi renale, echipa mai are nevoie de specialişti.



Citeşte şi:

De ce au fost interzişi românii la AKH Viena pentru transplant de plămâni şi unde se pot reorienta pacienţii