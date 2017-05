Mărturia mamei unuia dintre elevii loviţi de învăţătoarea violentă de la Iaşi. „Mi-a spus că e bătut, însă am zis că nu e sfânt”

Cazul în care este implicată învăţătoarea Maria Cozma din Iaşi a ajuns atât în vizorul conducerii Şcolii „Alexandru Vlahuţă” din Iaşi, cât şi al Poliţiei. Învăţătoarea este acuzată că şi-ar lovi elevii după ce în cursul zilei de joi, 4 mai, un videoclip în care ea apare agresând doi copii de clasa a III-a a fost publicat pe Internet.

În timp ce directoarea unităţii şcolare, Mirela Marin, a declarat că nu a mai primit reclamaţii de acest gen în trecut, mama unuia dintre copii care apar în filmare susţine contrariul. Femeia, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, spune că fiul său i-ar fi povestit că a mai fost lovit şi în trecut însă nu a ştiut că agresiunile ar fi atât de violente.

„Băiatul a venit băiatul acasă de la şcoală şi mi-a spus că doamna i-a tras o palmă. După aceea m-a sunat mama unui alt băiat. Plângea la telefon şi mi-a spus că are o filmare în care băiatul meu e bătut. Am acceptat să mă văd cu ea şi mi-a arătat filmuleţul cu ei bătuţi. Am început să plâng şi am spus că aşa ceva într-o şcoală nu este posibil. Mi-a mai spus că este bătut de doamna. Am mers pe ideea că este doar o palmă, că poate şi al meu este obraznic, nu este sfânt. Însă copilul a visat şi azi-noapte că doamna l-a bătut. I-a zis dimineaţă tatălui, când s-a trezit. De un an de zile îmi cere să îl transfer la altă şcoală că doamna îl bate. Acum, mă gândesc să îl transfer”, a declarat ieşeanca.

La rândul ei, directoare unităţii a mai spus că învăţătoarea Maria Cozma a „muţit” atunci când i s-a arătat filmarea şi că, în urma anchetei, se va stabili eventualele sancţiuni ce vor fi aplicate în acest caz. Învăţătoarea riscă să fie exclusă din sistem.

„Învăţătoarea a rămas fără cuvinte când a văzut imaginile. A muţit şi nu a comentat nimic. Din punctul meu de vedere, este un incident deosebit de grav, care nu poate fi tolerat într-o şcoală. Cadrul didactic avea alte metode să-i facă pe elevi să coopereze. Putea să ceară sprijinul profesorului consilier, putea să-mi ceară mie sprijinul, dar să nu apeleze la bătaie”, a precizat Mirela Marin, directorul Şcolii „Alexandru Vlahuţă” din Iaşi.