Mesajul unui cercetător pentru Tudorel Toader: „Menirea ministrului Justiţiei ar trebui să fie garantarea justiţiei, nu angajarea ei în interese politice”

Ieşenii i-au cerut sâmbătă, 24 martie, demisia profesorului Tudorel Toader din funcţia de ministru al Justiţiei. În jur de 100 de oameni au protestat paşnic în faţa Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, acolo unde Toader a fost ales rector în februarie 2016. Manifestanţii s-au prins într-un lanţ uman lung de aproape 50 de metri, colorat cu steaguri şi pancarte, şi timp de o oră l-au „chemat” pe Tudorel Toader acasă.

„Adevărul” a vorbit cu trei dintre ieşenii prinşi în lanţul uman format în faţa universităţii şi vă redă mai jos mesajele lor pentru concetăţeanul Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, şi pentru întreaga guvernare.

Flavius Solomon, cercetător, a subliniat că s-a alăturat protestatarilor pentru că îşi doreşte o justiţie independentă, nu una aservită politic.

„Lumea care s-a adunat aici este în general împotriva a ceea ce se întâmplă în justiţie de câteva luni, în mandatul Iordache şi acum şi mai mult în mandatul Tudorel Toader. Sunt două lucruri care nu-i fac cinste rectorului universităţii ieşene, actualul ministru al Justiţiei, anume: modul în care a gestionat aprobarea Legilor Justiţiei şi modul în care a gestionat procedura de încercare de demitere a Laurei Codruţa Kovesi. În ambele cazuri a dat dovadă de lipsă de profesionalism, cu toate că domnia sa pretinde a fi un mare specialist în domeniul dreptului. Aş vrea să-i amintesc actulului ministru al Justiţiei că suntem o ţară europeană şi în orice stat democratic, aşa cum este şi România, justiţia ar trebui să fie independentă. Menirea lui ar trebuie să fie să se îngrijească de independenţa justiţiei, nu de angarea justiţiei în interese politice”, a precizat Flavius Solomon, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi.

La rândul său, un ieşean angajat în domeniul IT a punctat că a ieşit la protest pentru a-i cere profesorului Tudorel Toader să-şi îndeplinească atribuţiile onorabil sau să-şi dea demisia de la conducerea Ministerului Justiţiei. „Vreau să transmit că ne dorim un ministru al Justiţiei care să urmărească interesele justiţiei şi nu interesele unor infractori cu pretenţii de politicieni sau ale unor infractori ajunşi în funcţii de conducere politice. Dacă nu are această intenţie, să-şi dea demisia şi să lase o persona integră care să dorească cu adevărat binele justiţiei, să susţină independenţa acesteia şi mai puţin grupurile de interese politice”, a subliniat Cosmin Aniţei, angajat în domeniul IT.

O tânără venită la protest s-a declarat îngrijorată imaginea României în afara graniţelor ţării după scandalurile politice din ultimii doi ani. „Eu am fost învăţată că trăim într-o Românie modernă şi europeană. Sentimentul pe care îl am de doi ani încoace, odată cu instalarea guvernării PSD-ALDE, este că ţara mea iubită nu progresează, ci regresează. Nu continuăm pe linia modernizării, ci ne afundăm în scandaluri politice care arată, de fapt, cât de mici sunt politicienii români. Păcat că tot România, imaginea şi statul în sine, are de pierdut”, a spus Cristina Berlea, studentă.