Obsesia amoroasă a primarului Iaşiului pentru o blondă focoasă: maşină cadou din bani publici. DNA a intrat pe fir

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticuropuţie au pus sub acuzare mai mulţi funcţionari din Primăria Iaşi, într-un nou dosar disjuns din cercetările care se desfăşoară în legătură cu activitatea fostului primar Gheorghe Nichita. Dosarul în care sunt vizaţi şi şefi din instituţia publică vizează modul în care o maşină ce ar fi fost achiziţionată cu bani publici de către Primărie a ajuns la fosta amantă a lui Gheorghe Nichita, Adina Samson. Alături de fostul primar Gheorghe Nichita, acuzat de abuz în serviciu, au fost puşi sub acuzare şi fostul şef al Poliţiei Locale, Liviu Hliboceanu, care a fost prezent în faţa procurorilor DNA în cursul zilei de miercuri. Avocatul lor, Ionel Nechita, a precizat că cei doi clienţi pe care îi reprezintă „s-au prevalat de dreptul la tăcere“.

Unele surse judiciare spun că, în acest dosar, sub acuzare ar fi fost puşi inclusiv Eugen Chişcă, fost şef al Serviciului Administrativ din Primărie, care ar fi şi personajul care a denunţat „schema”, Dumitru Tomo­rug, director tehnic al Primăriei, dar şi foşti şefi ai serviciilor Economic şi Juridic din instituţie. Au apărut unele informaţii inclusiv despre actualul primar al municipiului Iaşi, Mihai Chirica, potrivit cărora ar fi implicat în acest dosar, dar deocamdată nu se ştie cu certitudine dacă are calitatea de suspect sau doar pe cea de martor. Până în acest moment, Mihai Chirica a negat că ar fi fost pus sub acuzare. În ultimele luni, foarte mulţi angajaţi din Primărie, inclusiv şoferi, au fost la DNA pentru a oferi informaţii în dosar.



Maşina ar fi ajuns la fosta amantă a primarului Nichita



Licitaţia pe care DNA ar viza-o în acest dosar este cea referitoare la o achiziţie a Primăriei Iaşi, prin leasing operaţional, a patru autoturisme marca Skoda. Tranzacţia a fost încheiată în 16 mai 2013 cu dealerul Skoda din Iaşi, care a participat la o licitaţie prin cerere de ofertă, în timp ce leasingul a fost intermediat de Unicredit Leasing Fleet Management SRL. Caietul de sarcini aferent acestei achiziţii a fost semnat, în locul lui Gheorghe Nichita de către Mihai Chirica, semnătura acestuia aflându-se şi pe documentele prin care se ofereau clarificări suplimentare operatorilor economici. Alte sem­nături care apar pe documente sunt cele ale lui Dumitru Tomorug şi Eugen Chişcă.



Valoarea contractului pentru cele patru maşini, mărcile Octavia şi Superb, a fost de 419.000 lei, numai că după finalizarea achiziţiei, la Primărie ar fi ajuns şi o a cincea maşină, marca Skoda Rapid, de culoare roşie. Printr-un mecanism în care ar fi fost implicaţi mai mulţi funcţionari, inclusiv de la Poliţia Locală, această maşină ar fi ajuns, în cele din urmă, la Adina Samson, fosta amantă a primarului Gheorghe Nichita. Despre această maşină se pomeneşte inclusiv în rechizitoriul întocmit de către DNA Bucureşti, prin care Nichita este acuzat că ar fi folosit Poliţia Locală pentru a-şi spiona amanta, autoturismul fiind cel cu care Adina Samson se deplasa atât în Iaşi, cât şi în afara Iaşului.